Отношения Минска и Москвы развиваются прагматично, никаких поводов для беспокойства нет, Белоруссия не будет менять свою геополитическую ориентацию, рассказал белорусский политический эксперт Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

В пятницу, 7 февраля, в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Стороны пришли к соглашению относительно условий поставок российской нефти и газа в Минск, однако прорывов в интеграционных процессах двух стран не произошло — «момент истины» Александра Лукашенко оказался чисто экономическим. О сути событий изданию Украина.ру рассказал белорусский политический эксперт Александр Шпаковский.

- Александр, как вы оцениваете результаты прошедшей встречи? Что, по-вашему, было ее главным результатом?

— Абсолютно нормально оцениваю рабочую встречу. Говорят, что прорывов не произошло — но о каких прорывах вообще шла речь? Все необходимые проблемы президенты решили.

У Белоруссии не было контракта на поставку российского газа начиная с марта 2020 года. Этот вопрос решен, газ будет поставляться по прошлогодним условиям. Это может быть изменено в процессе переговоров, однако уже есть рамки, от которых можно отталкиваться.

То же самое касается вопросов нефти. Белоруссия настаивала на возможности приобретения российской нефти по конкурентным ценам, то есть без премиальных выплат. Такие возможности на сегодняшний день есть, если белорусские импортеры договорятся с российскими нефтяными экспортными компаниями.

— До встречи с Путиным Лукашенко вёл переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, который пообещал полностью обеспечить Белоруссию американским газом и нефтью. Как вы считаете, закупки энергоресурсов на Западе повлияют на отношения с Москвой?

— У Минска сейчас развязаны руки для поиска альтернативных источников поставки нефти, это не будет восприниматься российским руководством как недружественный жест.

«Жесточайшая ошибка» Лукашенко. Почему Бацька жалеет, что дешево отдал ядерное оружие © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак фактически прямо признался в своем комментарии, что Россия не в состоянии регулировать поведение участников рынка в нефтяной отрасли.

Этот рынок является коммерческим, во многом частным, и, соответственно, регулируется коммерческими соображениями, а не государственными, не политическими соображениями.

Поэтому если мы переводим эти вопросы на коммерческую основу, то в российско-белорусских отношениях в нефтяной сфере все становится достаточно прозрачным, прозаичным, прагматичным и, на мой взгляд, стратегически отвечает интересам белорусского государства.

- По итогам уже упомянутой встречи Лукашенко с Помпео белорусский лидер заявлял о потеплении отношений с «величайшей империей мира» — США. Можно ли говорить, что Лукашенко пытается уйти на Запад от России? И насколько вероятен такой уход? Безпалько: «Величайшая империя» мира не дала Лукашенко гарантий, и он вновь обратился к России © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

— Об этом говорят только разного рода сплетники на страницах вашего ресурса, которые слабо разбираются в белорусской проблематике.

На сегодняшний день Белоруссия является участником всех без исключения интеграционных форматов, в которых участвует Российская Федерация, начиная от самого широкого — СНГ, заканчивая Евразийским экономическим союзом и Союзным государством.

Никаких предпосылок для того, чтобы Белоруссия выходила из этих образований, нет. Более того, белорусские представители сейчас осуществляют руководство в Евразийском экономическом союзе и в ОДКБ, о чем почему-то сейчас многие забывают.

А в отношениях с США наметились только первые шаги к тому, чтобы от аномалии перейти к здоровой реальности.

- И какой должна быть эта здоровая реальность?

— Я напомню, что у всех партнеров Белоруссии по ЕАЭС и ОДКБ, в том числе и у Российской Федерации, есть полноценный посольский обмен с Соединенными Штатами Америки, а у Белоруссии нет.

Белоруссия по-прежнему под санкциями Соединенных Штатов, что значительно осложняет и отношения с данной страной, и ведение бизнеса на других рынках, где мнение Соединенных Штатов имеет достаточное значение.

- И какие это рынки? Что Белоруссия на них поставляет?

— Не стоит забывать, что в Белоруссии активно развивается сфера IT. Экспорт Парка высоких технологий (особая экономическая зона в Белоруссии со специальным налогово-правовым режимом для развития ИТ-бизнеса. — Ред.) в прошлом году превысил $2 млрд, и основное направление этого экспорта — западные страны.

Естественно, находясь под санкциями со стороны Соединенных Штатов Америки, в имиджевом плане здесь тоже есть определенные сложности для работы. Поэтому объективно Белоруссия будет стремиться к минимизации конфликта с США.

Это вовсе не означает, что мы будем коренным образом менять свою внутреннюю политику либо пересматривать ранее избранные геополитические приоритеты.

Все-таки основные партнеры Белоруссии, если мы возьмем видные геополитические полюса современного мира, это Российская Федерация и Китай. Исходя из этого и планируется внешняя политика. Политолог Суздальцев: Лукашенко расчитывает, что после газовых уступок Украине Москва уступит и ему © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Как, на ваш взгляд, будут развиваться отношения России и Белоруссии в ближайшее время, например в течение года?

— Есть несколько сценариев развития отношений. Один из них интенсивный — это движение в направлении углубленной интеграции, что обеими сторонами заявлено своей целью.

Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Российское государство не в состоянии регулировать интересы своих финансово-сырьевых корпораций, поэтому я думаю, что интенсивный сценарий углубленной интеграции придется отложить на неопределенный срок.

- И какими будут последствия такой отсрочки?

— Ничего трагичного в отношениях Белоруссии и России не произойдет. Страны и так достаточно близки, между ними отсутствует государственная граница, есть серьезный товарооборот в размере $35 млрд — в прошлом году он снова вырос.

Слава богу, нет никаких ограничений на рынке труда для граждан Белоруссии в России и граждан России в Белоруссии. В Белоруссии даже российские граждане могут голосовать на выборах.

Поэтому я думаю, что и в этом плане нам есть куда стремиться, совершенствовать нормативно-правовую базу, сближать и гармонизировать законодательство на тех направлениях, которые не задевают существенные вопросы государственного суверенитета, которые не могут быть решены без создания равных условий для субъектов хозяйствования.

Это второй сценарий развития отношений двух стран, и я считаю его более вероятным. В его рамках наши отношения будут спокойно развиваться без каких-либо форсирующих тем, ну а о причинах я сказал выше.