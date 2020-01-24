- Андрей, Владимир Зеленский впервые съездил на экономический форум в Давосе в ранге президента. Как вы оцениваете его выступление там?
— Выступление с точки зрения спичрайтерского искусства сделано отлично, присутствуют все необходимые месседжи.
Экономисты с этим могут поспорить, но я не экономист, я политолог. С точки зрения политтехнолога выступление было построено отлично.
Но к исполнению были вопросы. Видимо, Владимир Александрович должен чувствовать аудиторию, должен подпитываться эмоциями зала, как он это привык. Поскольку выступление проходило в полупустом зале, это не добавило ему нужного настроя. Так что оставляет желать лучшего.
- Как вы считаете, будет ли выступление Зеленского иметь серьезные экономические и политические последствия для Украины?
- Нет, нет и нет, поскольку даже самое прекрасное выступление не поможет, если в стране нет простых и понятных правил игры.
«Соросята» нам рассказывают о том, что коррупция мешает. Но это чушь. Есть страны с уровнем коррупции, сопоставимым с украинским, но туда идут инвестиции, там есть рост.
- И что же, по-вашему, не дает Украине привлекать иностранных инвесторов?
— Для страны пагубным оказывается сочетание коррупции с чиновничьим и бандитским беспределом.
Вот этот, условно говоря, «украинский микс» и делает бизнес невозможным, поскольку в одно прекрасное утро ты можешь проснуться и осознать, что твои миллионные инвестиции превратятся в прах решением какого-то суда и никому не известного сельского регистратора. И все это будет делаться под крики «Слава Украине».
- Нынешняя власть сможет изменить эту ситуацию и сделать Украину по-настоящему привлекательной для тех, кто хочет выгодно вложить свои деньги?
— Я бы отметил один момент: когда Зеленский поставил вопрос об «инвестиционных няньках» от государства, ему тут же оппонировал Гончарук, который сказал, что закон должен быть один для всех.
Да, с точки зрения нормального цивилизованного государства закон должен быть один для всех, однако Украина далека от этих норм.
Но вопрос здесь в другом: фактически премьер открыто троллит президента. И я думаю, Владимир Александрович это отметил. В ряде принципиальных моментов премьер демонстрирует отличную от президента позицию, и его нисколько не заботит, как это донести до президента.
- Зеленский на этой после Давоса полетел в Израиль, но в последний момент не пошел на форум, посвященный памяти жертв Холокоста. Как вы считаете, почему он так поступил? И как это скажется на его отношениях с израильскими лидерами и другими главами государств?
— Я думаю, на персональных отношениях это не отразится. Ну, все-таки там, на форуме, солировали Нетаньяху и Путин.
Однако если Владимиру Александровичу не хотелось быть статистом на, как говорится, чужой ярмарке, то такие вещи лучше делать загодя.
- И как должен был действовать украинский президент?
— Все равно нужно было отправить туда украинскую делегацию, и не столь важно, выступила бы она там или нет — но не отменять все в последний момент.
И я считаю, что это вопрос не столько к Зеленскому, сколько к его команде. Такие проблемы должны решаться заранее.
- В четверг представитель Киева в переговорной группе по политическим вопросам в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре минских соглашений. Одно из требований — выборы в Донбассе не могут состояться до тех пор, пока украино-российская граница не перейдет под контроль Киева. Как вы считаете, почему Украина заявила об этом сейчас, фактически между двумя саммитами в «нормандском формате»?
- Потому что Украина не может ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них.
Резников далеко не дурак, но то, что он делает, вредит Украине, вредит президенту, поскольку оно обесценивает его фигуру в глазах наших внешних партнеров — того же Макрона и той же Меркель, которые говорили совершенно о другом.
Поэтому нам с такими представителями, как Резников, и врагов не надо.
- Как вы считаете, к чему может привести этот казус?
— Думаю, просто каждая сторона сделает вид, что ничего не заметила. Но вопрос выполнения Минска может всплыть уже в ходе следующей встречи «нормандской четверки», если она состоится. Я думаю, слова Резникова не останутся без внимания.