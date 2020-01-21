Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы. При этом во многих регионах страны часто происходят скандалы на бытовой почве. Издание Украина.ру побеседовало с житомирским журналистом Сергеем Форестом о том, как на эту проблему смотрят жители его города

Сергей Форест: Желаю согражданам в 2020 году мира и справедливости © Facebook, Сергей Форест - Сергей, как к этой проблеме относятся местные жители?

— Если говорить о Житомирщине, то я не владею детальной информацией с цифрами, но понимаю, что эта проблема очень болезненна для многих. У нас большой процент населения разговаривает на русском языке, я тоже пишу статьи и посты в соцсетях на русском. Сказать, что эта проблема мала, это ничего не сказать.

- А если брать личные впечатления?

— Когда я затрагиваю этот вопрос в кругу своих знакомых, или в разговоре с таксистами (как правило, русскоязычными), то понятно, что люди возмущаются и выражают недовольство. Но массового возмущения нет. Это менталитет украинцев — роптать на кухне. Но чтобы это вылилось в акции протеста или нечто большее — нет.

Максимум, что они сделают — так это напишут возмущенный пост у себя в Facebook. Но ведь соцсети как раз используются в том числе для того, чтобы люди могли выпустить пар.

- Почему на ваш взгляд некоторые русскоязычные украинцы поддерживают запрет образования на русском языке: мол, если не мы, то пусть наши дети говорят по-украински? Откуда это берется?

— А у нас эту языковую проблему специально вбрасывают, чтобы под шумок продать ту же землю или раздерибанить предприятия. Если не ошибаюсь, они выставили на аукцион около 300 тысяч предприятий, чтобы потом раздать.

Если взять страны Европы, ту же Швейцарию, то там вообще четыре языка: французский, немецкий, итальянский и романшский. То есть эти четыре кантона не бросаются друг другу в глаза из-за языковых проблем.

Там люди прежде всего обращают внимание на уровень жизни, на зарплаты, на соцпакет, на рабочие места. Вот на что надо обращать внимание.

- Есть такой прогноз, что если запретят образование на русском языке, но люди все равно будут на нем разговаривать, то следующие поколения не будут писать и грамотно разговаривать ни по-русски, ни по-украински. Насколько он обоснован?

— Если так рассуждать, то логично, что если оставить один язык, то последующие поколения не будут владеть им. Если, конечно, он не будет сохранен.

Например, если мы возьмем эмигрантов, которые выехали в Америку или Канаду, то там много русскоязычного населения. Они стараются говорить на родном языке, но при этом учат английский.

Все зависит о семьи. Если там эти узы сильны, то язык будет сохранен. А с учетом того, что часть украинских граждан занимает приспособленческую позицию (как бы чего не вышло), он может быть забыт.

И опять же все зависит от региона. Если на Юго-Востоке русский язык будет сохранен, то на Западе совершенно другой менталитет. Наша страна неоднородна. У каждого региона свой язык, своя культура, свои герои.

- Как в этом смысле быть с Житомиром и другими областями центральной Украиной?

— Ну вот у нас так все смешано. Часть культуры Восточной Украины, часть от Западной. Это такая лакмусовая бумажка. Если раньше Житомир был полностью русскоговорящий город, то сейчас примерно 50 на 50. Может быть даже чуть больше на украинском, хотя мой круг знакомых общается на русском.

Мне ничего не мешает свободно разговаривать и на украинском, и на русском. Я не вижу в этом проблемы. Если до 2014 года люди общались на обоих языках, не ставя этот вопрос во главу угла, то сейчас все изменилось. Повторюсь, это искусственная проблема.