В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский отправился в Польшу, где принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
- Руслан, на ваш взгляд, почему Зеленский не пошел на форум в Израиле, но полетел в Польшу? Можно ли считать это попыткой исправить ошибку? И удалось ли это?
— Сегодня Украина чувствует огромную критику со стороны Израиля, Польши и других государств в части проводимой внутри страны политики по трактовке некоторых исторических событий. Особенно остро стоят проблемы участия в Холокосте украинских лидеров правого движения, которых ныне пытаются героизировать на Украине.
Это огромное неудобство для руководства Украины и лично для Зеленского. Данная проблема изолирует президента страны от каналов коммуникации со многими мировыми лидерами и значительной частью политических элит Запада. Конечно, Владимир Зеленский пытается данную проблему решить, но не путем трансформации внутренней гуманитарной политики, а путем дипломатии.
Другими словами, он хочет добиться изменения позиции Израиля, США или других стран в оценке участия в трагических событиях Второй мировой войны лидеров украинских правых. Именно поэтому он поехал в Израиль, и именно поэтому не пошел на сам форум, чтобы лишний раз не подвергаться критике со стороны других стран за такое отношение к истории.
В Польшу же Зеленский поехал, потому что точно знал, кто там будет и кого там не будет. В Польше у Зеленского будет подходящий, хороший фон для того, чтобы заявить о неправомерности обвинений Украины в героизации каллаборационистов, героизации виновных в Холокосте.
В какой-то мере президент пытается через внешнюю политику прикрыть внутренние проблемы. Хоте у него есть куда более действенный способ — это вынос вопросов об отношении к ОУН-УПА*, Бандере и всем остальным на референдум. Уверен, голосов для корректировки государственной политики по гуманитарным вопросам было бы достаточно.
Пока же Зеленский идет в фарватере политики Порошенко, хоть и несколько мягче. Но по существу ничего кардинально не изменилось в исторических оценках и идеологической направленности.
- В Израиле Зеленский мог выступить в компании мировых лидеров, встретиться с ведущими политиками мира. Может, президенту стоило более бережливо отнестись к этой переговорной площадке?
— Формат самого мероприятия в Иерусалиме не давал, на мой взгляд, возможности Владимиру Зеленскому всерьез рассчитывать на продуктивные встречи. Во-первых, все контакты лидеров там проходили, так сказать, «на ногах». А во-вторых не стоит вообще преувеличивать возможности серьезных договоренностей на торжественных мероприятиях, где есть жесткая программа и все выступления имеют ранее определенную канву.
С другой стороны, тактика, избранная украинской делегацией, была крайне неудачной, и можно смело утверждать, что по итогам это был провал нашей дипломатии. В глазах многих наблюдателей визит Зеленского в Израиль выглядел как минимум неубедительно.
- В Польше же он фактически примкнул к президенту Дуде, который жестко конфликтует с Россией. Как вы считаете, можно ли говорить, что Зеленский становится участником политической антироссийской коалиции? И к чему это может его привести?
— Не думаю, что можно говорить о какой-то новой антироссийской коалиции. Но общий фон после этой встречи, скорее всего, будет негативный. Здесь нужно отметить, что не только в России, но прежде всего в Израиле совместные мероприятия Зеленского в Польше, особенно после казуса в Иерусалиме, будут поводом для жесткой критики.
Это объясняется противостоянием Польши и Израиля по поводу трактовок участия польских коллаборантов в Холокосте. Учитывая все эти детали, можно предположить, что хотя визит Зеленского в Польшу будет по максимуму использован СМИ для улучшения позиции Украины, но потенциально он несет очень большие риски для отношений с Россией и Израилем.
Кроме того, определенное напряжение может возникнуть у Владимира Зеленского с частью политических элит США, которые традиционно поддерживают израильскую позицию.
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