Политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру оценил итоги последних международных визитов президента Украины Владимира Зеленского, объяснил, почему инвесторы избегают Украину и дал прогноз на грядущую встречу «нормандской четверки»

- Андрей, Владимир Зеленский впервые съездил на экономический форум в Давосе в ранге президента. Как вы оцениваете его выступление там?

— Выступление с точки зрения спичрайтерского искусства сделано отлично, присутствуют все необходимые месседжи.

Экономисты с этим могут поспорить, но я не экономист, я политолог. С точки зрения политтехнолога выступление было построено отлично.

Но к исполнению были вопросы. Видимо, Владимир Александрович должен чувствовать аудиторию, должен подпитываться эмоциями зала, как он это привык. Поскольку выступление проходило в полупустом зале, это не добавило ему нужного настроя. Так что оставляет желать лучшего.

- Как вы считаете, будет ли выступление Зеленского иметь серьезные экономические и политические последствия для Украины?

Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

«Соросята» нам рассказывают о том, что коррупция мешает. Но это чушь. Есть страны с уровнем коррупции, сопоставимым с украинским, но туда идут инвестиции, там есть рост.

- И что же, по-вашему, не дает Украине привлекать иностранных инвесторов?

— Для страны пагубным оказывается сочетание коррупции с чиновничьим и бандитским беспределом.

Вот этот, условно говоря, «украинский микс» и делает бизнес невозможным, поскольку в одно прекрасное утро ты можешь проснуться и осознать, что твои миллионные инвестиции превратятся в прах решением какого-то суда и никому не известного сельского регистратора. И все это будет делаться под крики «Слава Украине».

- Нынешняя власть сможет изменить эту ситуацию и сделать Украину по-настоящему привлекательной для тех, кто хочет выгодно вложить свои деньги?

— Я бы отметил один момент: когда Зеленский поставил вопрос об «инвестиционных няньках» от государства, ему тут же оппонировал Гончарук, который сказал, что закон должен быть один для всех.

Да, с точки зрения нормального цивилизованного государства закон должен быть один для всех, однако Украина далека от этих норм.

Но вопрос здесь в другом: фактически премьер открыто троллит президента. И я думаю, Владимир Александрович это отметил. В ряде принципиальных моментов премьер демонстрирует отличную от президента позицию, и его нисколько не заботит, как это донести до президента.

- Зеленский на этой после Давоса полетел в Израиль, но в последний момент не пошел на форум, посвященный памяти жертв Холокоста. Как вы считаете, почему он так поступил? И как это скажется на его отношениях с израильскими лидерами и другими главами государств?

— Я думаю, на персональных отношениях это не отразится. Ну, все-таки там, на форуме, солировали Нетаньяху и Путин.

Однако если Владимиру Александровичу не хотелось быть статистом на, как говорится, чужой ярмарке, то такие вещи лучше делать загодя.

- И как должен был действовать украинский президент?

— Все равно нужно было отправить туда украинскую делегацию, и не столь важно, выступила бы она там или нет — но не отменять все в последний момент.

И я считаю, что это вопрос не столько к Зеленскому, сколько к его команде. Такие проблемы должны решаться заранее.

- В четверг представитель Киева в переговорной группе по политическим вопросам в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре минских соглашений. Одно из требований — выборы в Донбассе не могут состояться до тех пор, пока украино-российская граница не перейдет под контроль Киева. Как вы считаете, почему Украина заявила об этом сейчас, фактически между двумя саммитами в «нормандском формате»?

Выход из тупика или новая война. Что стоит за идеей пересмотра Минских соглашений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Резников далеко не дурак, но то, что он делает, вредит Украине, вредит президенту, поскольку оно обесценивает его фигуру в глазах наших внешних партнеров — того же Макрона и той же Меркель, которые говорили совершенно о другом.

Поэтому нам с такими представителями, как Резников, и врагов не надо.

- Как вы считаете, к чему может привести этот казус?

— Думаю, просто каждая сторона сделает вид, что ничего не заметила. Но вопрос выполнения Минска может всплыть уже в ходе следующей встречи «нормандской четверки», если она состоится. Я думаю, слова Резникова не останутся без внимания.