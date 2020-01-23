Эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко заявил в комментарии Украина.ру, что «Укрзализныця» не нуждается в концессии, анонсированной премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в четверг, 23 января, и объяснил, что на самом деле глава Кабмина предложил Германии и почему она согласилась

Украина отдаст свою железную дорогу под контроль Германии на 10 лет — Гончарук © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

На следующий день, 23 января, во время «Украинского завтрака» в Давосе (Швейцария) премьер сообщил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу «в управление» на 10 лет. По его словам, это делается также в рамках сотрудничества по реструктуризации «Укрзализныци».

- Юрий, в каком положении в целом сейчас находится «Укрзализныця»? Есть ли у украинских властей реальные планы и, главное, деньги, чтобы заниматься реструктуризацией?

— Давайте начнем с того, что Гончарук вообще не понял, что он сказал. Потому что, с одной стороны, то, что он обозначил, называется концессия, а «передача чего-то в управление без доступа к управляемому субъекту и контролю за ним» — это как-то странно звучит. Подобные вещи регулируются соответствующим законодательством — в Украине есть закон о концессии.

Так что либо он соврал, либо это что-то на уровне его непонимания того, что происходит. Прям очень сложно комментировать заявления человека, который сам себя называет «профаном» в экономике. Это первое.

Второе. Ни малейшей необходимости в концессии для «Укрзализныци» не существует и никогда не существовало, поскольку в целом компания прибыльная.

Немцы возьмут украинские железные дороги. Под контроль на десять лет © Twitter, Владимир Гройсман - Известно, что это довольно коррумпированное предприятие…

— В этом плане улучшить ситуацию в ней может увольнение всего топ-менеджмента, который не имеет никакого отношения к «Укрзалиныце», ликвидация наблюдательного совета и декорпоратизация. В общем, как и для всех государственных предприятий и корпораций, которые в последнее время сделали акционерными обществами.

Декорпоратизация упростит администрирование, вернет их под контроль правительства и, собственно говоря, позволит применять адекватные методы стимулирования для слишком возомнивших о себе менеджеров.

Поэтому никаких проблем у «Укрзализныци», кроме неадекватного менеджмента, нет.

- То есть вся эта история с меморандумом с Германией для реформирования компании не нужна?

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- А какой интерес для Германии в этом проекте?

— Ну, слушайте. Вам предлагают поуправлять компанией, где вы можете сами себе установить нормы прибыли, отчисляемые в вашу пользу, сами себе организовать зарплату любого размера, понабирать этой компанией кредиты под госгарантии Украины. При этом вы вообще не отвечаете за результаты своей деятельности. Ну, на таких условиях кто угодно может прийти и поуправлять.

А судя по тому, что сказал Гончарук, именно это и предлагается.