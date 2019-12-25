- Владимир, как вы считаете, о чем свидетельствует сам факт введения санкций, увязанных с военным бюджетом США на 2020-ый год?
— Этот шаг американской администрации был вполне ожидаем, так как нечто подобное происходило и раньше. В подобном решении могли быть решающими кое-какие процедурные особенности законодательства США или тактические резоны президента Дональда Трампа и Конгресса.
Более подробно рассуждать о тонкостях американской политики я не возьмусь, поскольку не являются специалистом в этой области, а фантазировать на заданную тему было бы непрофессионально.
Но важно другое, эти санкции оказались эффективными, в том числе подтолкнули Россию к заключению нового транзитного договора с Украиной.
- Какие еще шаги могут предпринять США для остановки «Северного потока-2»?
— В любых санкциях существуют определенные ограничения. Они могут быть и политическими, и техническими, или любыми другими. Однозначно можно сказать, что нельзя выкладывать все санкции сразу. Это не логично и опытные политические игроки, как правило, оставляют определенный запас в использовании такого инструмента воздействия. Козыри всегда припасают для наиболее значимых действий.
Не сомневаюсь, что определенные санкционные резервы у американцев еще остаются, но думаю, что применять они их будут не только в связи с «Северным потоком — 2», а скорее всего в случае агрессивных действий России против Украины или стран Балтии.
- Известный немецкий политолог Александр Рар в интервью Украине.ру сказал, что возможны диверсии и теракты на газопроводе, которые могут привести к полной остановке его функционирования в будущем. Как высчитаете, возможно ли это в принципе?
— При всем уважении к Александру Рару, вынужден заметить, что такое утверждение — это давний пропагандистский стереотип России. Если и можно ожидать терактов, то только со стороны российских спецслужб или пророссийских сил внутри Украины.
Кстати, такие попытки мы наблюдали в 2014 году, что очень показательно это происходило в период наибольшего противостояния России и Украины. Поэтому я смею утверждать, что нечто подобное в целях дискредитации Украины в глазах Европы, только в интересах России.
Украина в подобных терактов точно не заинтересована. Более того абсолютное большинство политических сил на Украине считают, что достигнутые соглашения по транзиту — это весьма позитивный сигнал и он выгоден стране. С другой стороны есть определенный раскол во мнениях — нужно ли закупать газ в России для внутренних потребностей. Я здесь не беру во внимание тех политиков, которые считают любые договоренности с РФ не допустимыми.
- По вашему мнению, кто больше выиграл в связи с последними событиями вокруг газового вопроса?
— Убежден, что выиграли все три стороны и Украина, и ЕС, и Россия. Да этот выигрыш выражен в разных формах, но подобные компромиссные соглашения по-другому и не достигаются.
Может быть, несколько больше позитива получит Украина, поскольку добилась уплаты трехмиллиардного штрафа по решению Стокгольмского арбитража.
В целом, я считаю эти договоренности отличным примером, как в дальнейшем можно добиться успеха в мирном урегулированию в Донбассе. Главная проблема в минском процессе, то что Россия выдвигает абсолютно неприемлемые условия для Украины, а в таком ключе добиться взаимовыгодного решения невозможно.
Кстати отмечу, что столь позитивного результата по транзитному соглашению удалось достичь, причем уже не в первый раз, когда переговорщиками выступали, в том числе, Дмитрий Козак с российской стороны и Андрей Ермак с украинской.