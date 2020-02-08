События минувшей недели на Украине показали слабость внешней политики президента Владимира Зеленского, непродуманный подход в вопросе реформы Верховной Рады и нарастающие противоречия различных политических групп в окружении главы государства. Так считает украинский политолог Даниил Богатырев

- Даниил, 3 февраля в Киев на переговоры к Зеленскому прилетал президент Турции Эрдоган. Он сделал ряд громких заявлений, однако прорывов в отношениях двух стран не произошло. Как вы в целом оцениваете визит Эрдогана?

— Действительно, прорывов не произошло. На самом деле у нас гораздо подробнее освещался визит госсекретаря США Майка Помпео, и после него также ничего не поменялось.

Манёвры вокруг Крыма, Москвы и Киева. Зачем Эрдоган прилетел к Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Каких-то серьезных подвижек в плане экономических отношений также не произошло. В нашей ситуации можно говорить, что не ухудшились отношения, и это уже хорошо.

Но мы знаем, что между Турцией и Украиной есть ряд серьезных противоречий, которые не принято артикулировать.

- Какие противоречия стоят особенно остро?

— Это в первую очередь «Турецкий поток», по которому газ пойдет из России, а также, возможно, из Азербайджана и Туркмении на рынки Южной и Восточной Европы — в Болгарию и другие страны в обход Украины.

Насколько мне известно, об этом не говорили лидеры двух государств, но проблема рано или поздно встанет точно так же, как встала проблема «Северного потока — 2».

По вопросу солидарности с позицией Украины относительно Крыма ничего не меняется в турецкой внешней политике с 2014 года, но это не мешало Анкаре достаточно плодотворно сотрудничать с Россией на сирийском направлении, в сфере закупок военной техники — знаменитые комплексы С-400. Речь также шла о самолетах.

То есть мы видим, что проблемы, которые есть в отношениях Турции и Украины, не решаются и в принципе даже не обсуждаются, ситуация зафиксирована на текущем уровне.

- Верховная Рада проголосовала в первом чтении за сокращение количества народных депутатов до 300 и отмене «мажоритарки». На ваш взгляд, насколько это правильный ход?

— С одной стороны, понятно, что количество депутатов сокращают, потому что сократилось количество населения и, соответственно, количество избирателей. Пропорция представительства избирателей одним депутатом изменилась.

Если сохранять такую же пропорцию, как была в 1996 году при принятии Конституции, то эта пропорция приблизительно 100 тыс. избирателей на одного депутата.

Для того чтобы узнать, сколько должно быть парламентариев на данный момент, необходимо провести перепись населения, узнать, сколько у нас толком избирателей, и внести изменения в соответствующий реестр.

Перепись населения у нас не проводится. Состоялось какое-то исследование по сим-карточкам и еще по каким-то косвенным признакам, но это не может считаться переписью.

- А как, по-вашему, должна была действовать власть в этом вопросе?

— С моей точки зрения, гораздо более разумным было бы сделать следующим образом: обозначить в Конституции, что раз в 10 лет проводится обязательная перепись населения, вносятся изменения в реестр избирателей, и в соответствии с увеличением или уменьшением количества избирателей увеличивается или уменьшается количество депутатов Верховной Рады, чтобы постоянно сохранялась одна и та же пропорция.

Депутатский секвестр как следствие депопуляции Украины. Что обсуждают соцсети 5 февраля © Facebook, Верховна Рада України

То есть вот людям удобно сказать, что на 150 депутатов у нас станет меньше. 150 — круглое число, 300 депутатов, которых будет потом, это тоже круглое число. 300 удобно делить пополам: 150 + 1 голос это большинство, и, наверное, 200 плюс один — конституционное большинство.

- Примут ли этот закон о сокращении нардепов во втором чтении?

— О перспективах принятия этого закона пока сказать сложно. Он будет рассматриваться на следующей сессии, которая начинается с осени. А мы вообще не знаем, что там будет, от слова «совсем».

Политическая обстановка в стране к тому моменту может измениться кардинальным образом. На повестке дня могут оказаться совершенно другие законопроекты, которые сочтут более важными.

Например, если сейчас примут законопроект об открытии рынка земли, то как раз к осени этот рынок будет открываться. Там будет на самом деле сплошной переполох, и уж точно будет не до изменения количества депутатов.

