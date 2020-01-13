Во вторник, 14 января, парламент Украины возобновит свою работу после новогодних каникул. Политолог Алексей Якубин поделился с изданием Украина.ру своими ожиданиями от главных политических событий, которые, по его мнению, произойдут в Украине в ближайшее время

— Алексей, какие события и тенденции вы можете назвать?

— На следующей неделе должно начаться пленарное заседание Верховной Рады, 14 числа. Один из основных вопросов, который точно будет обсуждаться — вопрос о землеобороте. Перед новым годом через профильный комитет были пропущены все поправки: напомню, их там свыше трех тысяч — все это было в ускоренном режиме.

Теперь же начнут обсуждать в сессионном зале Рады. Во-первых, депутаты могут вносить правки. Во-вторых, если мы вспомним последнее заседание аграрного комитета, то на нем произошел симбиоз оппозиционных сил — «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Обе партии выступили против.

Глава платформы Юрий Бойко напомнил власти о законе о референдуме. О том, что вопрос нужно ставить перед гражданами, как президент это ранее и обещал. Если мы вспомним президентскую программу Владимира Зеленского, то там пункт о народовластии стоит выше пункта о рынке земли. Отмечу, что в программе «Слуги народа» о рынке земли нет ни слова.

Баталии в связи с законом о земле станут ключевыми в Раде.

— Какие из последних событий получат развитие?

— Авиакатастрофа в Иране станет одной из ключевых тем. Может быть, стоит ожидать от парламента каких-либо инициатив. Я слышал, что комитет по международным делам хочет обсудить эту тему.

Сами такие: попавший в секс-скандал Яременко прокомментировал слежку за посетителями «5 элемента» © Facebook, Майдан Закордонних Справ — Можно ли будет услышать какие-то неожиданные заявления?

— Можем вспомнить, что Богдан Яременко ранее занял позицию, полностью противоположную президентской. Формально он еще продолжает оставаться главой комитета. По его словам, Украина должна встать тут на сторону американцев. Зеленский же хочет дождаться окончания расследования, не политизировать ситуацию с крушением «Боинга». Комитет же, учитывая большинство «Слуги народа, должен ориентироваться на президента.

— Как вы считаете, отталкиваясь от чего Зеленский выбирает позицию относительно Ирана?

— Ну, позиция Зеленского — она о том, что если у вас есть доказательства, предъявите их, и мы примем любую помощь. Сегодня (10.01. — Ред.) первый день работы группы с украинским участием, кстати. Позиция Киева тут понятна: испортить отношения с Ираном всегда можно успеть. Как тогда там смогут работать украинские специалисты? Как можно будет выстраивать конструктивный диалог?

Вероятный вопрос о компенсациях. Подобным образом высказались и европейские страны. Франция и Германия ждут результатов, президент Дональд Трамп только намекнул (на историю с иранскими ракетами. — Ред.), (глава Госдепа Майк. — Ред.) Помпео сказал, что не исключает технической версии, а более радикально, ссылаясь на данные разведки, высказались Канада и Великобритания. В первую очередь Канада, потому что большинство погибших имело канадские паспорта.

Для Трюдо важно показать, что он держит руку на пульсе. Его же ведь обвиняли, задавая вопрос о взаимодействии с Вашингтоном: начиная операцию против Ирана, ставили ли США в известность Канаду, как союзника? Уведомили ли они Оттаву о ситуации с (ликвидацией иранского генерала Касема. — Ред.) Сулеймани. Понятно, почему Трюдо так реагировал, он пытается защитить и себя.

— Он же еще смотрит на крупную иранскую диаспору в Канаде как на избирателей.

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Возможно, параллельно будут подниматься истории с газом. Я не исключаю этого. Есть ситуация с запуском газопровода «Южный поток» (после чего, как считают эксперты, Украины может лишиться значительной части транзита сырья. — Ред.). Правда, это менее заметно из-за ситуации с Ираном.

— А как вы считаете, какие темы власти могут увести в тень из-за трагедии, из-за ситуации в Иране?

— Не исключаю этого. Вполне возможно, но любое информационное событие живет девять дней. Они какие-то могут дополнительные нюансы обсуждать.

Внутренняя повестка будет также набирать обороты. Есть новый закон о труде, его могут начать рассматривать на следующей неделе. Он отменяет, например, действующий Трудовой кодекс. Он бьет по профсоюзам, власть рассказывает о более гибкой системе, но по сути он предоставляет работодателям придумывать почти любые причины для расставания с сотрудниками. Это вызывает много негатива, не исключаю, что это может спровоцировать протесты у стен Рады.

Депутаты могут это и не поддержать. Потому что с землей властям не удалось принять окончательно закон до конца 2019 года.

Меркель летит в гости к Путину. О чём будет говорить лидер России с лидером Германии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк — Новый саммит в «нормандском формате»?

— Встреча (канцлера ФРГ и президента РФ. — Ред.) Ангелы Меркель и Владимира Путина также будет влиять на события.

— Продолжатся ли протесты на Украине против «капитуляции»?

— Часть правых — против всех переговоров и возвращения Донбасса, основанного на каком-то компромиссном варианте. Если говорить о протестном потенциале, то это не вызовет массового протеста.