На своей большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что русские и белорусы почти один народ, но решение по строительству Союзного государства на 90% не выполнено. О том, что же мешает объединению двух стран, изданию Украина.ру рассказал сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ

Безпалько прокомментировал слова Путина об отсутствии интеграции России с Белоруссией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Сергей, как вы считаете, почему Путин говорит о 90% невыполненной работы?

— Потому что большая часть положений Союзного договора действительно не выполнена. Об этом Владимир Владимирович, развивая тему, сказал. Это и конституционный акт, и создание наднациональных органов. Я солидаризируюсь с его мнением в том, что этот процесс не быстрый, он многоплановый и многофакторный, и вопросы экономики являются одними из важнейших.

- А что же мешает интеграционным процессам?

— Мы имеем дело с двумя независимыми государствами. Такая постановка вопроса звучит и от Александра Григорьевича [Лукашенко], и от Владимира Владимировича. Если мы вернемся к тому, какие вопросы еще не решены, то это создание единого гуманитарного пространства, что очень важно.

Это и статус наших граждан. Работают межправительственные и межгосударственные соглашения по социальной сфере, пенсионному обеспечению, медицинской помощи. Но граждане Российской Федерации в Республике Беларусь по-прежнему считаются иностранцами, и наоборот.

Хотя значительные послабления в этом направлении уже сделаны. Проделана большая работа рабочими группами, но главный камень преткновения — это экономическое взаимодействие, свободный доступ на рынок Союзного государства для всех субъектов хозяйства без взаимных ограничений, уравнивание условий, гармонизация системы налогообложения, инвестирования.

Нужно создать какие-то наднациональные структуры, которые решали бы все спорные вопросы и тематикой этой занимались. Мы ждем ключевую дату — 20 декабря, и испытываем некий оптимизм, хоть и сдержанный.

Надеемся, что многие вопросы будут разрешаться, и мы продолжим поступательное движение в создании Союзного государства, а не союза государств. Я думаю, альтернативы этому нет с точки зрения геополитических вызовов, вызовов в сфере безопасности.

Кстати, в сфере безопасности у нас огромный прогресс: союзная группировка войск, совместная система ПВО, регулярные союзные учения. Тут у нас полное взаимопонимание, продолжается совместная работа.

«С уверенностью в будущем». Белорусский эксперт рассказал о перспективах Союзного государства © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

- Вот Путин как раз на этой пресс-конференции заявил, что теоретически Москва готова субсидировать цену на газ для Белоруссии, но для этого нужно другое законодательство, в рамках Союзного государства…

— На мой взгляд, Владимир Владимирович просто обозначил процесс строительства — что давайте мы будем приходить к Союзному государству, которое не лишит нас суверенитета и укрепит его. Это будет союзный суверенитет, и мы лишь укрепим свою субъектность.

Многие вопросы для РФ могут быть сняты. Если взять историю с WADA и допингом, российские спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях под российским флагом, но если у нас появится Союзное государство, почему бы нашим спортсменам не выступать под флагом Союзного государства? Это и вопрос санкций. Против Союзного государства никаких санкций нет.

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Но все вместе мы заинтересованы в улучшении качества жизни наших граждан в части увеличения доходов, здравоохранения, образования, сферы услуг и так далее. Но поодиночке я не думаю, что нас ждут какие-то радужные перспективы, несмотря на разность наших весовых категорий.

- На какие компромиссы в этом вопросе стороны готовы пойти, а через какие "красные линии" они точно не перешагнут?

— Я думаю, что никто не будет пересекать «красные линии». Истории про «аннексии» и «потерю суверенитета» — это скорее нагнетание и информационная кампания, направленная на дезинтеграцию. Это дискурс, внесенный в общее информационное пространство через клиентелу западными геополитическими партнерами.

- Насколько украинский фактор может помешать созданию Союзного государства?

— У Украины сегодня достаточно внешних и внутренних проблем, чтобы украинский фактор как-то вмешался в дела Союзного государства и мог играть на поле дезинтеграции.

Белоруссия входит в тройку торговых партнеров Украины. И если Киев будет проводить агрессивную политику, то ничего хорошего это ему не принесет. Они (украинские власти. — Ред.), наоборот, будут искать возможности для развязки.

Но фактор присутствия в украинском политическом поле праворадикальных сил мы сбрасывать со счетов не можем. Это вопрос безопасности Союзного государства.

Такой конъюнктуры на сегодняшний день нет. Да, такое желание у определенных финансово-политических игроков на Украине есть, зачастую несвободных в принятии своих решений, но я не уверен, что это желание украинского народа.