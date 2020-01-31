Чтобы развивать экономику, стране нужны люди – трудовой потенциал государства. Однако сколько людей живёт на Украине, никто точно не знает. В последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек

Перед Украиной очень остро стоит проблема изучения качества трудовых ресурсов, но должного внимания ей не уделяют.

Команда нынешнего президента Владимира Зеленского сразу после прихода к власти анонсировала всеукраинскую перепись населения. Но вместо этого украинцам пока представили результаты оценки количества населения, проведённой Кабинетом министров. Чиновники подсчитали, что в стране проживает примерно 37,3 миллиона человек.

Почему оценка количества населения не является инструментом экономического и социального прогнозирования и как сокращающееся число граждан повлияет на экономику страны, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

- Юрий, по вашему мнению, цифра в 37,3 миллиона украинцев, представленная Кабмином, соответствует действительности?

Страна пенсионеров и полицейских. Сокращение численности как приговор экономическому росту Украины © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

— Возможно, население Украины даже меньше, чем 37,3 миллиона?

— Я не могу делать оценок, у меня нет никаких данных, от чего можно было бы отталкиваться.

Если раньше можно было делать какие-то выводы по потреблению хлеба или по энергопотреблению, то на сегодняшний момент такие выводы делать невозможно. Потому что при централизованном отоплении это одна схема, а при индивидуальном — другая.

А при том, что у тебя половина центрального отопления сломана, а индивидуальное зависит от того, как работает система энергоснабжения, которая периодически валится, то возникает резонный вопрос — как будем считать?

По хлебу — та же «весёлая» история. Ты не представляешь, сколько хлеба производится, а таких четких данных нет, нет данных об объемах продаж. И совершенно непонятно из-за очень большой разницы в доходах — это население ест только хлеб, потому что денег больше ни на что не хватает, или хлеб распределяется более-менее равномерно? В каких-то локациях у тебя будет по хлебу теоретически 100 тысяч народа, а в реальности — всего навсего 15 тысяч, просто они только хлебом и питаются.

- Госстат дает свои данные о численности населения Украины — 41,9 миллиона. Насколько они достоверны?

— Данные Госстата были более-менее валидны лет 10 назад. С момента последней переписи населения прошло практически 20 лет. Какие-то экстраполяции или аппроксимации можно делать до десятилетнего периода. Потом объем ошибки абсолютно невозможно просчитать.

Мы на самом деле вообще ничего не знаем о том, какое у нас в действительности население. Можно давать общие оценки, но больше ничего.

Три метода Дубилета. Почему нельзя верить электронной переписи населения Украины © Facebook, Дмитрий Дубилет

- Почему необходимо провести полноценную перепись населения? Для чего она нужна государству?

— Без данных переписи населения невозможно строить ни одну государственную социально-экономическую политику. Невозможно считать, где прокладывать новые дороги и ремонтировать существующие, какие средства и ресурсы нужны для железных дорог, сколько и где может быть рабочих мест и в каких именно сферах, где есть риски криминогенной ситуации.

Неизвестно, в какие регионы имеет смысл направлять средства центра для решения вопросов с образованием, с медицинским обслуживанием, а где это могут сделать местные бюджеты за счет средств, которые собираются в виде налогов с граждан, живущих на этой территории.

Вообще невозможно оценивать, сколько и в каких местах необходимо иметь ресурсов для решения стандартных задач по обеспечению населения публичными услугами.

- Насколько критично для экономической политики отсутствие данных переписи, ведь Украина уже 20 лет как-то живет, не зная, что происходит с ее населением?

— 20 лет живем и не знаем, и в итоге деньги тратятся, бог знает, куда, в непонятном объеме, никто не знает, что финансируется, эффективность этого финансирования совершенно непонятна. Никакие прогнозы делать вообще невозможно, даже теоретические. Невозможно писать никакие планы, потому что не понятно, на кого ориентироваться.

Любые заявления, что мы что-то реформируем, упираются в вопрос: а вы вообще считали, кто за это заплатит, на кого это рассчитано, кто будет пользоваться услугами?

Борьба за украинцев. О чём говорят результаты «электронной переписи» © Стрингер

- Бесспорно, что с момента проведения последней переписи население Украины сократилось, и сократилось существенно. Грозит ли Украине дефицит трудового ресурса?

— Без сомнения, сократилось. Просто мы не знаем где и на сколько. И мы не знаем, как именно оно сократилось, потому что причины сокращения могут быть разными — население уехало, умерло, переехало, не родилось. Соответственно, если мы не знаем причины сокращения, мы не понимаем, что будет дальше.

Но дефицит трудового ресурса Украине не грозит. Потому что здесь, чем дальше, тем меньше работающих предприятий.

Промышленность падает, вслед за промышленностью падают услуги. То есть рынок труда сокращается, сокращается и население в том числе. Для того чтобы сказать, какой из этих процессов идет с ускорением по отношению к другому, нужно знать, как минимум, оба компонента. Если мы одного не знаем, мы ничего не можем сказать относительно того, что происходит.

Поэтому моя экспертная оценка состоит в том, что никакого дефицита рабочих рук у нас на самом деле нет, в связи с тем, что рабочих мест мало и они дальше сокращаются.

- Исходя из сказанного вами, возможен ли рывок в росте экономики на 40%, заявленный в программе правительства?

— О нём можно забыть. И трудовые ресурсы к этому вообще не имеют никакого отношения. Для начала нужно убедиться, что у тебя будет расти, а потом уже смотреть, что делать. Раковая опухоль тоже растёт, но почему-то никто не называет это позитивным ростом.

- То есть, по вашему мнению, трудовые ресурсы для достижения заявленных экономических целей Украине в ближайшее время не понадобятся?

Как в США. Якубин считает, что Украина должна проводить перепись населения каждые 10 лет © Facebook Алексея Якубина

Не просто, чего мы хотим достичь, а за счет чего это сделать. И если не понятно, что делать, ну и что, что у тебя есть энное количество граждан, которые умеют что-то делать? Какой с этого толк? У тебя есть возможность обеспечить их рабочими местами, чтобы они это что-то делали? А, кроме рабочих мест, обеспечить их материалами, чтобы они что-то перерабатывали? Есть ли у тебя система маркетинга, которая позволит это продавать? Есть ли у тебя рынки сбыта, куда потенциально это будет уходить? Обеспечено ли всё это логистикой, чтобы доставлять производимое до тех, кто все это купит?

Ответов на эти вопросы нет! И пока нет ответов на эти вопросы, говорить о том, что трудовые ресурсы будут на что-то влиять нельзя. Представьте, что у вас есть футбольная команда, но вы, вот незадача, находитесь на ледяном острове в Антарктиде. И что? Так же и с трудовыми ресурсами.

- Как вы думаете, будет ли проведена полноценная перепись в 2020 году, как планировалось изначально?

— Нет. Потому что этого, во-первых, никто не умеет делать, как показала предыдущая ситуация, во-вторых, к этому никто не готовится и делать этого никто не собирается.

Хотя если на перепись потратить 10 миллионов гривен (около 26 миллионов рублей — Ред.) — это ничто по сравнению с тем, сколько денег вылетает в трубу в связи с отсутствием этой самой переписи и ее результатов. У нас основная проблема — что происходит в реальности, и она пока неразрешима.