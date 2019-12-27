Бывший узник украинских тюрем Игорь Кимаковский в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких условиях содержатся политзаключенные на Украине и о том, почему некоторые из них все же отказываются от обмена

Обмен пленными между Киевом и народными республиками должен пройти 29 декабря. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу на переговорах в формате видеоконференции.

- Игорь, существует ли вероятность срыва обмена пленными между Украиной и ЛДНР?

— Я думаю, что нет, так как терять свое лицо президент Украины Владимир Зеленский уже не может. Обмен будет, но он будет точно с такими же проблемами, с Бывший политзаключенный Кимаковский рассказал о жизни после украинской тюрьмы © vk.com, Игорь Кимаковский

В том числе и на меня в суде лежит ходатайство прокуратуры о приводе меня в суд. Следующий шаг — объявление меня в розыск.

- Кого готовят к обмену с украинской стороны? Кто эти люди?

— С украинской стороны готовят к обмену политзаключенных, которых обвинили по надуманным мотивам. Такие есть в разных регионах Украины. В том числе Одесса, Харьков, Днепропетровск, Запорожская область, Донецкая область. Также к обмену готовят ополченцев, которые в разные периоды попали в плен.

- В каких тюрьмах они находятся?

— Они находятся в лагерях по всей Украине, насколько мне известно. Как правило, всех заключенных по нашим статьям отправляли в тюрьмы на Западной Украине. При этом у нас самая жесткая система содержания, так называемая крытая тюрьма с максимальным уровнем безопасности. Содержат людей в маленьких камерах, один час прогулок в день. Условия по политическим статьям самые жесткие.

- Примут ли участие в обмене сотрудники «Беркута»?

— Я думаю, что нет. Или отдадут не всех. Обмен "беркутов" вызвал бы сильный политический резонанс в националистических кругах. Если их обмен состоится — это будет очень секретное и непубличное мероприятие. Договоренность в самый последний момент. Скажем так, Зеленский медийно и улично зависимый человек и будет решать по ситуации. Он очень болезненно реагирует на разные формы протеста.

- Прокомментируйте, пожалуйста, информацию о том, что участвовать в обмене отказались порядка 40 человек.

— У многих ребят, которые отказываются, один и тот же сценарий — срок содержания по приговору подходит к концу. Так как мы сидели с учетом закона Савченко, когда шли суды и следствие, нам засчитывался день за два. Когда давали сроки в восемь, девять лет в 14, 15 и даже 16-м году, то у ребят уже в начале следующего года выходят сроки. Я лично знаю нескольких человек, у которых выходят сроки и которые хотели отказываться. По информации из Ровенской крытой тюрьмы, я знаю, что всех вывезли на обмен, в том числе и двух отказников, у которых сроки заканчивались у одного в феврале, у другого в апреле месяце. Они не хотели меняться.

То есть первая причина — это юридическая очистка: люди досидят и выйдут, и уже никому ничего не будут должны.

Вторая причина — это то, что на Украине с той стороны остаются очень крепкие социальные связи. Как показывает опыт обмена 17-го года, потеряны связи с семьями. Люди не могут выехать на могилы. Умирают родственники, они не могут попасть на похороны и так далее.

Поэтому люди очень прагматично оценивают ситуацию, даже с учетом того, что на них будет оказываться давление.

Как в Украине готовят обмен: без признания вины не получишь свободы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

От редакции. В июне 2015 года волонтер из России Игорь Кимаковский на своем машине из-за плохого знания местности попал на украинский блокпост, где был задержан по подозрению в связях с российскими спецслужбами.

На Украине его обвинили по шести статьям Уголовного кодекса, среди которых — пособничество терроризму, посягательство на территориальную целостность, ведение агрессивной войны против страны.

В сентябре этого года Кимаковский вернулся в Россию по обмену вместе с другими политзаключенными.