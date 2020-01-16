В самом центре Киева в Октябрьском дворце в четверг, 16 января, состоялось Всеукраинское вече профсоюзов, участники которого выразили свой протест против проводимых властью социально-экономических реформ. Все подробности этой встречи изданию Украина.ру рассказал известный правозащитник и общественный деятель Владимир Чемерис

Рабы немы. Убивая профсоюзы, Киев нарушает соглашение о Евроассоциации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк - Владимир Владимирович, как вы оцениваете итоги этого вече? Удалось ли вам обсудить все аспекты ваших дальнейших действий?

— Прошедшее вече было посвящено правительственному проекту закона о труде. Этот вопрос там обговаривался.

Вчера в Киеве уже прошла большая демонстрация. Никто не ожидал, что около 3 тысяч представителей профсоюзов и левых активистов могут собраться без особой мобилизации для того, чтобы пикетировать комитет Верховной Рады, который рассматривал проект о трудовом законодательстве.

Вчерашний результат был, как мне кажется, позитивным в том плане, что комитет ни один правительственный законопроект не одобрил, а рекомендовал рассмотреть в Верховной Раде еще три альтернативных законопроекта и создал рабочую группу для выработки компромиссного законопроекта.

Также сегодня была принята резолюция о том, что правительственный законопроект нарушает социальные права и права трудящихся. Я думаю, что после этих протестов удастся если не заблокировать этот законопроект, то хотя бы добиться более компромиссного варианта.

- Что конкретно вас не устраивает в проекте нового трудового кодекса?

— Больше всего не устраивает пункт о праве работодателей увольнять работников без каких-то причин, просто потому, что им так захотелось.

Также этот закон фактически нивелирует профсоюзную деятельность. Если новый трудовой кодекс будет принят, профсоюзы практически будут не в силе защищать права трудящихся.

Там есть много и других пунктов. Например, если по существующему законодательству сверхурочная работа должна оплачиваться в два раза больше, то по новому — только на 20% больше. Есть и другие моменты.

Таким образом, этот законопроект, который нарушает целые положения Конвенции международной организации труда и противоречит Европейской социальной хартии, должен быть снят с обсуждения. Такое же требование выдвинула Международная федерация профсоюзов и Европейская конфедерация профсоюзов.

- Если власть не пойдет на компромисс, что вы намерены делать дальше? Будут ли это забастовки, митинги или иные формы протеста?

— Вчерашняя мобилизация показала, что протестный потенциал очень высок. Сейчас не только этот законопроект вызывает протесты, но и законопроект о продаже украинской земли, а также законопроект о цензуре, который в Верховную Раду подали депутаты от правящей партии.

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- Какие еще проблемы существуют в части защиты прав трудящихся, кроме этого трудового кодекса?

— Как я уже сказал, есть много других моментов. Это тотальная приватизация и то, что на Украине до сих пор не восстановлены права, которые были отобраны у нас предыдущей властью. У нас по-прежнему сохраняются атаки на журналистов, на СМИ, действует так называемый закон о декоммунизации, по-прежнему запрещен ряд политических партий.

Новая власть вопреки надеждам 73% украинцев, которые проголосовали за президента Зеленского, практически ничем не отличается от предыдущей.

Единственное, что можно выделить позитивное, так это очень несмелые шаги к миру. Пока они выражаются только в обмене удерживаемыми лицами и разведении войск на линии разграничения в некоторых точках.

Это даже не полшага, а четверть шага. Но какое-то движение есть. Это чтобы быть объективным, что есть какой-то позитив.