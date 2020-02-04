На текущей пленарной неделе Рада рассмотрит вопрос о сокращении количества депутатов с 450 до 300, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
При этом Конституционный суд ранее — в декабре — подтвердил, что предлагаемые законом изменения не направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины.
Сам законопроект №1017 о сокращении численности депутатов Рады подан президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание Украина.ру поговорило о нем с политологом Константином Бондаренко.
- Кость, за счет кого произойдет это сокращение численности и вообще возможно ли его осуществить?
— На самом деле речь идет о следующем парламенте. Это ведь не о том, что 150 депутатов лишатся мандатов, а о том, что сократится количество депутатов, которые пройдут в следующую Верховную Раду по спискам партий. Что же касается того, насколько это возможно, то в 2000 году на референдуме около 80% граждан Украины поддержали эту идею. Так что можно сократить количество депутатов, но не это не значит, что это произойдет прямо сейчас. В следующий парламент будут просто избирать не 450, а 300 человек.
- Но ведь это потребует серьезной законодательной работы: на численность депутатов в парламенте завязаны ряд положений той же Конституции Украины.
— Естественно, это будет означать изменения в Конституции Украины. В данной ситуации речь идет о первом чтении. Второе чтение может быть только на следующей сессии.
- По силам ли это президентской партии?
— На самом деле у них есть достаточно голосов, чтобы провести это в первом чтении. Само по себе решение довольно популярное. И «Слуги народа» абсолютно могут апеллировать какие-то революционные, но на самом деле популистские решения.
- А с чем связан этот популизм? Вы упоминали и идею уменьшить количество депутатов при президенте Леониде Кучме, и его идею внедрить в стране бикамерализм, суть которой понимали не все. Почему украинские президенты прибегают к таким мерам?
— На самом деле, здесь логика такова: если ничего невозможно сделать в экономике, политике, ничего для установления мира, тогда есть излюбленные действия украинских политиков: отмена депутатской неприкосновенности, сокращение количества депутатов и прочая, прочая, прочая. Эти моменты поднимают волны, шум, но не дают эффективности.
- Будут ли укрупнять одномандатные округа или от них вообще избавятся?
— От них вообще избавятся. В перспективе на Украине от них собираются отказаться. Речь будет идти только о партийных списках.
- А остальным политсилам сокращение количества депутатов по душе?
— Пока что я слышу только заявления представителей других политсил, и никто не против этой идеи. Единственный, кто раскритиковал, это был Анатолий Шарий, который сказал, что если хотят сокращать, то пусть начинают с действующего парламента.
- А может сокращение количества численности депутатов помочь наладить коммуникацию между парламентариями? Или хоть сокращай их до двенадцати, всё без толку?
— На самом деле количество депутатов не влияет на эффективность парламента. Условно говоря, в Германии более семисот человек в парламенте, в Италии — более девятисот человек в парламенте. И у них коммуникация лучше, чем в украинском парламенте, где 450 депутатов. Есть парламенты, в которых по несколько десятков человек, но там такой же бардак, как в нынешней Украине. Все зависит от политической культуры общества, а не от количества депутатов.