Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля подписал указ об отставке Андрея Богдана с поста главы Офиса президента, назначив на этот пост своего помощника по международным вопросам Андрея Ермака. О деталях происходящего издание Украина.ру побеседовало с политологом Кириллом Молчановым

"Квартальцы" против "коломойцев". Глава Офиса президента Украины Богдан ушел в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Кирилл, что стало определяющим, когда принималось это решение?

— Ермака отправили на повышение за достижение результатов на российском направлении: за встречу в Париже, за обмен пленными, за переговоры, за "формулу Штайнмайера". Плюс он является одним из первых людей в кругу Зеленского, который до этого с ним работал. Богдан же попал к Зеленскому в ходе избирательной кампании.

Богдана стало слишком много возле Зеленского. Отставка назревала давно, просто Зеленский решился на нее только сейчас. Но я не исключаю, что Богдана (дабы не бить горшки полностью) направят на другую должность. Есть информация, что он может возглавить Высший совет правосудия.

Это еще и сигнал западным партнерам, что Зеленский таким образом людей Коломойского по чуть-чуть отодвигает (ведь Богдан был адвокатом олигарха). На Западе очень негодуют относительно влияния олигархов на украинскую политику и возможной компенсации Коломойскому за «ПриватБанк».

- Как это теперь повлияет на внутреннюю борьбу в команде Зеленского между людьми Коломойского, «кварталовцами» и западниками?

— Группа Коломойского постепенно будет дрейфовать от «Слуги народа» к внутренней фронде и не станет поддерживать большинство законопроектов и инициатив. Они уже блокируют голосование по рынку земли, что осложняет сбор голосов за это скандальное и непопулярное решение.

При этом уже понятно, что в конфликте между группой Коломойского и соросятами Зеленский встанет на сторону последних. У них больше возможностей, и для президента важнее сохранить хорошие отношения с Западом и МВФ, хотя он Коломойскому многим обязан.

Это, кстати, подтверждают и обыски на телеканале «1+1», и уменьшение людей Коломойского в различных компаниях вроде «Центрэнерго». То есть по чуть-чуть его начинают отодвигать от кормушки.

- Будет ли Коломойский этому сопротивляться?

— Скорее всего, он будет опять в оппозиции. Коломойский — это такой человек, который на начальных этапах поддерживал всех президентов, а на финальных — бил горшки и становился в жесткую оппозицию. Я не исключаю, что эта схема повторится и с Зеленским, как бы его ни считали «марионеткой Коломойского».

- Вы упомянули дипломатические успехи Ермака. Означает ли это, что теперь Киев будет более активно двигаться к выполнению Минских соглашений?

— Скорее всего нет. Успехи Ермака связаны с реверансами российской стороны. Возвращение Сенцова и обмен удерживаемыми лицами было авансом и жестом доброй воли, как и газовый контракт. То есть это были больше уступки России, а не какие-то шаги Украины.

Если не будет продвижения в политической части «Минска» (а его пока не предвидится и в нынешней «шахматке» власти, и в Раде, и в правительства), то, думаю, что достижения Ермака на этом закончатся автоматически. Сам он неспособен выполнить те обязательства, которые берет на себя в рамках переговоров с Москвой.