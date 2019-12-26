Журналистка львовского сайта «Варианты», славящегося едкой иронией по отношению к галицким политикам и культуртрегерам, о духе Рождества и перспективах его «латинизации»

- Иванка, какой праздник для вас «главнее» — Рождество или Новый год? Какое для Вас лично значение этих двух праздников?

— Для меня вопрос так не стоит, так как это все же разные праздники. Новый год — светский, а Рождество — духовный праздник. Люблю и Новый год, и Рождество.

- Были ли в семье ваших родителей, бабушек и дедушек традиции встречи Рождества, которые передавались из поколения в поколение? Удалось ли вам сохранить эти традиции?

— Очень сложно это сделать, но мы стараемся поддерживать традиции семейной встречи Рождества, законодателем которых в нашей семье была уже покойная бабушка по линии моего отца. На Святвечер все поколения нашей семьи, а их сейчас четыре, стараются собраться в родительском доме. Бабушка была выдающаяся кулинарка, никакие запреты её не могли остановить — она готовила кутью, пончики с розовым вареньем, пирожки с разными начинками. А на Рождество на столе обязательно должны быть рождественские индюшка или гусь.

На рождественское богослужение за нас всех ходила тоже бабушка, пока у нее были силы. В детстве это все воспринималось по-особенному, поскольку такого праздника в календаре не было, а дома он был. Уже в последние годы церковь посещают и другие члены нашей семьи. Рождество прошлого года мне запомнилось тем, что я обошла многие храмы Львова в поисках рождественского чуда. И всё-таки нашла его и написала красивую историю о 91-м чуде Бернардинского костёла.

- Западная Украина и Галичина считаются регионом, где народные традиции сохранились больше, чем в остальной Украине. Так ли это?

— С одной стороны, это действительно так. Объяснение этому можно найти в истории. Массовая урбанизация украинцев на Западной Украине проходила несколько позже, чем в других регионах. Поэтому здесь сильны связи с патриархальной культурной традицией, в том числе и религиозной. А в последнее время именно народные традиции стали фишкой туристической индустрии и активно воспроизводятся в «промышленных» масштабах. Галичане, чтя и гордясь своими традициями, в то же время мало знают о том, как и чем живут люди в других регионах страны. Они любят подчёркивать свою исключительность, умеют о ней красиво и много рассказывать, хотя во многом то, что продуцирует галицкая культура, в своей сути всегда было вторично.

- Вы ещё застали времена, когда празднование Рождества было под запретом, за участие в вертепе у детей могли быть проблемы в школе и т.д. С другой стороны, превращение его сначала в разрешённый, а потом и в обязательный праздник не убило ли легендарный «дух Рождества»?

— Я сама в школе от такого запрета один раз пострадала и «подставила» всю нашу семью. Правда, это было на Пасху. Накануне тогда еще неофициального праздника в классе проводили беседу на антирелигиозную тему. Учительница с подвохом задала вопрос, кто празднует дома Пасху, ну я с радостью и рассказала, как у нас всё это происходит. Потом вызывали в школу родителей, но наша классная дама была интеллигенткой, поэтому дальше это никуда не пошло. А дома все смеялись и часто вспоминали этот курьез.

Что касается духа Рождества, то его сложно убить. Восприятие этого праздника у людей действительно разное. Для верующих это важный духовный рубеж, для атеистов — просто чудесная романтичная сказка, для верующих других конфессий — выходной, что тоже замечательно. Коммерциализация и политизация таких праздников — это всего лишь конъюнктура.

- Во время недавнего открытия главной ёлки Львова конферансье заявил, что святой Николай придёт только к «учтивым галицким украинцам». Как всегда, в эти дни началась борьба с Дедами Морозами вплоть до их запрета на улицах отдельных городов. Попытки дискриминировать граждан Украины по культурному принципу не прекращаются даже в праздники. Есть выход из этого «штопора ненависти»?

— Нетерпимость и фанатизм — отличительная черта пассионариев. Природа этих явлений иррациональна, поэтому ответа на этот вопрос у меня нет. Есть лишь осознание того, что для нас путь к изменению ситуации будет непростым и долгим. К моему глубокому сожалению, наше общество и наше государство на данном этапе толерантно относится к дискриминации людей по национальным, культурным и другим признакам, оправдывая ненависть и унижение своих же сограждан войной и святостью борьбы с так называемым русским миром.

- В этом году активизировалась агитация за то, чтобы Рождество на Украине отмечалось исключительно 25 декабря, — мол, празднование 7 января является наследством упомянутого вами русского мира. Как Вы относитесь к этому далеко не календарному вопросу?

— Действительно это вопрос не календарный, а скорее религиозный и политический. Я не являюсь активным участником данной дискуссии, моё мнение — это мнение стороннего наблюдателя. Перенос празднования Рождества — старая идея для Галичины. Она идет в пакете, например, с еще одним предложением — переводом украинского языка на латиницу. В публичное пространство эти идеи сейчас вбрасываются политическими сторонниками «Украинской Галицкой партии» и частью клира Украинской греко-католической церкви (УГКЦ). Была дискуссия на этот счет и в среде ПЦУ, но, кажется, уже завершилась. Очевидно, что политический смысл таких предложений — это разрыв с русским миром. Однако в религиозном плане не всё так однозначно даже в среде верующих УГКЦ. Операция «декириллизация» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

В свое время я познакомилась с удивительной биографией основательницы первого женского православного монастыря во Львове, уже покойной Василины Щурат, внучки академика Щурата. После смерти мужа, известного украинского актера Глухого, она вступила в монастырь сестёр-студиток (УГКЦ). Но потом покинула его, так как среди прочего считала, что в монастыре нарушаются каноны литургии: православные подменялись католическими. Она убежала из монастыря, стала расстригой, но потом опять приняла монашеский постриг — уже в православной церкви. Вернулась во Львов как игуменья Варвара, после чего основала Спасо-преображенский монастырь.

Другие верующие не так активно, как Василина Щурат, реагируют на продвижение «латинизации» в широком понимании, хотя и не поддерживают его. Я знаю львовских интеллектуалов, которые убеждены, что переход на латиницу — это глупость. Они считают, что носители таких предложений в действительности сами не владеют украинским языком, не знают его и не умеют им пользоваться. Один из них на своей странице в ФБ выкладывает рецензии и анализ статей в интернет-журнале «Збруч», который считается рупором части галицкой интеллигенции, продуцирующей подобные «прогрессивные» предложения. Читать их очень увлекательно и смешно, так как в обычной ситуации, как правило, не обращаешь внимания на языковые и стилистические ляпы авторов.

Хотим мы или нет, но дискуссия на тему даты празднования Рождества в обществе идет, и рано или поздно кто-то в ней победит. Если победят сторонники латинизации и Рождества 25 декабря, чего я абсолютно не исключаю, тогда будем изучать и говорить о последствиях этих решений для украинской нации и её культурного развития.