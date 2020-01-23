Заявив о передаче украинских железных дорог немецкой компании, команда украинского президента Владимира Зеленского расписалась в своей неспособности самостоятельно управлять государством, сказал экономист и политолог Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук 23 января на «Украинском завтраке» в Давосе заявил, что власть намерена «отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу». По его словам, речь идет о договоре с немецкой компанией Deutsche Bahn AG.

- Александр, насколько, по-вашему, это решение экономически выгодно для Украины? Какие плюсы и минусы для экономики оно несёт?

— Говорить о том, насколько это выгодно, сейчас сложно. В данной ситуации можно только констатировать факт, что нынешняя Украина не имеет суверенитета, а нынешняя команда никакие задачи не способна решать самостоятельно.

- Но о несамостоятельности украинской власти говорят уже давно…

— Ничего подобного раньше не было. До 2014 года это была стабильная экономика, особенно на фоне многих других европейских стран.

Она спокойно развивалась, и никому не приходило в голову отдавать целые отрасли на откуп иностранцам или покупать продукцию, которая успешно производится на своей территории. Это и закупки американских локомотивов, угля и прочего, что было при Порошенко.

А сейчас вообще страну распродают по частям, отдают управление иностранцам, хотя в этом нет никакой экономической целесообразности.

- Какие перспективы для Украины открываются в связи с этим решением властей?

— Это показывает, насколько быстро может деградировать развитое в техническом плане государство до того, чтобы целые отрасли раздавать направо и налево. Зеленский в Давосе заявлял о готовности отдавать в концессию все что угодно: дороги, порты, всю инфраструктуру.

Какой смысл тогда в этой команде, которая день за днем расписывается в своей несостоятельности, в неспособности управлять государством и экономикой?

- Какую выгоду получит Германия от управления украинскими железными дорогами?

— Нужно еще посмотреть, согласятся ли они. А если серьезно, никаких условий передачи пока никто не знает, поэтому делать какие-либо оценки весьма затруднительно.

- Премьер Гончарук говорит, что «немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станут базой для изменения ситуации в Укрзализныце». Как вы считаете, передача УЗ Германии действительно????

— Нужно понимать, что, когда представители нынешней власти Украины говорят об эффективности, они имеют в виду исключительно получение прибыли. Из-за такого подхода страдают целые отрасли, это негативно отражается на всем государстве.

Без вагонов, локомотивов и зарплаты: почему намерены бастовать рабочие «Укрзализныци» © Facebook, Євген Кравцов

В ней сейчас есть прибыльные направления, а есть и убыточные, однако это единое целое, и за счет финансирования из своих внутренних источников и существуют неприбыльные или малоприбыльные направления.

Традиционно грузовые перевозки приносят большую прибыль, а пассажирские зачастую убыточные или с низкой прибылью.

Если существующую систему развалить, повысить цены на перевозки пассажиров, то люди вообще не смогут ездить по стране, родственники будут вынуждены сидеть по домам и общаться друг с другом через мессенджеры.

Я считаю, что в данном случае решения должны приниматься в интересах населения, а не частных инвесторов, которые заинтересованы только в получении максимальной прибыли. Это государственная задача — обеспечить доступность для граждан страны подобного рода услуг.

- А как насчет борьбы с коррупцией? Помогут немцы с ней справиться?

— Да нет, конечно. На Украине много говорят о борьбе с коррупцией, но на самом деле коррупция в стране сейчас выведена на государственный уровень.

- Раньше закупки украинской властью американского угля и локомотивов многие эксперты называли политической взяткой режима Порошенко президенту США Дональду Трампу. В случае передачи «Укрзализныци» Германии не идет ли речь о чем-то подобном?

— Вполне может быть и такой вариант. Раньше были аналогичные попытки заигрывать с французами, а ситуация с американскими локомотивами и углем действительно выглядит как банальный «откат».

Как я считаю, сейчас люди, получившие высокие посты и возможность обогащаться за счет всего населения и государства, просто возвращают долги тем, кто обеспечил их приход к власти.

Теперь судьбу украинских коррупционеров будет решать не Зеленский, а Конгресс США © Украина.ру

И та же история с Байденом (вице-президентом США Джо Байденом, устроившим своего сына-наркомана в украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма» и лоббировавшим ее интересы. — Ред.) — пример даже не политической взятки, а отработки того, что людей поставили к власти и они должны отблагодарить своих покровителей.