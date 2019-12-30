Чем для Украины был прошедший, 2019-й, год, какие надежны он породил в украинском обществе, а также о семейных традициях встречи Нового года в интервью корреспонденту издания Украина.ру рассказал видный политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

- Михаил Борисович, на ваш взгляд, что в прошедшем, 2019-м, году было для Украины самым важным событием? Что больше всего повлияло на жизнь украинцев, и что будет иметь долговременные последствия для страны?

— Безусловно, самым значимым событием уходящего годы были президентские выборы и победа на них Владимира Зеленского, которая, можно сказать, вывела Украину на другой уровень. Да, пока мы не можем сказать точно, насколько успешны будут реформы, задуманные командой Зеленского, так как полгода — это явно недостаточный срок для серьезной оценки новой власти.

Погребинский пояснил, почему международные суды не трогают американцев © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк Петра Порошенко, в чем-то совершенно иные подходы, но единый вектор пока определить не удается.

С другой стороны, элементы новой жизни появились, и они могут иметь как положительное развитие в будущем, так и остаться только намеками на изменения к лучшему. В последнем варианте страна зависнет в «постпорошенковском» состоянии, что будет означать тупик для Украины.

- Если оценивать прошедший год, его можно занести в актив Украине?

— В актив Украине, вне всякого сомнения, можно занести остановку пассива. То, что Украина смогла попрощаться с коррумпированным нациократическим режимом Порошенко, — это самый главный успех страны и общества, так как команда экс-президента просто стремительным темпом разрушала Украину.

Второе очень важное достижение, что при смене власти удалось практически остановить атаку на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Золотарёв: Вятрович не вписался в формат команды Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Вятрович, отодвинут от возможности безапелляционно навязывать обществу свои взгляды на нашу историю. Да, мы не знаем, как себя поведет новое руководство, но тут уж, как говорится, хуже уже вряд ли будет.

Кроме того, если прошлый президент был заинтересован в войне, это был его бизнес, а вот Зеленский настроен больше на мир. Другой вопрос, сможет ли он свое стремление реализовать, хватит ли у него для этого сил и ресурсов, мы этого наверняка не знаем. При этом сейчас из-за глупости своей команды он объединил против себя всех крупных игроков на украинском политическом поле, а поэтому двигаться в этом направлении он если и сможет, то только миллиметровыми шажками и с большой вероятностью быстро откатится на исходные позиции.

Конечно, сейчас наши активы больше располагаются в области надежд и ожиданий. В нынешней Украине гораздо проще рассуждать о пассивах, но человек всегда рассчитывает на лучшее, вот и мы будем исходить из такой парадигмы.

- Если говорить о ваших личных ощущениях, какой бы вы хотели видеть Украину? Какая она, идеальная Украина, для Михаила Погребинского?

— Для меня идеальная Украина — это страна, где уважаются права человека, чего пока, к великому сожалению, у нас нет. Страна, в которой ценится разнообразие, где есть уважение русского языка и русской культуры. Государство, где есть уважение и внимание к специфике разных регионов Украины, будь то Закарпатье, Галичина или Донбасс.

Идеальная Украина должно строить свою внешнюю политику так, чтобы учитывать интересы соседей и прежде всего интересы такой влиятельной державы, как Россия. Для меня близко определение, которое было в ходу во времена «холодной войны», — «финляндизация». Для этого политического явления была характерна позиция, при которой страна, идя своим политическим путем и сама определяющая свое устройство и будущее, тем не менее, уважает интересы соседней страны и прекрасно с ней взаимодействует, прежде всего в экономической сфере.

Аналогичный подход во внешней политике Украины должен распространяться на всех наших соседей — как на Западе (с поляками, венграми и пр.), так и на Юге (с Турцией и странами Закавказья). А сейчас у нас напряженные отношения буквально по всех азимутам, и это неправильно.

Горячая десятка: Международные конфликты, потрясшие планету в 2019 году © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

-В одном из телевизионных интервью вы рассказали, что в юности были поклонником народовольцев, ваш политический романтизм ушел окончательно или какие-то его черты еще присущи опытнейшему политологу?

— Нет, от тех романтических взглядов уже ничего не осталось. Причем данный процесс прошел очень давно, еще в советские времена. По-человечески, если отвлекаться от их реальных политических действий, я до сих пор сочувствую и во многом понимаю романтические стремления народовольцев по переустройству общества. Но, еще раз повторю, их действия и политика сегодня для меня выглядят абсолютно негативно.

Причем такая оценка народовольцев никак не связана с нашими нынешними событиями, переоценка и переосмысление произошли для меня гораздо раньше.

- Приближается самый семейный праздник — Новый год. Как в вашей семье принято встречать его? Есть ли какие-то особые приметы и традиции?

Новогодняя шпаргалка впадающим в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

- А какой Новый год был для вас самым счастливым и запоминающимся?

— Это очень непростой вопрос. Такой Новый год нужно искать эдак лет 40 тому назад, в годы юности. Но самый запоминающийся новогодний праздник был тогда, когда еще в студенческие годы мы с друзьями ходили колядовать. Эти впечатления, как мы пели песни, ходили по домам с поздравлениями, оставили на всю жизнь самые яркие воспоминания.

К слову, именно тогда мы обнаружили весьма своеобразные черты у наших великих (здесь я не шучу) писателей, к которым мы тоже приходили колядовать. Известно, что когда колядники приходят к тебе в дом с поздравлениями, их нужно угостить. Так вот если в обычных домах нас, студентов, весьма обильно угощали и даже кое-где наливали, то знаменитые писатели в этом смысле оказались редкими жлобами. Максимум, что мы от них получали за свои песни, — это конфеты, причем даже не шоколадные, а простые карамельки.

Но главное, что в то время мы были молоды, у нас была замечательная компания и праздники, а особенно Новый год, проходили невероятно весело и интересно.

- И последнее, Михаил Борисович. Что бы вы хотели пожелать Украине в Новый год? Как встречать Новый год тем, кто наблюдает за звездами © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

— Я ничего оригинального тут не скажу. Главное пожелание моей стране — не свернуть с пути поиска мира, как бы сложно это ни было. Мне кажется, что этого желает абсолютное большинство моих сограждан, где бы они ни жили. Мира хотят везде — и на Украине, и в России, и по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

Мне хотелось бы увидеть, что прекратилась стрельба, чтобы наладились хотя бы минимальные экономические отношения Украины и Донбасса. Я надеюсь, что мы увидим искреннее человеческое сотрудничество и желание понять другую сторону. Одним словом, я хочу пожелать Украине мира, и это самое главное!