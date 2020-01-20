Польский политический аналитик и публицист в интервью изданию Украина.ру напоминает, что Москва неоднократно протягивала Варшаве руку дружбы в исторических вопросах, но обвинения Польши в антисемитизме считает контрпродуктивными

— Пан Рэнкас, каковы причины нынешнего обострения «исторической войны» между Россией и Польшей? На какой из сторон, по-вашему, лежит бóльшая вина за это?

— На самом деле кажется удивительным, что президент Владимир Путин отреагировал так поздно. Хотел бы напомнить, что за последнее десятилетие российская сторона несколько раз протягивала руку дружбы полякам. Имею в виду визит президента РФ на Вестерплатте в 2009 году, резолюцию Государственной Думы, принятую годом позже, по вопросу о преступлениях в Катыни, выступление российского министра культуры Владимира Мединского в 2016 году с предложением создать объединенный фронт исторической памяти антибандеровской направленности из поляков, русских и евреев-антифашистов (не сионистов). Но точно так же, как можно найти оправдание общей исторической политики Польши и России, можно найти и очевидное поле конфликта. Всё это вопрос геополитического выбора. Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

«Историческая война» навязана Польше её западными правителями, и для этого используются все возможные инструменты. Та же лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук, которая назвала поляков «убийцами евреев», прекрасно знает, что поляки скорее защищали евреев от её соплеменников, украинских националистов. Давайте не будем забывать, что над Браденбургскими воротами и руинами Рейхстага рядом с советским развевался и польский флаг. Мы одна из наций, победивших германский нацизм, поэтому подобная дискуссия теряет смысл и право на существование.

К сожалению, ныне внешняя политика Третьей Польской Республики находится в упадке, и мерилом этого может служить недавнее интервью, которое дал наш премьер-министр германской газете Die Welt. Матеуш Моравецкий предстал в нём спикером Белого дома, выговаривая немцам и французам языком Трампа (увеличение военных расходов, принятие санкций против «Северного потока — 2») и таким же образом инструктируя русских, как они могут заслужить прощение Запада (идти на войну с Китаем и капитулировать перед Украиной). Даже первые секретари польской компартии, путешествуя на Запад, были более независимыми, не ограничиваясь ролью глухого эха гегемона…

- В начале 2019 года польские историки Ян Грабовский и Барбара Энгелькинг представили результаты своего исследования объёмом в 1600 страниц под названием «Всё ещё ночь». Согласно их данным, число поляков, спасающих евреев, было намного меньше, чем число польских полицейских, партизан и крестьян, которые помогали немцам убить не менее 200 000 евреев, бежавших от газовых камер в села и леса. Реакцией польских властей было, с одной стороны, молчание, с другой — увольнение доктора Энгелькинг с поста председателя Международного совета государственного музея Аушвиц-Биркенау…

— Я уже неоднократно говорил об этом и хочу ещё раз повторить: всё это манипуляции фактами, а не сами факты. Современные исследования Холокоста имеют чёткую цену в долларах, хотя факты очевидны: в то время как, например, украинские националистические силы пытались помочь германским нацистам в 1940-х годах, польские националисты, несмотря на свой антисемитизм, организовывали акции помощи польским евреям, признавая их своими соотечественниками. Но сегодня, к сожалению, часто не имеет значения, кто был прав или кто предпринимал те или иные действия, а только то, на кого можно пропагандистски возложить вину. Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

Что же касается музея Аушвиц-Биркенау, то согласится ли Россия признать фактическую экстерриториальность, к примеру, мемориальных комплексов, посвящённых обороне Сталинграда, Ленинграда или каких-либо других? Или вы полны решимости рассказать правду о своей истории, несмотря ни на что? Россию неоднократно обвиняли в антисемитизме и даже в «соучастии в Холокосте», поэтому здравый смысл подсказывает, что этим аргументом нельзя злоупотреблять. Особенно когда мы имеем дело с реальными соучастниками истребления евреев, такими как литовские, латвийские и украинские шовинисты.

- Есть ли шанс у Польши и России достигнуть исторического примирения?

— Если Россия в какой-то момент свяжет свою историческую политику и пропаганду с тенденцией обвинений «восточноевропейского антисемитизма», она совершит глобальное пиар-самоубийство. Показывая пальцем на немецкую провокацию в Едвабном в 1941-м, хотят ли русские быть ответственными за австро-венгерскую провокацию, в результате которой был погром в Кишинёве 1903-м? Статус за еврейские погромы, Холокост и военные преступления – Долинский © Facebook Эдуарда Долинского

Давайте не будем обольщаться: если кто-то обвиняет Польшу в антисемитизме, он в действительности ищет дубину для удара даже по России! Кто-то подталкивает нас к конфликту только для того, чтобы очистить «доброе имя украинского национализма». И именно этому нужно дать совместный отпор, доказывая, что только правда, а не ложь или замалчивание исторических фактов позволит построить польско-русское примирение и дружбу.