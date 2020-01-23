В интервью изданию Украина.ру эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон скорее поддержат требование Киева переписать Минские договорённости, чем допустят укрепление позиций ДНР и ЛНР, тяготеющих к России, в составе Украины

23 января в комментарии корреспонденту издания «Новое время» представитель Украины в Контактной группе Алексей Резников заявил, что Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, потому что проведение местных выборов невозможно, если граница между Украиной и Россией не контролируется украинскими военными.

Он настаивает, что пункты Комплекса мер должны выполняться в таком порядке:

1. разоружение незаконных вооружённых формирований на Донбассе;

2. установление режима полной тишины;

3. вывод всех незаконных вооружённых формирований с территории Украины;

4. установление украинского контроля над восточной границей;

5. проведение выборов.

«Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским — что как минимум в части (контроля над границей. — Ред.) Минские соглашения подлежат пересмотру», — заявил Резников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно отмечал, что согласно документу Киев сможет получить контроль над российско-украинской границей только после закрепления в Конституции особого статуса Донбасса, проведения амнистии участников вооружённого конфликта и местных выборов в ДНР и ЛНР.

Стоит ли ожидать каких-либо изменений в минском процессе в связи с этим заявлением украинской стороны, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов.

— Алексей, почему с таким заявлением Резников выступает именно сейчас — когда, во-первых, Зеленский находится за пределами страны, в Израиле на Всемирном форуме памяти Холокоста, а во-вторых, когда по итогам декабрьского саммита «нормандской четвёрки» достигнут хоть небольшой, но прогресс? К тому же до следующего саммита остаётся около трёх месяцев.

— Я не связываю это с отсутствием Зеленского на Украине. Резников — это не самостоятельная политическая фигура, какой пытался показать себя Роман Бессмертный — несмотря на абсолютно нулевой рейтинг, у него было политическое прошлое, были и остаются амбиции, а Резников — назначенец нынешней власти, который озвучивает то, что она хочет. Зеленский заявлял, что хочет изменить Минские соглашения, в том числе на брифинге саммита «нормандской четвёрки», хотя эти пожелания не вошли в итоговый документ. Никонорова призвала власти Украины не идти по пути Порошенко и не трогать Минские соглашения © МИД ДНР

Учитывая то, что публично говорят украинские деятели, Резников, тем более с учётом его статуса, не может первым говорить что-то иное, даже если бы хотел. Отход от такой позиции — решение строго следовать Минским соглашениям — может быть высказан только на уровне президента, в крайнем случае — министра иностранных дел.

Кроме того, из интервью бывшего представителя ОБСЕ в Контактной группе Мартина Сайдика российскому изданию «Коммерсантъ» и австрийской ведущей газете Die Presse мы видим, что в сущности ОБСЕ, назначенцы этой организации, разделяют позицию Киева. Может, происходит какая-то скоординированная кампания, в том числе с участием Германии и Франции, чтобы побудить Россию, а через неё Донецк и Луганск к уступкам.

— Вы считаете, что Германия и Франция поддержат Украину и они втроём будут пытаться повлиять на позицию России по порядку выполнения пунктов Минских соглашений?

— Германия и Франция, конечно, поддержали бы эту идею. Им удобно говорить об этом публично на уровне лидеров стран, но их концепция остаётся в целом неизменной: Минские соглашения должна выполнять в первую очередь Россия. Если посмотреть на немецкую и французскую прессу, то ясно видно, что эта идея пользовалась бы популярностью.

— Неужели они не понимают, что снова зайдут в тупик, если понятно, что Россия не изменит свою позицию?

— Они уже находятся в тупике. Им лучше иметь тупик, чем пророссийскую автономию на Украине.

Европа получает с урезанной целостностью, но идеологически единую Украину на границе с Россией.

— Осенью прошлого года украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера». Получается, подписали и всё, выполнять не собираются?

— Подписать-то подписали, но так и не решено, на каких условиях должны проходить местные выборы в Донбассе. Чуда еще нет, но прогресс налицо: Украина соглашается с позицией России по Донбассу © Facebook, UkraineMFA

— Как вы считаете, в конечном итоге будут пересмотрены Минские соглашения?

— Они носят символический характер. Мне трудно представить, что документ может быть пересмотрен, но могут быть уточнены некоторые положения.

— Вы говорите, что заявления об изменении «Минска» должен делать или президент, или министр иностранных дел. В ноябре прошлого года Вадим Пристайко в интервью украинской службе Би-би-си говорил, что пункты должны выполняться именно в том порядке, в котором прописаны в тексте. Получается, в рядах украинских властей нет единства по этому вопросу?

— В некоторых случаях очевидно, что следует за чем, но в целом там нет строгой последовательности и увязки. Эта последовательность описана только в случае с границей. С другой стороны, первыми там прописаны вещи, связанные с безопасностью, когда Украине выгодно, она может акцентировать внимание на том, что сказал Пристайко.