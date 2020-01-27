Почему президент Украины Владимир Зеленский после провального визита в Иерусалим решил посетить мероприятия, организованные Польшей, и как это может повлиять на отношения с Россией и Израилем, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский отправился в Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

- Руслан, на ваш взгляд, почему Зеленский не пошел на форум в Израиле, но полетел в Польшу? Можно ли считать это попыткой исправить ошибку? И удалось ли это?

— Сегодня Украина чувствует огромную критику со стороны Израиля, Польши и других государств в части проводимой внутри страны политики по трактовке некоторых исторических событий. Особенно остро стоят проблемы участия в Холокосте украинских лидеров правого движения, которых ныне пытаются героизировать на Украине.

Это огромное неудобство для руководства Украины и лично для Зеленского. Данная проблема изолирует президента страны от каналов коммуникации со многими мировыми лидерами и значительной частью политических элит Запада. Конечно, Владимир Зеленский пытается данную проблему решить, но не путем трансформации внутренней гуманитарной политики, а путем дипломатии. «Путин доминировал в Иерусалиме, а Зеленский был зол». Мировые СМИ о форуме памяти Холокоста © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Другими словами, он хочет добиться изменения позиции Израиля, США или других стран в оценке участия в трагических событиях Второй мировой войны лидеров украинских правых. Именно поэтому он поехал в Израиль, и именно поэтому не пошел на сам форум, чтобы лишний раз не подвергаться критике со стороны других стран за такое отношение к истории.

В Польшу же Зеленский поехал, потому что точно знал, кто там будет и кого там не будет. В Польше у Зеленского будет подходящий, хороший фон для того, чтобы заявить о неправомерности обвинений Украины в героизации каллаборационистов, героизации виновных в Холокосте.

В какой-то мере президент пытается через внешнюю политику прикрыть внутренние проблемы. Хоте у него есть куда более действенный способ — это вынос вопросов об отношении к ОУН-УПА*, Бандере и всем остальным на референдум. Уверен, голосов для корректировки государственной политики по гуманитарным вопросам было бы достаточно.

Пока же Зеленский идет в фарватере политики Порошенко, хоть и несколько мягче. Но по существу ничего кардинально не изменилось в исторических оценках и идеологической направленности.

- В Израиле Зеленский мог выступить в компании мировых лидеров, встретиться с ведущими политиками мира. Может, президенту стоило более бережливо отнестись к этой переговорной площадке?

— Формат самого мероприятия в Иерусалиме не давал, на мой взгляд, возможности Владимиру Зеленскому всерьез рассчитывать на продуктивные встречи. Во-первых, все контакты лидеров там проходили, так сказать, «на ногах». А во-вторых не стоит вообще преувеличивать возможности серьезных договоренностей на торжественных мероприятиях, где есть жесткая программа и все выступления имеют ранее определенную канву. Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

С другой стороны, тактика, избранная украинской делегацией, была крайне неудачной, и можно смело утверждать, что по итогам это был провал нашей дипломатии. В глазах многих наблюдателей визит Зеленского в Израиль выглядел как минимум неубедительно.

- В Польше же он фактически примкнул к президенту Дуде, который жестко конфликтует с Россией. Как вы считаете, можно ли говорить, что Зеленский становится участником политической антироссийской коалиции? И к чему это может его привести?

— Не думаю, что можно говорить о какой-то новой антироссийской коалиции. Но общий фон после этой встречи, скорее всего, будет негативный. Здесь нужно отметить, что не только в России, но прежде всего в Израиле совместные мероприятия Зеленского в Польше, особенно после казуса в Иерусалиме, будут поводом для жесткой критики.

Это объясняется противостоянием Польши и Израиля по поводу трактовок участия польских коллаборантов в Холокосте. Учитывая все эти детали, можно предположить, что хотя визит Зеленского в Польшу будет по максимуму использован СМИ для улучшения позиции Украины, но потенциально он несет очень большие риски для отношений с Россией и Израилем.

Кроме того, определенное напряжение может возникнуть у Владимира Зеленского с частью политических элит США, которые традиционно поддерживают израильскую позицию.

*Организация, запрещенная на территории РФ