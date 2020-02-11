Черновицкий политолог и телеведущий рассказал изданию Украина.ру о подоплёке политических процессов на Западной Украине и попытках Киева окончательно подмять регион под себя

Две трети первого месяца любого года на Западной Украине традиционно занимают праздники. Однако в этом году, говорит Святослав Вышинский, в регионе продолжатся кадровые перестановки, и это связано с подготовкой к местным выборам осенью 2020 года, которые для «Слуги народа» на Западной Украине пройдут особенно трудно.

- Святослав, что сейчас происходит в политической жизни Закарпатья? Она кажется довольно спокойной…

— Затишье на сцене я считаю обманчивым — за кулисами проходят очень активные передвижения актеров и музыкантов, переписываются сценарии и меняются декорации. Уже сейчас у ряда партий начинают разворачиваться избирательные штабы, формируются предварительные списки спонсоров и кандидатов, «Слуга народа» готовит квалификационные школы для своих будущих депутатов.

Как говорится, «лёд тронулся», и Офис президента, безусловно, намерен «командовать парадом».

- Две области Западной Украины продолжают оставаться без губернаторов. Назначили главу Львовской ОГА, но уволили главу Ивано-Франковской, который стал шефом «Минразгрома» и вице-премьером, по-прежнему нет главы Закарпатской ОГА. Это провал кадровой политики Зеленского или каждый случай стоит рассматривать отдельно?

— Киев пытается зачистить избирательное поле от несговорчивых игроков и договориться с теми, которые готовы стать союзниками.

Во всех кадровых ротациях усматриваются политические мотивы, и это, безусловно, скажется на качестве государственного управления. Однако слишком частая смена подчинённых свидетельствует о том, что у Владимира Зеленского нет команды, и большинство назначений совершенно случайны.

Западная Украина с 3 по 7.02: смена губернаторов, подозрение главе Черновицкого облсовета, противостояние на Волыни © РИА Новости, Мирослав Лужецкий | Перейти в фотобанк

Мы не знаем.

Мы пребываем в пространстве неопределённости, у президента и правительства отсутствует четкое понимание, куда мы движемся, — следовательно, этого понимания нет и у местных элит. У общества же возникает подозрение, что подлинные причины отставок связаны с невыполнением заданий, о которых Зеленский и правительство недоговаривают.

И пока не увидим ясного целеполагания от президента и четкой программы действий от Кабинета министров, слаженная работа на местах будет невозможна. Любого губернатора можно будет уволить с расплывчатой формулировкой «отсутствие результата».

- Губернатору Черновицкой области пока ничего не угрожает, но зато закачалось кресло под председателем областного совета, которому на днях вручили подозрение в получении взятки, причём с августа по октябрь прошлого года. Почему же правоохранители «проснулись» только теперь?

— Не следует исключать политическую версию и желание власти «сбить» позиции партии «Батькивщина», которую на Буковине возглавляет Иван Мунтян. Подвинуть его, по меньшей мере, с руководящей должности в партии, что перед выборами будет равноценно развалу всей организационной структуры.

Украинский «дикий Запад». Почему в Мукачево «ввели войска» © Facebook, Поліція Закарпатської області Сергеем Осачуком. Любые шатания в этой плоскости ослабляют его позиции, усиливая партийное крыло «Слуги народа», которое в успехах главы ОГА видит угрозу собственным политическим перспективам на грядущих выборах.

К деятельности правоохранителей вопросов намного больше. Совершенно непонятно, как можно было несколько месяцев «вести» подозреваемого и в итоге не представить никаких убедительных доказательств его вины?

Если бы взятка действительно имела место в процессе разработки и прослушки чиновника, её дачу следовало зафиксировать в соответствии с криминально-процессуальной практикой. Однако этого не было сделано, все последующие обыски закончились фиаско, и все, что мы имеем на выходе, — громкий репутационный скандал, который, со всей очевидностью, будет развален в суде.

Вывод: либо громкими «сливами» в медиа НАБУ «отмывает» ожидаемый провал судебного разбирательства, либо этот орган имеет более убедительный компромат, который использует для шантажа главы Черновицкого областного совета. И в случае успешной «сделки» с подозреваемым спустит дело «на тормозах».

- По Вашему мнению, недавние кровавые разборки в Мукачево, когда львовские бандиты попытались взять под контроль Закарпатье, имеют политическую подоплёку?



- Говоря о Закарпатье, политику, бизнес и криминал разделять в принципе невозможно. Это различные репрезентации власти, которая на украинском «Диком Западе» до сих пор слита в единое целое без более цивилизованного «разделения труда» и сфер влияния.

