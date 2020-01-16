Шесть лет назад, 16 января 2014 года, в разгар евромайдана Верховная Рада приняла законы, которые тут же были обозначены, как диктаторские. Они были приняты для противодействия экстремистам во время уличных акций. Один из соавторов законов Владимир Олейник уже после госпереворота был обвинен в их инициировании и вынужден был выехать из страны

- Владимир, новая власть, пришедшая в 2014 году на волне госпереворота, обвинила вас в инициировании так называемых «дикторских законов». В чем состояла тогда, в январе 2014 года, нужда в их принятии?

— Первое. Что такое «диктаторские законы»? Те, кто говорил о них, что они «диктаторские», не вспомнят ни содержание, ни их суть, ничего. А на самом деле эти законы нужны были тогда, чтобы урегулировать ситуацию вот с этим майданным бесчинством, которую назвали «революция достоинства», а по сути это был госпереворот.

Например, столкнулись правоохранительные органы с тем, что боевики-нацисты выходят с масками на лице. Поскольку власть несет полную ответственность в соответствии с Конституцией за соблюдение общественной безопасности публичных акций — митингов и так далее, то как ее обеспечить, когда люди стоят в масках.

Тогда мы обратились к правовой базе Великобритании, Германии, Франции, России и Соединенных Штатов, чтобы посмотреть, как они решают эти вопросы. Мы не должны были толкать работников милиции на неправовые действия — сними маску. Просто у них бы спросили: а кто вам дал такое право? А так такое положение в законе давало такое право милиционеру.

Был еще такой «диктаторский закон» — закон о контроле над грантами. Над «соросятами». Он и сейчас очень актуальный. Когда деньги заходят в страну из-за рубежа, надо, чтобы государство контролировало, на что они пойдут.

- Объясните, зачем нужен такой контроль?

— Да просто, на что шла часть этих денег в Украине — на организацию военизированных лагерей и на подготовку в них боевиков. Всё ж это работало на грантах.

Потом грантоеды ведь трансформируют свою деятельность в политику. А что говорит Конституция и закон? Они запрещают финансирование иностранными фондами политических процессов, иначе как вы отделите Мустафу Найема и Сергея Лещенко от журналистов.

Поэтому и решили, что гранты должны быть под контролем государства. Мы посмотрели и увидели, что такие законы есть и в Германии, и во Франции, и в России. Везде. А в Украине нет.

- Так если все эти законы фактически списаны с европейского законодательства, то почему ж они тогда были «диктаторскими» в глазах оппозиции?

— Действительно. Если они «диктаторские», то как же тогда назвать режимы во Франции, Германии и США, если там есть такие же законы? Это ж полный маразм.

- Так а почему вам тогда новая власть предъявила претензии? Почему против вас возбудили уголовное дело?

— Абсурд. Я как автор и соавтор этих законов предложил принятие этих законов. Право на законодательную инициативу мне гарантирует Конституция. Верховная Рада приняла эти законы, президент их подписал. Это он под давлением потом сдал назад. Но вопрос остается: что я сделал преступного?

Кстати, они не были проголосованы руками. Тут произошла ошибка. Они были проголосованы электронным способом, когда депутаты нажали на кнопки.

Просто когда эти сумасшедшие проголосовали «за», то они начали вот этот шабаш. Тогда мы перешли на голосование руками. Но оно уже не имело никакого отношения к этим законам.

Но кто там в этом будет разбираться.

- А что сейчас с обвинениями против вас?

— Сегодня нет состава преступления. Прекратили уголовные дела в отношении Ефремова, других депутатов и членов счетной комиссии. На каком основании прекратили? Сказали, что больше нет этой статьи, по которой возбуждали дело. Она декриминализирована. Причем в 2014 году. Не мы это сделали, а они после переворота. Просто эта статья несла угрозу для Юлии Тимошенко.

Я у них спросил: а вы что, 5 лет не видели этого? Они отвечают: видели. Так а почему ж вы тогда вели следствие по мне?

Второе, а я не согласен с прекращением моего уголовного дела по факту декриминализации статьи. Извините, но я буду требовать оправдательного приговора. Я являюсь автором криминально-процессуального кодекса, в котором прописано: суд имеет право выносить обвинительный и оправдательный приговор. Поэтому я требую оправдательного приговора.

Так что эта история будет иметь еще продолжение.

- Если бы у вас была возможность вернуться в те времена, вы бы снова выступили с инициативой принятия этих законов?

— Да.

- Почему?

— Потому что если бы эти законы были бы применены и Янукович был бы не трусом, а хотя бы Альенде, защищал бы Конституцию, законы, права граждан, то эти законы помогли бы навести порядок. Ведь среди них были законы, которые бы обеспечивали безопасность судей.

Мы просто столкнулись с тем, что эти варвары начали терроризировать самих судей и членов их семей. В школах детей доставали по полной программе. И мы прописали целый комплекс защиты.

Мне потом судьи звонили и благодарили.

Если бы все это задействовали, как в Европе, то, безусловно, не было бы этой революции.

- Что-нибудь добавили в эти законы с высоты сегодняшнего дня?

— Да. Причем меня на это натолкнуло вчерашнее послание Путина к Федеральному собранию. Он сказал, что те, кто имеет двойное гражданство, вид на жительство, могут голосовать на выборах, но вот быть избранными на те или иные государственные посты не имеют права. Просто вы будете работать не в интересах своей страны, а в интересах чужой.

Я бы дополнил все эти законы следующим положением: запретить всем грантоедам, всем соросятам быть избранными во все органы власти. Просто у нас в Конституции записано: запрещено внешнее финансирование политической жизни страны.