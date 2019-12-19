- Дмитрий, во время ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил буквально следующее: «Хотят США помочь Украине сохранить транзит… Если хотели помочь, лучше денег бы дали. Чего денег-то не дают Украине?» Конечно, это звучит, как шутка, но все же, как вы считаете, могут ли США дать Украине $3 млрд в год взамен тех потерь, которые несет страна из-за прекращения транзита российского газа?
- Эту пресс-конференцию Путина, как пишут украинские СМИ, показывают «1+1» и телеканал «Прямой» — у меня такое подозрение, что танки Путина уже в пригородах Киева. (Смеется.)
Это, конечно, шутка, а если серьезно, я понимаю сарказм Владимира Владимировича: США никаких денег не даст. Российский президент жестко иронизирует над происходящим.
- Почему же вы считаете такой вариант невозможным?
— В качестве чего, за что США могут дать эти деньги? Перекачивать какой-то газ туда-обратно? Это просто смешно.
- Очевидно, что возможное прекращение транзита через Украину — прямое следствие нежелания «Нафтогаза» договариваться с «Газпромом». Как вы полагаете, почему украинская компания с 2014 года блокирует все попытки российской стороны найти компромисс?
— Ключевая причина — политическая. Я не уверен, что дело в самом «Нафтогазе». Решение о прекращении нормальных отношений с «Газпромом» и обращению в арбитраж принимал, как я полагаю, не глава компании Андрей Коболев, а тогдашний премьер Арсений Яценюк.
Ведь такие решения — просто не уровень Коболева. Последствия могли быть весьма плачевными для всей Украины, а не только для «Нафтогаза», если бы он проиграл в Стокгольме или даже если бы решение было паритетным.
Тот же Коболев говорил, что, мол, если мы проиграем, нужно будет коллективно закапываться в землю.
Так что это было политическое решение на фоне произошедшего в государстве госпереворота.
- Почему же эта позиция осталась неизменной? Ведь от конфликта в конечном итоге проиграет и Украина, которая просто останется без дешевого российского газа.
— Просто потом они (украинские власти. — Ред.) попали в эту колею, из которой выхода уже не было. И решение арбитража в пользу «Нафтогаза» воодушевило руководство компании.
В результате ситуация зашла в такой тупик, из которого очень сложно найти хоть какой-то выход. Все, что сейчас делается, только усугубляет ситуацию.
- Неужели вы не видите никакого выхода из этого тупика?
— Мне кажется, что любое эффективное решение может быть достигнуто только после смены руководства государства Украина, что нереалистично.
Тут должен быть поистине вменяемый руководитель, который при этом будет настроен позитивно в отношении Москвы и с которым можно будет договориться. Я не представляю, что это может произойти в ближайшее время.
- В своем конфликте с «Газпромом» «Нафтогаз» и украинские власти постоянно получали поддержку Соединенных Штатов, что только усиливало их нежелание договариваться. Как вы считаете, какой интерес США в остановке транзита газа через Украину?
— Если убрать политику, то прямого интереса нет. То, что Штаты таким образом пытаются заместить российский трубопроводный газ своим сжиженным, — это только одна из составляющих.
Мне кажется, что цена вопроса куда выше. Это элемент глобального противостояния США с Владимиром Владимировичем и Российской Федерацией.
Украина — одна из разменных карт, в этом контексте ее могут, условно говоря, поменять на Сирию или какую-нибудь другую историю, не более чем. Украина для Вашингтона — всего лишь инструмент.