В среду, 12 февраля, исполнилось 5 лет со дня подписания вторых Минских соглашений. Об их значении и о том, почему они до сих пор не претворены в жизнь, рассказал изданию Украина.ру Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в столице Белоруссии

- Родион, 5 лет назад был подписан "Минск-2". Каково, по вашему мнению, значение этого документа? Вы тогда верили в то, что его положения будут реализованы в течение 2015 года и что после него наступит мир в Донбассе?

— Минские соглашения на Донбассе никогда чрезмерного восторга не вызывали и не вызывают. Защиту от нацистского террора жители Донбасса видят в покровительстве России. Но Минские соглашения — это международно признанный путь урегулирования. С этим приходится считаться, и на этом пути ещё рано ставить точку. Важно понимать другое: если Киев сорвёт исполнение "Минска", другой вариант возвращения Донбасса в украинское правовое поле вряд ли возникнет.

- Насколько то, что прописали в "Минске-2", было реализовано на практике? Каковы причины того, что в общем-то реализация этого документа была провалена?

— Полностью ни одного пункта Комплекса мер выполнено не было, но… согласованы и подписаны около десятка соглашений по вопросам безопасности, в том числе и те, по которым произведены разведения на трёх участках линии соприкосновения. Сотни людей получили свободу в результате обменов пленными. Сформулированы и согласованы основные механизмы вступления в силу особого статуса.

Да, это было сделано! Да — это привело к прекращению активной фазы военных действий! И да, это позволило республикам Донбасса заниматься развитием собственной государственности, собственной экономики и обеспечением социальной защиты жителей, но это не привело к полному урегулированию конфликта.

Над заведением этой работы в тупик 4 года активно трудился Порошенко. Зеленский активно работает над попытками пересмотра, но эти труды вряд ли увенчаются успехом. Разве что приведут к полному дезавуированию соглашений. И уже тогда на официальных обязательствах Донбасса хоть в каком-либо виде реинтегрироваться в Украину можно будет ставить крест.

- Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко поставил под сомнение встречу в "нормандском формате" в апреле в Берлине. Причина: Киев практически не выполняет договоренности, взятые на себя в рамках «Парижского пакета». Как вы считаете, почему Киев и при Зеленском, который обещал мир в Донбассе, саботирует взятые ранее на себя обязательства?

— Это заявление очень взбодрило Зеленского, но вместо выполнения обязательств он решил убеждать Меркель в своей лояльности словами. Но сейчас от него ждут не слов, а действий! По действиям же за минувшие два месяца не выполнено практически ничего. Открытия нового перехода нет, имплементации "формулы Штайнмайера" нет, прекращения обстрелов тоже нет! Какими словами можно заменить беспомощность или откровенное нежелание выполнять взятые на себя обязательства?!