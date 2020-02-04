Парламент Украины большинством голосов во вторник, 4 февраля, принял закон, которым количество народных депутатов сокращается до 300 (сейчас их 450). Накануне голосования известный украинский политолог Кость Бондаренко, отвечая на вопросы издания Украина.ру, пояснил, что уменьшение депутатов не сделает управление государством более эффективным

На текущей пленарной неделе Рада рассмотрит вопрос о сокращении количества депутатов с 450 до 300, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

При этом Конституционный суд ранее — в декабре — подтвердил, что предлагаемые законом изменения не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины. Верховная Рада инициирует перевод законов Украины на английский язык – Стефанчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам законопроект №1017 о сокращении численности депутатов Рады подан президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание Украина.ру поговорило о нем с политологом Константином Бондаренко.

- Кость, за счет кого произойдет это сокращение численности и вообще возможно ли его осуществить?

— На самом деле речь идет о следующем парламенте. Это ведь не о том, что 150 депутатов лишатся мандатов, а о том, что сократится количество депутатов, которые пройдут в следующую Верховную Раду по спискам партий. Что же касается того, насколько это возможно, то в 2000 году на референдуме около 80% граждан Украины поддержали эту идею. Так что можно сократить количество депутатов, но не это не значит, что это произойдет прямо сейчас. В следующий парламент будут просто избирать не 450, а 300 человек.

- Но ведь это потребует серьезной законодательной работы: на численность депутатов в парламенте завязаны ряд положений той же Конституции Украины.

— Естественно, это будет означать изменения в Конституции Украины. В данной ситуации речь идет о первом чтении. Второе чтение может быть только на следующей сессии.

- По силам ли это президентской партии? Константин Бондаренко. Биографическая справка © Facebook, Dmitry Raimov | Перейти в фотобанк

— На самом деле у них есть достаточно голосов, чтобы провести это в первом чтении. Само по себе решение довольно популярное. И «Слуги народа» абсолютно могут апеллировать какие-то революционные, но на самом деле популистские решения. Рада игнорирует законопроекты оппозиции – Комитет избирателей Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- А с чем связан этот популизм? Вы упоминали и идею уменьшить количество депутатов при президенте Леониде Кучме, и его идею внедрить в стране бикамерализм, суть которой понимали не все. Почему украинские президенты прибегают к таким мерам?

— На самом деле, здесь логика такова: если ничего невозможно сделать в экономике, политике, ничего для установления мира, тогда есть излюбленные действия украинских политиков: отмена депутатской неприкосновенности, сокращение количества депутатов и прочая, прочая, прочая. Эти моменты поднимают волны, шум, но не дают эффективности.

- Будут ли укрупнять одномандатные округа или от них вообще избавятся?

— От них вообще избавятся. В перспективе на Украине от них собираются отказаться. Речь будет идти только о партийных списках.

- А остальным политсилам сокращение количества депутатов по душе?

— Пока что я слышу только заявления представителей других политсил, и никто не против этой идеи. Единственный, кто раскритиковал, это был Анатолий Шарий, который сказал, что если хотят сокращать, то пусть начинают с действующего парламента.

- А может сокращение количества численности депутатов помочь наладить коммуникацию между парламентариями? Или хоть сокращай их до двенадцати, всё без толку?

— На самом деле количество депутатов не влияет на эффективность парламента. Условно говоря, в Германии более семисот человек в парламенте, в Италии — более девятисот человек в парламенте. И у них коммуникация лучше, чем в украинском парламенте, где 450 депутатов. Есть парламенты, в которых по несколько десятков человек, но там такой же бардак, как в нынешней Украине. Все зависит от политической культуры общества, а не от количества депутатов.