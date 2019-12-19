Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру проанализировал газовый конфликт Москвы и Киева, оценил роль США в этом противостоянии и предложил единственное, по его мнению, реальное решение данного наболевшего вопроса

- Дмитрий, во время ежегодной пресс-конференции российский президент Владимир Путин заявил буквально следующее: «Хотят США помочь Украине сохранить транзит… Если хотели помочь, лучше денег бы дали. Чего денег-то не дают Украине?» Конечно, это звучит, как шутка, но все же, как вы считаете, могут ли США дать Украине $3 млрд в год взамен тех потерь, которые несет страна из-за прекращения транзита российского газа?

Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Это, конечно, шутка, а если серьезно, я понимаю сарказм Владимира Владимировича: США никаких денег не даст. Российский президент жестко иронизирует над происходящим.

- Почему же вы считаете такой вариант невозможным?

— В качестве чего, за что США могут дать эти деньги? Перекачивать какой-то газ туда-обратно? Это просто смешно.

- Очевидно, что возможное прекращение транзита через Украину — прямое следствие нежелания «Нафтогаза» договариваться с «Газпромом». Как вы полагаете, почему украинская компания с 2014 года блокирует все попытки российской стороны найти компромисс?

— Ключевая причина — политическая. Я не уверен, что дело в самом «Нафтогазе». Решение о прекращении нормальных отношений с «Газпромом» и обращению в арбитраж принимал, как я полагаю, не глава компании Андрей Коболев, а тогдашний премьер Арсений Яценюк.

«Газпром» проиграл битву «Нафтогазу», но не войну в Стокгольмском арбитраже © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Тот же Коболев говорил, что, мол, если мы проиграем, нужно будет коллективно закапываться в землю.

Так что это было политическое решение на фоне произошедшего в государстве госпереворота.

- Почему же эта позиция осталась неизменной? Ведь от конфликта в конечном итоге проиграет и Украина, которая просто останется без дешевого российского газа.

— Просто потом они (украинские власти. — Ред.) попали в эту колею, из которой выхода уже не было. И решение арбитража в пользу «Нафтогаза» воодушевило руководство компании.

В результате ситуация зашла в такой тупик, из которого очень сложно найти хоть какой-то выход. Все, что сейчас делается, только усугубляет ситуацию.

- Неужели вы не видите никакого выхода из этого тупика?

— Мне кажется, что любое эффективное решение может быть достигнуто только после смены руководства государства Украина, что нереалистично.

Тут должен быть поистине вменяемый руководитель, который при этом будет настроен позитивно в отношении Москвы и с которым можно будет договориться. Я не представляю, что это может произойти в ближайшее время.

- В своем конфликте с «Газпромом» «Нафтогаз» и украинские власти постоянно получали поддержку Соединенных Штатов, что только усиливало их нежелание договариваться. Как вы считаете, какой интерес США в остановке транзита газа через Украину?

— Если убрать политику, то прямого интереса нет. То, что Штаты таким образом пытаются заместить российский трубопроводный газ своим сжиженным, — это только одна из составляющих.

Нет транзита, нет и реверса: Газовая война ставит Украину на грань выживания © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украина — одна из разменных карт, в этом контексте ее могут, условно говоря, поменять на Сирию или какую-нибудь другую историю, не более чем. Украина для Вашингтона — всего лишь инструмент.