После того как Верховная Рада примет закон о временных следственных комиссиях (ВСК), процедура импичмента президента не станет более реальной, однако такие комиссии всё же полезны для общества. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политтехнолог Сергей Слободчук

Во вторник, 17 декабря, в Верховной Раде повторно, с предложениями президента, рассматривается закон о временных следственных и временных специальных парламентских комиссиях.

- Сергей, если временные следственные комиссии будут работать в том виде, в каком это предлагается, то что это даст, учитывая слабое качество самого парламента?

— В любом случае временная следственная комиссия — это информационно-политическая площадка, и это необходимо для того, чтобы был ещё один стимул для расследования резонансных преступлений — таких, например, как убийство Олеся Бузины, массового сожжения людей в Одессе и так далее.

Да, качество нынешнего парламента слабое, но ведь закон принимается не под этот единственный состав Рады. Кроме того, на фоне слабого парламента там будут рулить те люди, у которых есть профессиональная подготовка. В этом составе Рады таких людей не так много, и в ВСК им легче будет работать. В целом это положительные изменения.

- Облегчит ли закон о ВСК проведение процедуры импичмента, если возникнет такая необходимость? Почти бесполезные комиссии. В Раде хотят дать полномочия депутатам для расследования резонансных дел © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

— Всё же комиссии в первую очередь будут полезны для расследования резонансных дел. Что касается импичмента, то следственная комиссия — это только один из винтиков этого механизма. На самом деле в Конституции прописана процедура импичмента таким образом, что она невыполнима на практике. Это специально закладывалось так, чтобы невозможно было осуществить импичмент.

- И это действительно невозможно?

— Судите сами. Импичмент — это, грубо говоря, уголовное производство в отношении президента, где он проходит как подозреваемый. И вот следователь приезжает, чтобы допросить президента, или вызывает его повесткой на допрос, а президент отказывается, не является. Сделать ничего нельзя, у него неприкосновенность. Следователь приедет в Офис президента? Да его никто туда не пустит: неприкосновенность. Всё, тема импичмента закрыта. Зеленский ветировал закон о ВСК с нормами об импичменте © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

- Будут ли ВСК использовать в политической борьбе?

— Конечно, их попытаются использовать, ведь это, повторю, информационно политическая площадка. И такие площадки, конечно, будут использовать для того, чтобы, например, объявить о попытке провести импичмент, озвучить те или иные позиции, обнародовать претензии и обвинения. То есть это потенциально мощный инструмент, если попадет в умелые руки.

- Ранее Рада не раз создавала ВСК, но практического результата не было. Изменится ли эта ситуация?

— Не изменится. Можно ли будет объявить тому или иному президенту импичмент? Нет, нельзя будет. ВСК будут работать как ещё одна парламентская трибуна, скажем так, будут использоваться для пиара. Но это тоже нужное дело, с этой трибуны будут звучать те темы, которые в информационном пространстве стараются замалчивать, звучание которых для власти не выгодно. В этом смысле ВСК в любом случае будут полезны для общества.