Уходящий 2019 год начался с надежд на скорые изменения, но они пока не оправдались: новый президент и его команда продолжили политику предыдущей власти в самых худших её проявлениях. Но колесо истории не остановить, и жизнь страны когда-то обязательно войдёт в нормальное русло

Об этом сказал изданию Украина.ру украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый.

- Как встречаете Новый, 2020-й, год?

— Традиционно. Обычно Новый год стараемся встретить в кругу семьи, это семейный праздник. Праздник, когда можно отдохнуть от дел насущных, объединиться, пообщаться. Нарядить ёлочку, выпить шампанского и послушать президента — из столицы нашей Советской Родины Москвы. Ну а уже украинского президента мы не слушаем, отмечаем Новый год.

- Чем запомнился год уходящий?

— Начинался 2019 год как год надежд. Мы думали, что всё-таки изменится и отменится весь этот политико-правовой маразм, который навязывался нашей стране последние пять лет. Однако как мы встретили весну с надеждой, так мы провожаем этот год с разочарованием: ничего в итоге не получилось. Остаётся надеяться, что в дальнейшем колесо истории сметёт и этот зелёный мусор, который запорошил нашу страну. Адвокат Андрей Гожый: Порошенко нужен режиму как сакральная жертва © Facebook, Андрей Гожый - адвокат | Перейти в фотобанк

- Быть может, рано ещё делать такие выводы?

— Выводы делать не рано, потому что все мы видим тенденции и помним то, что от ядовитого дерева не рождаются неядовитые плоды. Мы увидели, что господин Зеленский и его команда продолжили политику господина Порошенко в худших её проявлениях, плюс с получением такого, скажем так, эффекта зелёного желе.

- Поясните.

— Это зелёное желе мы получили как в парламенте, так и в Кабинете министров — абсолютно непонятные лица, ноунеймы и проходимцы, которые палец о палец не ударили для свержения режима Порошенко, многие напрямую с ним работали. Зеленский предал своих избирателей, возвысив таких посредственных людей, наплевав, не побоюсь этого слова, на действительных патриотов страны, которые боролись с диктатурой предыдущей власти, которые и сделали господина Зеленского президентом.

Вот в этом и разочарование. А если говорить о конкретных делах, то мы получили под конец года постановление Кабмина, просто издевательство над украинскими инвалидами. Вместо подготовки к новогодним праздникам они вынуждены обивать пороги отделений Пенсионного фонда и соцзащиты, поскольку не получили льготной скидки на оплату коммунальных услуг. И вместо того чтобы подготовить праздничный стол, вынуждены отдавать последние деньги по тарифам.

- Вы представляете на Украине швейцарскую международную правозащитную организацию «Сеть Солидарности». Каковы итоги 2019 года, с точки зрения правозащитника?

Вышинский о свободе слова на Украине. Первая статья после освобождения © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Кирилла Вышинского…

- Кстати, воспользуюсь случаем, чтобы от имени редакции поблагодарить вас лично и всю правозащитную организацию «Сеть солидарности» за поддержку, которую вы оказали нашему коллеге.

— А вам спасибо за освещение нашей деятельности. Это важно, потому что в Украине немногие СМИ решаются освещать нашу позицию. Итак, мы приветствовали господина Зеленского за его действия, за гуманный шаг, и надеялись, что он продолжит инклюзивный полноценный диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, что достигнутые договорённости будут положены на бумагу, и мы пойдём к мирному урегулированию всех наших конфликтов, в том числе конфликта на Донбассе.

Однако заработок на войне, воинственная риторика как способ удержаться у власти оказались более «вкусными» для режима. Новые власти поняли преимущества этих вещей и не решились на реальное разрешение болезненных вопросов, стоящих перед украинским обществом. Оставили без изменений языковой закон, блокирующий образование на русском языке, осталась цензура… Поэтому вопрос — а зачем нам было менять «шило» Порошенко на «мыло» Зеленского? Этот вопрос открыт и в новом, 2020-м, году. Адвокат и правозащитник Андрей Гожый: Зеленскому готовят новый майдан © Facebook, Андрей Гожый - адвокат | Перейти в фотобанк

- Какие пожелания в связи с наступлением 2020 года вы хотели бы высказать соотечественникам, всем людям, как раньше бы сказали, доброй воли, но прежде всего украинцам?

— Я не делил бы на украинцев и русских. Я считаю, что мы единый народ. Поэтому для всех нас я желаю благоразумия, благосостояния, мира — это самое актуальное, чтобы не получали наши матери похоронок из зон конфликтов. Это для Украины самое главное. Как бы ни пенилась вся история с войной и разделением, всё временно — и колесо жизни, водовороты истории сметут всё это на обочину. И мы сможем вернуть нашу жизнь в нормальное русло.