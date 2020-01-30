Чем закончится юридическое противостояние между Киевской мэрией и Кабмином и кто может быть выдвинут политсилой президента Владимира Зеленского в качестве альтернативы Виталия Кличко на будущих выборах мэра Киева, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

- Руслан, вчера, 29 января, окружной админсуд Киева отложил до 26 февраля рассмотрение дела по иску мэра Кличко к премьеру Гончаруку и Кабинету министров. После победы на президентских и парламентских выборах в окружении Владимира Зеленского ходили упорные слухи о намерении президента убрать Кличко с поста мэра. Однако он по-прежнему остается мэром. Как вы считаете, новая власть не смогла продавить это решение или договорилась с Кличко?

— Я думаю, что действительно на данный момент существуют некие непубличные договоренности между окружением президента Владимира Зеленского и киевским мэром Виталием Кличко. Это достаточно четко можно проследить даже на политическом уровне.

Точки соприкосновения, очевидно, найдены в тех кругах, которые имеют отношение к крупному строительному бизнесу, распределению бюджетных средств в городе Киеве и некоторых других, скажем так, ресурсоемких областях. «Слуга народа» рассматривает несколько кандидатов в мэры Киева - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В какой-то мере данный судебный иск является эхом былого противостояния. А сейчас обе стороны в нем не сильно заинтересованы, но и отказаться от него тоже не могут, поскольку сами договоренности не являются достаточно прочными, тем более в преддверии будущих выборов мера столицы.

- У киевлян накопилось много претензий к мэру. Это и состояние инфраструктуры, и пробки, и «замершие» долгострои… На ваш взгляд, может ли центральная власть использовать это как повод для вынесения недоверия Кличко и, возможно, для досрочных выборов мэра?

— Пока сложно сказать, нужно учитывать тот немаловажный фактор, будет ли у власти достаточно сильный кандидат на возможных внеочередных выборах. Многое будет зависеть от того, каким будет кандидат на должность городского головы — реальным или техническим. Для Кличко здесь открывается множество возможностей контригры, и в первую очередь это кулуарная договоренность с центральной властью.

С другой стороны, очевидно, что проблем в Киеве огромное множество, и любой реальный оппонент действующего мэра будет их использовать в своей борьбе за кресло градоначальника.

- Насколько сейчас Кличко популярен среди киевлян? И есть ли у «Слуги народа» потенциальный кандидат, который мог бы победить его на выборах?

— Кандидаты, безусловно, есть, и их даже несколько, вот только ни одного из них на сегодняшний день нельзя считать полностью утвержденным президентской командой. Это объясняется еще и тем, что внутри самой партии Зеленского идет жесткая борьба за само право выдвинуть своего кандидата в мэры Киева.

Ожесточенность этой внутрипартийной борьбы вполне понятна, поскольку, по разным оценкам, Киев сегодня — это около 30% общеукраинского бюджета, а такие возможности упускать никому не хочется. «Электрическое кресло мэра»: Кличко показал свой рабочий кабинет © Facebook, Віталій Кличко | Перейти в фотобанк

Изначально планировалось, что таким кандидатом станет Александр Ткаченко, экс-руководитель ведущего украинского телеканала «1+1», человек группы «Приват» и Игоря Коломойского. Однако очень быстро выяснилось, что у него не очень высокие рейтинги среди киевлян и шансов на победу у Кличко не так много. Кроме того, Ткаченко далеко не всех устраивает в окружении Владимира Зеленского.

Возможно, еще одним кандидатом мог бы быть Андрей Пальчевский — бизнесмен, публицист и телеведущий. Его лоббирует часть окружения президента, но против него выступает Группа «Приват». Между тем у Андрея гораздо больше электоральных шансов победить Кличко на выборах столичного мэра. Но слабая поддержка внутри партии «Слуга народа», по всей видимости, не даст ему такого шанса.

А сам президент до сих пор не может принять решение о том, на кого сделать ставку в борьбе за Киев. Нужно помнить, что для начала Зеленский должен назначить главу Киевской городской Госадминистрации, именно он будет считаться официальным ставленником власти и реальным претендентом на дальнейшее продвижение на пост мэра столицы.