Стоит ли удивляться, что в таком гибридном сочетании радикальные националисты лично курируют контрабанду, помощники депутатов ходят на «стрелки», а полиция «крышует» наркоторговлю? Ввиду этого политика, а именно негласное противостояние МВД и Офиса президента, дёргающих за ниточки местный криминалитет, является не столько подоплекой, сколько ширмой банальной борьбы за деньги.

В случае же непрекращающейся криминальной войны в Мукачево интересно не так противостояние кланов экс-депутата Михаила Ланьо и экс-главы Администрации президента Виктора Балоги, и даже не вовлечение в него офиса Владимира Зеленского на стороне клана Балог, сколько тот факт, что участниками и бенефициарами конфликта являются едва ли не все игроки и даже жители города Мукачево. В ширму превратилось государство, которое на Закарпатье всё больше похоже на призрак.

«Мукачевские» против «ужгородских». Контрабанда и жизнь в тени — краткая история политических элит Закарпатья © пресс-служба президента Украины

— Последний этап «децентрализации» как раз и вскрыл то очевидное обстоятельство, что последнее слово при переделе ресурсов всегда за правительством и исполнительной властью. Процесс формирования общин показал и другое: некомпетентность Кабинета министров, для которого завершение реформы любой ценой важнее её результатов.

Особенно скандально в новую реальность входит областной центр Черновицкой области: к 260-тысячному городу насильственным путём присоединяют село Коровия (вопреки желанию его жителей) и село Чорнивка (вопреки желанию самих горожан).

Мнение черновчан никто не спрашивал — хуже того, исполнительная власть фактически принудила городской совет принять эти сёла в городскую черту, когда жители Чорнивки перед новогодними праздниками заблокировали вывоз мусора из Черновцов.

Действия, которые за несколько дней превратили областной центр в стихийную свалку и которые следовало бы рассматривать как террористические, не вызвали никакой реакции со стороны полиции и Службы безопасности. В столице Буковины фактически повторили сценарий «мусорной блокады», которой при Петре Порошенко подвергли Львов с целью подмять местное самоуправление.

В обоих случаях успешно подмяли.

- Недавно Черновицкий областной и ряд других советов Западной Украины обратились к киевским властям с требованием уменьшить суммы залогов для участия в грядущих местных выборах. По-вашему, будет это сделано или эти выборы превратятся в состязание «денежных мешков»?

— Это невыгодно крупным политическим игрокам, у которых в руках большие кассы. Повысив в 40 раз сумму залога, партия власти фактически отсекла всех от будущего «пирога» — состязаться с ней смогут только большие финансовые мешки, как-то «Солидарность», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа» или «Голос».

Пушков: После речи в Варшаве Зеленский должен отдать Западную Украину Польше © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Говоря по существу, это конец местного самоуправления, программа «нулевого лифта», в свете которой 1990-е, когда в городских и областных советах ещё заседали врачи и учителя, покажутся «сказкой демократии».

- Однако выборы — далеко не самая острая проблема для региона. Вследствие провалов в деятельности правительства Гончарука во многих городах не выплачены зарплаты учителям и другим бюджетникам, явно будут сокращены затраты на дорожное строительство и другие инфраструктурные проекты. Западная Украина и дальше будет выживать за счёт денежных переводов гастарбайтеров?

— По всей видимости, не только Западная. Уже сегодня гастарбайтеры являются главным стабилизирующим фактором украинской экономики, закачивая в нее 10-15 миллиардов долларов в год.

Не кредиты МВФ, которые разворовываются и выводятся обратно за границу; не промышленность, которая переживает невиданные темпы падения; не сельское хозяйство с самым низким показателем добавленной стоимости, а прямые наличные вливания из Европы, которые хоть как-то выравнивают торговый дисбаланс и поддерживают на плаву малый и средний бизнес, строительство и сферу розничной торговли.

В сущности эти деньги — едва ли не главный ресурс потребления, которое двигает товарно-денежный обмен государства.

Однако в случае ожидаемых колебаний мировой экономики в 2020 году, роста безработицы и снижения уровня оплаты труда на «сытом» Западе объёмы этой помощи также снизятся. Не исключено, что часть гастарбайтеров будут вынуждены либо вернуться, либо начнут искать более дешевые рынки труда. И всё это на фоне совершенно неуправляемых процессов в украинской экономике, за штурвал которой сели люди без опыта, образования или хотя бы здравого смысла — удобные пешки в руках западных правительств и транснационалов, критически заинтересованных в банкротстве ключевых украинских активов.

Задержки социальных выплат, резкое усечение бюджета инфраструктурных проектов, фактическое уничтожение государственной медицины, колоссальный рост задолженности перед иностранными кредиторами — это первые звоночки надвигающегося экономического краха, под обломками которого может оказаться и политическое будущее президента.

Вопрос лишь в том, успеют ли транснационалы вовремя экспроприировать землю и остатки обесцененной госсобственности, оставив будущим правительствам долги и невыполнимые социальные обязательства.