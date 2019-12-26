Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать законопроект о новостных стандартах и требованиях к новостям до 31 декабря этого года.
Сейчас проект такого закона находится на рассмотрении Верховной Рады. Уголовную ответственность за «дезинформацию», о которой говорилось ранее, он не предусматривает, но предполагается, что СМИ-нарушители будут подвергаться штрафам. Следить за этим будет Национальный совет по вопросам телерадиовещания.
При этом, несмотря на предложенную авторами формулировку об «объективной и сбалансированной» подаче новостей о событиях в России, некоторые украинские медиаэксперты считают этот закон о СМИ антироссийским.
Так, главред издания «СтранаUA» Игорь Гужва назвал его «драконовским» и считает, что он запретит украинским журналистам положительно освещать деятельность российских органов власти.
- Андрей, можете ли вы согласиться с точкой зрения критиков этого закона, беря в расчет такую формулировку от его авторов?
- Даже с точки зрения права, когда закон политизируется, политика не дружит с правом. Политика — вещь конъюнктурная, право — это константа. Поэтому этот закон — это пример законодательного идиотизма. Я надеюсь, что у команды Зеленского хватит здравого смысла и прагматизма не превращаться во врагов медиа. И потом, как правило, репутационные потери придется нести и Зеленскому, и команде.
Я не знаю, какими решениями руководствуется господин [глава гуманитарного комитета Рады Александр] Ткаченко, но попытка принятия такого политизированного, конъюнктурного, репрессивного закона ни к чему хорошему не приведет. Скорее всего, даже если его примут, вероятно, что опять же та же Венецианская комиссия обратит на него внимание. Если мы называем себя европейцами, то и вести себя должны по-европейски. А тут, собственно, практика каких-то восточных деспотий.
Поэтому даже это оправдание, что надо бороться с российской информационной агрессией… Если вы рассказываете о том, что, дескать, у соседа преследуется свобода слова, так что же вы действуете аналогично? Где логика? Поэтому я все-таки надеюсь, что здравый смысл восторжествует и откровенно скандальные и идиотские по своей сути нормы будут из закона вычищены.
- Можно ли расценивать появление такого закона как попытку введения цензуры в стране?
- В завуалированной форме. Это не прямая цензура, но попытка накинуть узду. Но специфика украинской политики, ее политическая традиция в виде попытки что-либо обуздать, как правило, приводит к негативным результатам для самого инициатора.
- Были подобные прецеденты?
— Собственно, в начале нулевых. [Глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы Виктор] Медведчук может хорошо рассказать, как его команда попыталась ввести ноу-хау с темниками, выстроить информационную повестку дня, но ничего хорошего это, кроме репутационных потерь, Медведчуку не принесло.
И власть тогда (я прекрасно помню эти времена — это 2002-2004 годы) так и не справилась с этим — она превратилась в правомешанину для политических оппонентов, экспертов и журналистов.
Поэтому издержки от этой попытки могут быть большими, чем выгоды, которые обещают господину Зеленскому преподнести на блюдечке.
- А что насчет упомянутых критериев «объективность» и «сбалансированность»? Не кажется ли вам, что они слишком субъективны? Как это отслеживать?
— Вообще-то нет в праве такого понятия, как «сбалансированность». Есть собственно правдивая и неправдивая информация с точки зрения права. С точки зрения политтехнологий есть информация, которой верят и которой не верят.
Ну, таким образом просто упрощается закрытие сайтов, которые можно будет на раз-два закрывать.
- Но правильно же получается, что такие субъективные формулировки позволяют не только закрывать, но и бороться с этим?
— Знаете, если какую-то идиотскую норму продумывают десятки человек, то как ее обойти, думают десятки тысяч.
- А как вы считаете, если закон имеет только антироссийскую направленность, то выходит, что условно «проамериканским» СМИ критиковать власть будет можно?
— Подразумевается, что так.