- Вечером 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на «1+1» по делу о «плёнках Гончарука». Есть ли политическая составляющая в этом деле? И может ли это спровоцировать конфликт «команды Зеленского» с Коломойским?

— С моей точки зрения, вот это событие, описанное вами, а также другие события последнего месяца ложатся в канву смены расстановки сил в президентском окружении.

Сначала Андрей Богдан стал плавно отходить от дел и уступать свое место Андрею Ермаку — я имею в виду не формальные должности, а роль такого президентского фаворита и серого кардинала.

- А почему это произошло?

— Ермак — это человек Зеленского, его партнер по бизнесу. Его влияние начало расти потому, что он едва ли не единственный человек из команды Зеленского, который на своем направлении, а именно в том, что касается неформальных переговоров, в том числе по обмену удерживаемыми лицами, по урегулированию конфликта в Донбассе, по разведению войск, организации встречи в нормандском формате и так далее, показал результаты.

Все остальные направления результатами пока особо не блещут, а здесь есть хоть что-то. И понятно, что таким образом он вызывает к себе доверие президента, он формирует о себе имидж человека, который может решать поставленные перед ним задачи. Вот вследствие этого его влияние усилилось.

- Можете рассказать поподробнее о том, как Зеленский вытесняет людей Коломойского из власти?

— Сначала мы слышали заявление Зеленского о том, что он поддерживает невозвращение банков прежним владельцам. Это затрагивает национализированный «Приватбанк» Игоря Коломойского. Дальше мы видели вот этот обыск на телеканале «1+1».

Все идет к тому, что усиливается команда так называемых «квартальцев», это люди из собственного окружения Зеленского, которые пришли с ним из бизнеса. Соответственно, в результате этого ослабилось влияние команды Коломойского.

Более того, я вам скажу, что эти «квартальцы» будут параллельно бороться против группы олигарха Виктора Пинчука, Джорджа Сороса и всех вот этих западных товарищей.

- Премьера Гончарука называют ставленником американского финансиста Сороса. Это означает, что перспективы нынешнего главы правительства не самые радужные?

— В результате истории с прослушкой Гончарука глава правительства попал на крючок к президенту Зеленскому. Судьба премьера, его пребывание в должности теперь зависит от Зеленского.

Между Соросом и Коломойским. В политической жизни Украины началось броуновское движение © РИА Новости,

Насколько это удастся, это большой вопрос, потому что для этого нужно будет менять состав Кабмина, нужно менять министров, в том числе ключевых министерств.

- А почему увольнение членов Кабмина станет проблемой для Зеленского?

— Делать это до принятия закона о земле и трудового кодекса не будут — это самые резонансные законопроекты, которые вызывают в обществе волну возмущения.

Нужно, чтобы тот же самый Милованов оставался на должности до принятия этих непопулярных решений, а потом уволить его и спустить на него всех собак.

Точно так же будет и с законами о медиа, которые курирует министр культуры Бородянский. Эти законопроекты, в частности, о противодействии дезинформации и о медиа, очень токсичны и вызывают возмущение в журналистском сообществе.

Я думаю, если власти намерены их принять, то здесь будет такая же схема. То есть Бородянский их продавит, примут эти законопроекты, а потом его уволят со скандалом, но законы останутся.

- Верховная Рада не смогла во втором чтении принять закон о рынке земли. По вашим прогнозам, примут ли скандальный закон?

— Будет принят однозначно и стопроцентно, вопрос только когда и в каком виде, насколько его удастся изменить правками.

- Как отреагирует на это общество и оппозиционные политики?

— Общество повозмущается и перестанет. Ничего сверхъестественного не произойдет. Тимошенко попытается себе на этом очки заработать. Будут организовывать митинги, но кардинальных изменений не будет.

Пока без кулаков. Под Верховной Радой проходят протесты противников продажи земли © Украина.ру

Бизнес-среда, олигархические тусовки, политические тусовки к этим законопроектам относятся сравнительно лояльно, потому что это люди, у которых есть деньги, на них это никак не повлияет.

Они могут скупать землю, что-то еще с ней делать, им на руку упрощение норм увольнения наемных работников. А всем, кто находится в имущественном плане на более низких ступеньках, эти законы очень не нравятся.