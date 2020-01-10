Сегодня по-прежнему обсуждается авиакатастрофа, произошедшая 8 января в Иране, когда воздушный лайнер Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в тегеранском аэропорту. Израильскую точку зрения на эту трагедию изданию Украина.ру изложил публицист и общественный деятель Авигдор Эскин

Украинский «Боинг» ведут по сценарию МН17. Что обсуждают соцсети 10 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк - Авигдор, какие версии произошедшего сегодня рассматривают в Израиле? Были ли это техническая неисправность, попадание ракеты или нечто другое?

— В Израиле сразу отметили исходя из разного рода первичных наблюдений, что это больше напоминает крушение вследствие взрыва или попадания ракеты, а не вследствие каких-то неполадок.

Надо сразу подчеркнуть, что версия о неполадках едва ли возможна в силу возгорания и прочих известных фактов. Поэтому речь идет о том, что самолет был сбит.

- Кому была выгодна эта трагедия с учетом, мягко говоря, непростой ситуации на Ближнем Востоке?

— Вот это самый важный вопрос, потому что иногда в жизни случается нечто такое, что никому невыгодно. Например, вы можете у себя дома поскользнуться сами. Поэтому вопрос выгоды здесь не стоит, ибо такие вещи могут происходить вследствие всяких случайностей.

Примером тому было крушение летевшего из Израиля в Россию самолета, который был сбит Украиной. (4 октября 2001 года Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, был сбит ракетой из украинского комплекса С-200 в ходе учений украинских ПВО в Крыму. — Ред.).

Или, например, малазийский "Боинг" в 2014 году тоже был сбит не в результате продуманной операции. Поэтому такого рода события могут произойти по разным причинам. Мы пока что не знаем ответы на все эти вопросы, но версия о случайности пока что укладывается в канву фактов.

Хочу обратить ваше внимание, что те, кто настаивает на выводе о причастности попадания ракеты, не говорят, что это было сделано кем-то преднамеренно. Версия о преднамеренном эффекте не рассматривалась никем.

В таких случаях надо исходить не из каких-то теорий заговора, а из того, какие факты со временем прибудут. Я думаю, что мы узнаем все правду об этом достаточно скоро.

- Будет ли катастрофа использоваться какой-либо стороной в своих политических целях?

Иранский кризис ударил по Украине. Что обсуждают соцсети 9 января © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Но могут быть другие варианты. На территории Ирана происходили теракты, которые были организованы как раз антииранскими силами. Но это все версии из головы, они не основываются на фактах.

- Сейчас как раз заговорили о том, что крушение могло быть организовано третьей стороной, тем же Израилем или Саудовской Аравией…

— Можно так же сказать, что есть версия о том, что это устроили марсиане. Или что это было выгодно Венере. Но это не версии. Тем более Израиль — это страна, которая имеет историю борьбы с терроризмом. Насчет Саудовской Аравии я тоже не помню, чтобы она что-то такое делала.

Более того, несмотря на то что Иран безусловно занимался насаждением терроризма, я не вижу, чтобы кто-то всерьез говорил о том, будто бы это было кем-то спланировано в Иране. Но еще раз говорю, что главное — не версии, а расследование на основании фактов. В современном мире такие тайные вещи становятся явными.

Еще раз повторюсь, что это напоминает крушение самолета, следовавшего из Израиля в Россию. Но такого рода аллюзии ни в коей мере не являются доказательством чего бы то ни было.

Однозначно, мне трудно было бы себе представить, чтобы Канада сделала заявление (о попадании ракеты. — Ред.), не располагая фактами. А дальше уже будем смотреть.

- Не получится ли так, что с расследованием произойдет то же самое, что и со следствием по делу малазийского "Боинга", когда пять лет спустя никто так и не узнал правду?

— Я-то как раз уверен, что правду мы хорошо знаем. И вы, думаю, тоже знаете правду про малазийский "Боинг". Мне неизвестно, чтобы существовала какая-то вторая версия. Так что мне будет трудно ответить на этот вопрос.