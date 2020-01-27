Королёвский районный суд города Житомира в понедельник, 27 января, оставил без удовлетворения требование обвинения изменить меру пресечения журналисту Василию Муравицкому с ночного домашнего ареста на содержание под стражей

Однако журналист по-прежнему лишён возможности работать и кормить свою семью. Об этом рассказал изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

- Сегодня в Житомире суд рассматривал вопрос об изменении меры пресечения журналисту Василию Муравицкому. Чем закончилось заседание?

— Сегодня на суде по делу Муравицкого власть совершила очередную попытку посадить журналиста за решётку. Прокурор невозмутимо заявил требование, ходатайство — взять Муравицкого под стражу, поскольку обвинение считает, что он готовится убежать в другую страну и может совершать дальше «преступления». Вот вам и режим Зеленского! Поменялась вроде бы и канва власти, и направление, и многие политические узники вышли на свободу… Но у нас прокуратура продолжает свой репрессивный нажим и пытается посадить журналиста, на данный момент самого признанного узника совести, в тюрьму.

Мы со стороны защиты предоставили суду доказательства, что Муравицкий за всё время пребывания как под круглосуточным, так и под ночным домашним арестом ни одного раза не нарушил своих обязательств, не пытался скрыться. Мы также представили доказательства, что его паспорта давно сданы в Государственную миграционную службу. И поэтому требование прокурора посадить Муравицкого в тюрьму является безосновательным. Кроме того, мы подали ряд документов, показывающих подложность огромного массива доказательств по делу Муравицкого. Узник совести Василий Муравицкий: Хочу вернуться к работе – писать книги и статьи © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- В чём подлог?

— Подробности я в интересах адвокатской тайны пока не могу раскрыть, но в ближайшее время эти материалы вскроются, что будет грозить, мы думаем, и уголовным преследованием для самих стряпальщиков дела Муравицкого. Около года не подавались никакие доказательства, защита велась, скажем так, выжидательно. Но теперь мы снова меняем тактику с выжидательной на наступательную. Будем добиваться полного оправдания Муравицкого. А сегодняшний манёвр обвинения с целью посадить его в тюрьму не удался.

- Это уже не первая попытка обвинения ужесточить меру пресечения журналисту?

— Они пытаются это сделать постоянно, но сегодня прокурор сослался на будто бы почти полную доказанность вины Муравицкого, хотя, виноват Муравицкий или нет, может определять только суд. Но прокуратуре, видимо, неведомо такое понятие, как презумпция невиновности. Прокурор сослался на ряд доказательств в деле, а именно на данные негласных следственных действий, которые ещё судом не признаны доказательствами, поскольку мы заявили ходатайство об их недопустимости и подложности. И вот на основании этого он потребовал отправить Муравицкого в тюрьму. Однако мы разбили аргументы обвинения, доказав, что они не обоснованные. Суд с этим согласился, оставив Муравицкого под ночным домашним арестом.

- Как Василий это воспринял, в каком он настроении?

— Он в очень хорошем настроении, он сегодня заявил суду, что никуда скрываться не собирается, что он является в суд и требует полного оправдания.

- То есть, он намерен добиться оправдания в украинском суде?

— Он намерен добиться оправдания. А будет ли это украинский суд или международный суд, ещё не известно. Для «своих» – свобода слова, для «чужих» – тюрьма. За что стоял Майдан? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

- Ранее вы сообщали, что у Муравицкого нет возможности зарабатывать, кормить семью. Ситуация не изменилась?

— Не изменилась. У Василия Муравицкого нет возможности зарабатывать, поскольку у него изъят паспорт гражданина Украины. А для трудоустройства нужен паспорт. Об этом мы тоже говорим, но пока не получаем отзыва от органов правосудия. Попытаемся ещё раз сделать на этом акцент, потому что без документов невозможно ни трудоустройство, ни регистрация предпринимателем, в случае какого-то фрилансинга — тут тоже нужен паспорт. А поскольку паспорта изъяты, то о какой работе может идти речь?

Но мы собираем бумаги, возьмём документы из Красного Креста, подтверждающие эту ситуацию. И ещё раз будем пытаться добиться изменения ситуации, потому что дело Муравицкого остаётся вопиющим. Может быть, из-за его позиции. Кстати, одно из обвинений, выдвинутых прокурором — это то, что Муравицкий до сих пор не признал своей вины! Поэтому его срочно надо закрыть в СИЗО, наверное, там он, по мнению прокурора, быстрее признается.