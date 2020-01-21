О том, по какой причине президент Зеленский не смог уволить главу Кабмина Гончарука, почему Украина оказалась в центре бурных геополитических событий и как повлияет на внутриполитическую обстановку в стране принятие закона об образовании, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов

- Виталий, несостоявшаяся отставка Гончарука была больше похожа на демарш с целью вскрыть несостоятельность Владимира Зеленского. А учитывая, что это случилось после лоббирования Кабмином некоторых неоднозначных законопроектов и скандала с зарплатами чиновников, было логично ждать более жесткой реакции президента. Почему же, на ваш взгляд, Зеленский не решился уволить Гончарука?

— Нужно признать и сказать откровенно, что не он решает такого уровня вопросы. На примере Алексея Гончарука четко видно, как осуществляется внешнее управление Украиной. Заметьте, первым в защиту руководителя правительства со специальным заявлением выступил МВФ.

Другими словами, можно сказать, что Владимир Зеленский руководит не определенными лицами, а виляет между различными группами влияния. Это основная причина его невнятной позиции по Гончаруку.

Но есть еще один важный момент — перед президентом в случае резких кадровых решений сразу же встанет вопрос, а на кого менять уволенных чиновников? Выбор у него невелик, и на смену одному профану во главе Кабмина придет другой непрофессионал. Причем эта «темная лошадка» будет из того же стойла, где выращивают таких вот условных «гончаруков». Кроме того, нужно понимать, те специалисты, которые обладают достаточным уровнем профессионализма, настроены против Зеленского и в команду к нему не пойдут.

Все варианты, которые курсируют в украинских СМИ — Аваков, Тимошенко и другие, — будут играть исключительно в свою политическую игру. Учитывая все эти условия, можно сказать, что Зеленский поступил вполне разумно. Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Единственное, что сильно смутило меня лично во время постановочного разговора, это задачи, которые поставил президент перед руководителем Камбина. Разобраться с заплатами министров — это тоже важно, но когда экономика страны летит в пропасть, глава правительства должен представить и реализовать экономическую стратегию развития, ну или хотя бы перестать быть профаном в том, чем должен руководить.

- Украина во многом против своей воли, хотя и небезосновательно, в последнее время становится мировым ньюзмейкером. Тут и Украинагейт с Трампом, и трагедия в Иране, и дискуссии по целесообразности участия в мероприятиях по Холокосту в Израиле, и внесение трезуба британской полицией в список экстремистских символов. Как в этой связи вы оцениваете успехи или неудачи украинской внешней политики?

— Давайте признаем, что такая турбулентность на внешнем контуре Украины вполне закономерна, поскольку мы перестали быть субъектом мировой политики, а остались лишь ее объектом. Поэтому сложно ожидать, что ведущие державы будут как-то двигать «пешку Украины» на своих геополитических досках с оглядкой на наши интересы.

Кроме того, так случилось, что наша страна оказалась в центре очень многих геополитических партий, и по территориальному, и по многим другим признакам. Вот мировые ветры и носят нашу страну из стороны в сторону.

- В Одессе на днях случился резонансный случай, когда обычный продавец магазина дал отпор националистам — отказался говорить на украинском языке. Можно ли этот случай считать симптоматичным, показывающим, что ситуация с языковым давлением улицы ослабевает. Насколько можно говорить о подобных тенденциях в Днепре?

— Нет, я уверен, что, несмотря на столь яркий прецедент, его все же нельзя считать общей тенденцией в языковом вопросе. Более того, я вижу, что языковое давление не только существует, но во многих аспектах оно усиливается.

- Вы имеете в виду закон, который предписывает закрытие с начала учебного года 2020 практически всех русских школ?

— Именно его, принятый закон очень усложнит ситуацию в языковой сфере в большинстве регионов Украины, но не только это является показательным моментом. Обратите внимание, что новая власть фактически проигнорировала рекомендации Венецианской комиссии по поводу языкового закона. От «диктаторских законов» к плану «Ост». Зачем Рада запретила русские школы © 057.ua

Все подобные законы, резко ухудшающие гуманитарную атмосферу в стране, относятся к эпохе «АРМОВИРА», то есть времени президентства Петра Порошенко, и их не только не отменили или пересмотрели — их приняли, и они в полном объеме будут действовать.

- Учитывая это, на ваш взгляд, насколько остро языковая проблема стоит в вашем городе? Как к ней относятся местные жители?

— Я не думаю, что может возникнуть какой-то стихийный или тем более организованный протест на языковой почве. Прежде всего потому, что русскоязычная масса (если можно так выразиться) в отличие от националистов очень пассивна. Что вовсе не означает, что и далее проблема не будет прорываться на уровне мелких бытовых скандалов.

Здесь ведь вопрос не только в отношении к языку населения, но и во многом завязан на бизнесе. К примеру, те же большие торговые сети принудительно переведут своих кассиров и продавцов на госязык, дабы избежать потерь и неприятностей.

Конечно, власти надо бы нажать на тормоз в этих чувствительных вопросах и постепенно, не раздражая различные группы, двигаться по пути либерализации языкового законодательства. Рано или поздно жизнь найдет приемлемые для всех формы сосуществования, если не будировать излишне эту тему.

Кроме того, если страна начнет вдруг хоть немного богатеть, то все эти вопросы уйдут на второй план. Сейчас проблема языка стоит столь остро только по причине ее постоянного педалирования политиками.

Вообще в языковом вопросе мы все просто катимся вниз, и когда будет и будет ли в принципе накоплена критическая масса — мне сказать сложно.