В Донецке с иронией восприняли информацию о начале работы специально созданного Киевом украинского телеканала для Донбасса. Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский уверен, что попытки манипуляционного вещания обречены на провал

- Владислав, 1 марта на ДНР начнет свое вещание украинский канал, который специально предназначен для распропагандирования "сепаров" и "ватников". Как эти намерения воспринимаются в ДНР? Добьется ли канал поставленной перед ним украинскими властями задачи — заставить дончан начать воспринимать ДНР и Россию чем-то враждебным и отталкивающим, а Украину — родным и материнским, и в итоге добиться того, что дончане захотят возвращения Донбасса в "ридну неньку"?

— На окраинах ДНР можно поймать сигналы украинских каналов при желании. Я как депутат часто езжу по разным городам и районам нашей республики, и, знаете, никому украинские каналы не интересны. Никто не бегает и специально не ловит их вещание.

По поводу создания нового канала. Даже если принять во внимание цель донести до жителей ДНР некую "правду", о которой мы не знаем, то, о чем нам могут рассказать украинские пропагандисты? О достижениях украинской экономики? Все и так знают, что их нет. Или нам будут вещать о «единой Украине»? Так ее отродясь не бывало, и это тоже известно всем, в том числе на самой Украине.

Возможно, нам хотят объяснить, почему украинская армия стреляет из артиллерии по «своему» Донбассу и убивает «своих» людей? Кроме того, очень интересен вопрос, на каком языке будет вещание. На украинском? Или для нас специальный закон примут, и будет вещание на русском?

Я не думаю, что этот «специальный» канал для ЛДНР выполнит какую-либо заявленную Киевом цель, кроме разве что распила денег на его существование.

Со скандалом закрывающийся сейчас крымско-татарский телеканал — самое тому свежее подтверждение. Все попытки манипуляционного телевещания на наши территории обречены на провал, наши граждане не смотрели и не будут смотреть этот пропагандистский мусор. Очистка от ненужного. В Киеве прекращено финансирование крымско-татарского канала ATR © Facebook, Телеканал ATR



- И все-таки можете сказать точно: будете глушить этот канал или организовывать контрпропаганду? Или все оставите как есть?



— Не думаю, что имеет смысл глушить новый пропагандистский украинский телеканал. Те немногие проукраинские граждане на нашей территории, которые захотят смотреть новости и в/на Украине, смотрят их в интернете. Также будет и с новым каналом, если кому-то нужно будет, он его включит. Хотя я уверен, что большинство жителей Донбасса даже не заметят появление «нового» канала.



Киев не имеет права трактовать Минские соглашения как ему вздумается - Пушилин © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Нужно ли в ответ начать вещание на Украину «сепаратистского» телеканала? Если да, то какие бы программы можно было бы там увидеть?



— Наши телевизионные каналы достаточно хорошо справляются с контрпропагандой. Ведь очень большое значение в информационной войне имеет комплексный подход. Мы должны, не скрывая проблем, говорить правду и развенчивать ложь. И это действенный метод, не позволяющий нашему врагу безнаказанно врать и передёргивать информационные поводы.

Вещание некоторых республиканских каналов достигает не только линии соприкосновения, но и Днепропетровска. Их смотрят и на приграничных территориях, и на Украине, и даже смотрят солдаты ВСУ. Кроме того, сейчас эра интернета. И просмотры у наших телеканалов говорят о том, что они востребованы.

У нас есть и репортажи о событиях на фронте, и советские фильмы о войне, и сюжеты о преступлениях немецких нацистов и их украинских нынешних пособниках. Есть запрещённые на Украине сериалы и передачи, программы о событиях в мире с аналитикой, позволяющей понять смысл происходящего, — в общем, все то, что невозможно увидеть в украинском телеэфире.