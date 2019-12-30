В воскресенье, 29 декабря, Украина произвела обмен пленными с мятежными республиками Донбасса - ДНР и ЛНР. Политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, что, хотя обмен получил положительную оценку и в стране, и в России, и в ЕС, говорить о нормализации отношений Украины с Россией преждевременно

Без вины виноватые? Проблема "беркутовцев" - одна из самых болезненных для Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк - Павел, обмен является результатом политических договоренностей на парижском саммите «нормандской четверки». Украина включила в него «беркутовцев», даже несмотря на протесты радикалов и их грозные заявления. Как вы считаете, о чем это говорит?

— Президент Владимир Зеленский еще на «нормандском саммите» перед (лидерами Франции, России и канцлером Германии. — Ред.) Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным говорил, что эти люди будут включены в обменные списки. Крики радикалов — это только внешнее проявление. Было и более серьезное сопротивление, внутреннее. Насколько мне известно, на уровне силовых структур и судебной системы.

Однако это (обмен «беркутовцев». — Ред.) было сделано очень технологично. Был пикантный момент: радикалы митинговали у СИЗО, но бывших сотрудников «Беркута» там уже не было. Это говорит о том, что у Зеленского появилась пусть небольшая, но своя вертикаль, благодаря которой выполняются приказы президента в силовых структурах, чего раньше не было.

Протесты были демонстративные: должна быть картинка, но результат не подразумевался.

- На ваш взгляд, может ли обмен стать первым шагом в нормализации отношений между Украиной и Донбассом, а следом — между Украиной и Россией?

Рады все, кроме тех, кто за Майдан: чем обернулся обмен под Новый год © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Для нормализации должен поступить импульс извне, мы же все-таки страна под внешним управлением.

Эксперты обращают внимание на то, что первым шагом к нормализации, к прямым контактам Киев-Донецк-Луганск (обмен. — Ред.) может быть. В связи с этим очень показательно, что Еврокомиссия поприветствовала факт обмена, там заявили, что хотели бы видеть обмен одним из шагов в реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее в Париже, и ждут следующих шагов. Я думаю, это вполне корректная постановка вопроса.

- Можете ли вы описать несколько сценариев, как дальше будет развиваться ситуация? Условные позитивный, негативный и реалистичный?

— После праздников в публичной или полупубличной области начнут обсуждать обязательства, которые взял президент по особенностям местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тут непростая ситуация, потому что занимающиеся этим (помощник президента Украины. — Ред.) Андрей Ермак и другие не представляют, как это можно реализовать, чтобы все работало. Речь не о формальном принятии в парламенте.

Обмен — это только подход к снаряду, а реальные шаги по выведению из тупика процесса урегулирования еще предстоят.

Вторая линия — то, о чем ранее говорил глава МИД Вадим Пристайко. Речь о полноценном перемирии по всей линии разграничения. Стрельба все еще продолжается, а перемирие — задача генералов, с которыми у Зеленского тоже не так все просто.