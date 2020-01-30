В четверг, 30 января, в Москву на встречу с президентом Владимиром Путинымм прибыл премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Израильский политолог Авигдор Эскин рассказал изданию Украина.ру, почему в Израиле считают налаживание хороших отношений с Россией одной из приоритетных задач во внешней политике государства

- Авигдор, зачем Нетаньяху прилетел к Путину? Это как-то связано с его избирательной кампанией? Он надеется на то, что Путин ему поможет в этом?

— Нетаньяху за последние 4 года встретился с президентом России то ли 16, то ли 18 раз. Может, сама цифра не точна, но примерно столько.

Он прилетает, чтобы рассказать Путину, как он видит развитие событий в свете «сделки века» Трампа. Россия не чужая страна на Ближнем Востоке. Она принимает участие в урегулировании в Сирии, а Израиль и Россия координируют свою деятельность в этом регионе. Давайте говорить прямо, если бы между Израилем и Россией не было бы каких-то договоренностей, чтобы избежать стычек, то они бы были, и были бы болезненными для обеих сторон.

Нетаньяху рассчитывает на доброжелательный нейтралитет к тому, что сейчас будет происходить на Ближнем Востоке.

Кроме того, Нетаньяху сегодня встречает израильтянку, которую привезет домой. В Израиле по этому поводу было чувство обиды на то, что ее приговорили за 9 грамм марихуаны, которую она везла из Индии в Израиль для личного пользования. Причем через Россию она везла транзитом. Раньше за это российские суды приговаривали таких к штрафу.

- Так все-таки вот в этом есть момент электоральной выгоды для Нетаньяху?

— Да. Хорошие отношения с Россией в Израиле — это электоральный козырь.

- Это положительный момент для русских израильтян?

— Да и в целом для всего Израиля. Нетаньяху во время своей избирательной кампании постоянно демонстрирует, что он именно тот человек, который способен наладить хорошие отношения с Россией. Это как козырь. Это важно подчеркнуть в отличие от Америки, где хорошие связи с Россией воспринимаются как минус.

- Правильно ли я понимаю, что России нужен Израиль, потому что у последнего есть влияние на американские элиты, а Россия нужна Израилю, потому что у последней есть влияние на Иран?

— Я не уверен, что у России есть влияние на Иран. Последний был важен для Москвы как партнер во время ликвидации ИГ в Сирии. Теперь же он скорее конкурент, если не сказать обуза. К тому же Иран не зависит от России, нет.

Просто отношения между Израилем и Россией важны, так как тут и исторические связи, и то, что каждый пятый израильтянин — выходец из России и говорит на русском языке.

Русскоязычные в Израиле преуспели как нигде. Русскоязычный Авигдор Либерман был министром обороны. Председатель кнессета Эдельштейн русскоязычный. Он родом из Черновцов. Председатель фракции «Ликуд» в кнессете 18-го созыва Зеев Элькин из Харькова. Он также был замминистра иностранных дел.

- В последнее время наше издание публиковало много материалов, посвященных предвоенному периоду Польши, где расцветал антисемитизм. Об этом же говорил и президент Путин в одном из своих публичных выступлений. И при этом польские политики и историки обвиняют СССР в развязывании Второй мировой войны.



— Никто в Израиле всерьез не воспринимает тезисы польских руководителей, что если бы не пакт Молотова-Риббентропа, то не было бы Холокоста. Холокост — это когда одни люди убивали других, а не тогда, когда договаривались о переделе границы. В Израиле скептично относятся и к этому пакту, и к Мюнхенскому договору, в котором участвовали Франция и Англия, но тогда ведь договаривались с Германией, которая еще не проводила политику геноцида. Пакт Молотова-Риббентропа не предполагал Освенцим, он предполагал передел границы.

Видите, Зеленский приехал в Израиль, ему не дали выступить, после чего он повел себя странным образом: он обиделся на Израиль, что ему не предоставили слова на форуме — Путину дали говорить, а ему нет. Он поехал в Польшу…

- Нетаньяху имеет влияние на Зеленского?

— Ну, вы же видите, ограниченное. Нетаньяху пытался о чем-то с ним говорить. Какую-то роль он сыграл в вопросе обмена пленными.

- А на Коломойского?

— Нет. Он же перекати-поле. Он сегодня может быть антироссийским, завтра — пророссийским, послезавтра снова антироссийским. Он очень азартный игрок. Он играет сам за себя.

- А Израиль давит на Украину по поводу героизации пособников нацистов?

— Как никогда часто. Постоянно протестует. Новый посол более активен в этом.

- А Израиль может составить список тех украинцев, которые способствуют глорификации украинских пособников Гитлера во время Второй мировой, для передачи в ЕС, чтобы они стали там персонами нон грата?

— Это пока не делается, но к этому все идет.