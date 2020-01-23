Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру напомнил, что Киев взял на себя обязательство выполнять, а не пересматривать Минские соглашения

- Родион, что вы думаете относительно заявления Алексея Резникова, представителя Украины на переговорах в Минске, по поводу пересмотра Минских соглашений, в частности, сначала контроль над границей, а потом выборы?

— Ключевая позиция тут — пересмотр! Киев взял на себя обязательство выполнять, а не пересматривать Минские соглашения!

Потом СБ ООН подтвердил, что мировое сообщество в лице ООН считает, что именно выполнение Минских соглашений ведёт к урегулированию, а Украина как член ООН брала на себя обязательства выполнять решения СовБеза.

Такими предложениями уже команда Зеленского подтверждает, что они скатываются на стезю тезисов Порошенко, которая ранее уже привела к тупику. С такими предложениями они придут туда же.

Вы же не думаете, что кто-то в здравом уме согласится заменить поэтапный процесс политического урегулирования на окружение и зачистку политически неугодных?!

Минские соглашения предусматривают передачу границы после полного политического урегулирования. А такими предложениями Киев все дальше и дальше уходит вообще от возможности урегулирования.

- Верите ли вы Зеленскому, когда он публично говорит о своем стремлении к миру?

— Слова президента Зеленского обесцениваются на глазах. Уже прошло 8 месяцев его президентства, когда он мог дать поручение прекратить стрельбу, но этого не сделал, 6 месяцев, как с его ведома был согласован режим прекращения огня, но не выполнено, месяц назад было официально заявлено Киевом о приверженности введения режима прекращения огня, но вчера по ДНР прилетело около 200 мин, гранат и снарядов! Как думаете, очень дорого сегодня стоит слово Зеленского, если оно не более чем сотрясание воздуха?!

Пока украинский главнокомандующий Зеленский заявлял на международном форуме в Давосе о том, как они «в своем мозгу понимают, что готовы ее (войну) прекратить сегодня", его подопечные/подчиненные вооруженные формирования Украины из орудий 152 мм утюжили территорию наших соседей — ДНР, принося разруху в дома мирных жителей Новой Таврии и Коминтерново.

20 прилетов за 15 минут, каждый из которых после себя оставляет воронку диаметром 5 метров.

- Выходит, что все слова стенаний Зеленского о стремлении к миру разбиваются о его действия?

— Естественно. В Давосе он говорил, что готов к прекращению огня, но на саммите в Париже именно он отказался от поэтапного разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения — самого эффективного средства прекращения огня.

Когда стороны попросту не находятся в прямой видимости противоположных позиций. Киев настоял на совместном заявлении о приверженности соглашению о прекращении огня, но статистика обстрелов ВСУ по территории республик уже переваливает за 200 «прилётов» от Украины в день, что демонстрирует абсолютную никчемность такой приверженности.

Кто эти «они», у которых есть что-то в мозгу, и кто эти «они», для которых ценность данного слова равна нулю, они, как и принципы, — ненужный рудимент, совершенно излишний для персон, пришедших в украинскую власть?!

- Правдива ли информация, что за время правления Зеленского обстрелы территории ДНР из тяжелого вооружения не только не уменьшились, но и увеличились?

— СЦКК ДНР действительно проанализировали данные отчетов СММ ОБСЕ по количеству обстрелов за аналогичные периоды при Порошенко и при Зеленском, и однозначно, что обстрелов меньше не стало. Были дни, когда количество прилётов существенно снижалось, помню, когда вырастало и исчислялось в сотнях за сутки, но я не помню за этот период хотя бы один день полной тишины на территориях двух республик Донбасса.