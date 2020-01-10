В субботу, 11 января, на фоне иранского кризиса и американских санкций против "Северного потока-2" начинается визит Ангелы Меркель в Россию. Немецкий политолог Александр Рар рассказал изданию Украина.ру, какие вопросы могут обсуждать в Кремле руководители наших стран

- Александр, в субботу, 11 января, в Москву приезжает с визитом канцлер Германии Ангела Меркель. С чем связан этот визит? Он заранее планировался, или за этим стоят какие-то проблемы, которые требуют срочного и неотложного решения: «Северный поток-2», иранский вопрос и так далее?

— Путин и Меркель достаточно часто разговаривают друг с другом по телефону. Сейчас действительно накопилось столько острых вопросов, что было принято решение об экстренной встрече. Хотя, с другой стороны, я слышал от представителя немецкого правительства сообщение, что визит был запланирован.

В этих переговорах будут участвовать и главный внешнеэкономический советник, и министр иностранных дел. Думаю, что Германия и Россия хотят найти решения по нормализации отношений. Меркель находится под давлением своих собственных политиков и своих бизнес-кругов, которые хотят снятия санкций с России и нормализации экономических отношений. Немецкое правительство хочет, чтобы «Северный поток-2» был достроен, и будет его защищать. Оно хочет расширить энергетический альянс с Россией, которая строит свои энергетические отношения с Европой через Германию.

В Германии появилось ощущение, что на американцев как на партнеров на Ближнем Востоке полагаться уже нельзя. Америка там действует без консультации с европейцами и дает понять европейцам, что Ближний Восток — это наше дело, это не европейская сфера интересов.

А в Европе начинают понимать, особенно это понимают такие политики, как Ангела Меркель, что на Ближнем Востоке проблем очень-очень много — идет распад целых государств — Афганистана, Сирии, Ирака, Ливии.

Меркель достаточно прагматический политик. Она смотрит, что Америка в данной ситуации не созидает, а разрушает. Мяч сейчас на стороне турок и россиян. Россия и Турция сейчас взяли на себя роль действующих держав на Ближнем Востоке. Россия сотрудничает с Ираном, прекрасно сотрудничает с Саудовской Аравией. Сейчас Россия и Турция создают новую архитектуру Ближнего Востока, и где-то за кулисами маячит Китай. Ближним Востоком занимается уже Восток, а не Запад.

Ожидается новый наплыв беженцев, которых уже Европа переварить не сможет. А это вопрос безопасности Европы. Так что Меркель сейчас хочет договориться с теми, кто что-то решает на Ближнем Востоке. Понятно, что американцы могут бросать бомбы, но Россия и Турция там проводят созидательную работу.

Также, видимо, будут подниматься вопросы Сирии. После ухода американцев из Ирака встанет вопрос стабилизации ситуации и недопущения прихода к власти ИГИЛа.

- Иран вышел из ядерной сделки после американского авиаудара, из-за которого погиб Сулеймани. Этот вопрос будет обсуждаться на переговорах Меркель и Путина?

— Да. Думаю, может, это будет самый главный вопрос: как сделать так, чтобы не было войны в Иране. Сейчас в высоких кругах Германии обсуждают такую проблему: США и Израиль будут бомбить ядерные объекты Ирана или через 10 лет Иран будет обладать ядерным оружием.

Германия по историческим соображениям стоит на позиции, что она защитит Израиль, если на него будет нападение. Так что этот конфликт примет другие размеры. Это будет чуть ли не мировой конфликт. Его нужно остановить. Немцы хотят спасти ядерную сделку с Ираном. Поэтому думают, как вернуть эту страну в экономическое пространство, чтобы она не страдала от американских санкций, и дать ей гарантии безопасности.

Но эти вопросы только тогда будут серьезно обсуждаться, когда начнут сниматься санкции с России.

Если смогут договориться по Сирии и Ирану, то тогда быстрее придет мир и в Украину.

- Как известно, в свое время США и Украина отказались голосовать за российский проект резолюции, осуждающей нацизм. Германия — это страна, на территории которой возник нацизм. Будет ли тема проявлений нацизма на Украине обсуждаться Меркель и Путиным?

— Не думаю, что дойдет до обсуждения этих вопросов. Все-таки это побочная тема. Для Путина сейчас важно то, чтобы в этом году мировые лидеры приехали в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы. Россия просто не допустит, чтобы ей испортили праздник.

А этот праздник ей хотят испортить поляки, которые инициируют резолюции о том, что Россия тоже начала Вторую мировую войну. Они постоянно муссируют тему, что Польша и другие восточноевропейские страны — это постоянные жертвы.

Что тут может сделать Германия? Она молчит. Конечно, она понимает всю ответственность Германии и Гитлера за нападение на СССР и за то, что во время войны убито 27 миллионов человек. Меркель все об этом знает, но в то же время она не хочет в этих щепетильных вопросах подавать неправильный сигнал полякам. Она будет вести себя осторожно и, скорее всего, будет отмалчиваться.

Но в то же время она настроена ехать в Москву на празднование 75-летия окончания войны. И для Москвы было бы важно, чтобы немецкий канцлер вместе с американским президентом, президентом Франции и премьер-министром Великобритании участвовали бы в этом мероприятии.

Поэтому тут важно достаточно хладнокровно вести этот исторический спор. Тут никакие резолюции не помогут. В Европе еще со времен Второй мировой войны сложилось понимание, что пакт Молотова-Риббентропа ???. На этом выросли целые поколения политиков. Другого мнения они не имеют.

Тут необходимо сделать все, чтобы эта тема не стала оружием и не разрушила России этот праздник, и не возобладал подход, что это не Россия победительница, а виновница войны. А это старается сделать Польша внутри Европейского союза.

Эти дискуссии должны вести не только президенты, но и историки. Должны быть введены в научный оборот новые документы.

- Будут ли лидеры наших стран обсуждать вопрос, как закончить строительство «Северного потока-2»?

— Немецкое правительство и даже оппозиция, например, в лице зеленых, которые выступали против строительства «Северного потока-2», просто возмущены аргументацией американцев против этого газопровода. Мол, Америка отвечает за энергетическую безопасность Европы. Немцы считают, что европейцы сами должны отвечать за свою энергетическую безопасность.

Американцам было сказано, что они не вправе вмешиваться в вопросы энергетической безопасности. Немцы сами знают, что им нужно. Американская политика в этом вопросе — это очень большой раздражитель.

Но, с другой стороны, надо признать, что у американцев такие рычаги финансового влияния на немецкие фирмы. Никто не хочет, чтобы американцы выгнали со своего рынка немецкие фирмы. Все любят деньги. Так что тут ситуация неоднозначна.

Протест против германских санкций будет, но никакого противодействия американцам Германия делать, видимо, не будет. У нее нет союзников в этом вопросе, особенно таких, как Польша.

Но «Северный поток-2» будет достроен.