Российский ориенталист Игорь Димитриев рассказал изданию Украина.ру, что может стоять за катастрофой украинского самолета в Иране

Рано утром 8 января выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.



- Игорь, спустя почти 12 часов после катастрофы есть хотя бы приблизительное понимание того, что стало причиной крушения украинского "Боинга"? Иранцы говорят о возгорании двигателя, некоторые арабские телеканалы — о попадании ракеты, украинцы — о полной технической неисправности борта. Так что же случилось?



— По украинскому самолёту пока однозначно ясно только то, что произошло возгорание двигателя. Каковы причины этого возгорания — работа иранских ПВО или диверсия, — источники ориентируются скорее на свои политические предпочтения, чем на реальную информацию.



Но в совпадение верится с трудом. Давайте рассмотрим хронологически, что происходило ночью: Иран нанес удар, Трамп отменил обращение к нации, демократы угрожали лишить президента полномочий, потери американцы не признавали, и появилась надежда, что все обойдется символическими ударами и потом мирными переговорами. Но тут упал самолёт, что резко повысило ставки.



Вы уж извините меня за конспирологию, но самолёты в таких случаях падают исключительно вовремя. Иранцы относились к гражданам Украины весьма настороженно. Я это почувствовал на себе, когда летал туда с украинским паспортом.

Украинские операторы предоставили льготы на звонки в Иран в связи с крушением самолета © CC0, Pixabay

- Каков в настоящий момент уровень сотрудничества между Ираном и Украиной? Принимают ли серьезное участие в каких-то иранских программах — атомной или ракетной — украинские специалисты?



— Украина и Иран находятся по разные стороны баррикад, и у иранцев нет в этом иллюзий. как я уже сказал, отношение к гражданам Украины я почувствовал на себе, когда летал в Тегеран. Хотя это ж украинцы, они ж могут пролезть в обход любых санкций. В экипажах иранских танкеров иногда встречаются украинские экипажи.



Но это общемировой рынок морской рабочей силы. Но вообще каждый украинский гражданин — потенциальный шпион.

Иран отказывается передавать Boeing «черные ящики» разбившегося украинского самолета © Фото: Facebook МВД Украины

- Нет ли в катастрофе израильского следа или, например, саудовского? Ведь эти страны недовольны поддержкой Ираном шиитов в Ливане, Сирии и Йемене.



— Чисто теоретически эскалация выгодна Израилю, так как вывод американских войск ухудшит его положение в регионе. Владельца авиакомпании МАУ Коломойского уже упоминали при другой резонансной авиакатастрофе — на Донбассе. Его сотрудники вели "Боинг" тогда. И человек этот абсолютно беспринципный. Мало ли.