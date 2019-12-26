Почему украинский закон о СМИ некорректен с точки зрения права, какие риски его принятие несет для команды президента и к чему приводили подобные прецеденты в истории Украины? Об этом политолог Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру 26 декабря

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о новостных стандартах и требованиях к новостям до 31 декабря этого года.

Сейчас проект такого закона находится на рассмотрении Верховной Рады. Уголовную ответственность за «дезинформацию», о которой говорилось ранее, он не предусматривает, но предполагается, что СМИ-нарушители будут подвергаться штрафам. Следить за этим будет Национальный совет по вопросам телерадиовещания.

При этом, несмотря на предложенную авторами формулировку об «объективной и сбалансированной» подаче новостей о событиях в России, некоторые украинские медиаэксперты считают этот закон о СМИ антироссийским.

Так, главред издания «СтранаUA» Игорь Гужва назвал его «драконовским» и считает, что он запретит украинским журналистам положительно освещать деятельность российских органов власти.

- Андрей, можете ли вы согласиться с точкой зрения критиков этого закона, беря в расчет такую формулировку от его авторов?

Лучше бы власть украинизировала Pornhub - Золотарев прокомментировал законопроект о медиа © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Я не знаю, какими решениями руководствуется господин [глава гуманитарного комитета Рады Александр] Ткаченко, но попытка принятия такого политизированного, конъюнктурного, репрессивного закона ни к чему хорошему не приведет. Скорее всего, даже если его примут, вероятно, что опять же та же Венецианская комиссия обратит на него внимание. Если мы называем себя европейцами, то и вести себя должны по-европейски. А тут, собственно, практика каких-то восточных деспотий.

Поэтому даже это оправдание, что надо бороться с российской информационной агрессией… Если вы рассказываете о том, что, дескать, у соседа преследуется свобода слова, так что же вы действуете аналогично? Где логика? Поэтому я все-таки надеюсь, что здравый смысл восторжествует и откровенно скандальные и идиотские по своей сути нормы будут из закона вычищены.

- Можно ли расценивать появление такого закона как попытку введения цензуры в стране?

Закон о медиа на Украине запретит любую информацию о России, кроме негативной — СМИ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

- Были подобные прецеденты?

— Собственно, в начале нулевых. [Глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы Виктор] Медведчук может хорошо рассказать, как его команда попыталась ввести ноу-хау с темниками, выстроить информационную повестку дня, но ничего хорошего это, кроме репутационных потерь, Медведчуку не принесло.

И власть тогда (я прекрасно помню эти времена — это 2002-2004 годы) так и не справилась с этим — она превратилась в правомешанину для политических оппонентов, экспертов и журналистов.

Поэтому издержки от этой попытки могут быть большими, чем выгоды, которые обещают господину Зеленскому преподнести на блюдечке.

Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ» © Андрей Лубенский - А что насчет упомянутых критериев «объективность» и «сбалансированность»? Не кажется ли вам, что они слишком субъективны? Как это отслеживать?

— Вообще-то нет в праве такого понятия, как «сбалансированность». Есть собственно правдивая и неправдивая информация с точки зрения права. С точки зрения политтехнологий есть информация, которой верят и которой не верят.

Ну, таким образом просто упрощается закрытие сайтов, которые можно будет на раз-два закрывать.

- Но правильно же получается, что такие субъективные формулировки позволяют не только закрывать, но и бороться с этим?

— Знаете, если какую-то идиотскую норму продумывают десятки человек, то как ее обойти, думают десятки тысяч.

- А как вы считаете, если закон имеет только антироссийскую направленность, то выходит, что условно «проамериканским» СМИ критиковать власть будет можно?

— Подразумевается, что так.