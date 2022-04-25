Ровно 45 лет назад, 25 апреля 1977 г. на киноэкраны Советского Союза вышел фильм, который стал последней режиссёрской и актёрской работой одного из самых знаковых деятелей украинского и советского кинематографа Леонида Фёдоровича Быкова.

В середине 70-х годов прошлого века два известнейших советских кинодраматурга: Борис Васильев («А зори здесь тихие») и Кирилл Раппопорт («Стрелы Робин Гуда»), у которых был уже удачный опыт совместного сотрудничества («Офицеры», «След в океане»), написали новый киносценарий. Причём ещё до окончания своей работы они уже знали, какому режиссёру его предложат экранизировать. Одного из своих героев они прямо писали под известнейшего советского актёра и режиссёра Леонида Быкова, чей фильм «В бой идут одни "старики"» как раз вышел на экраны и приобрёл всенародную любовь. Леонид Быков, неизвестные факты биографии. Фильм, который никто не увидел © скриншот с видео CVL 71

Ему они и показали сценарий, который назывался «Аты-баты, шли солдаты…». Ну а герой, которого они фактически «срисовали» с «комэска Титаренко», — это и был тот самый ефрейтор Святкин, роль которого Быков в результате и сыграл. Это была его 22-я и последняя роль в кино.

Сценарий Быкову очень понравился. Он взял его в работу, внёс свои небольшие режиссёрские правки и показал авторам. Кирилл Раппопорт так вспоминал об этом:

«Мы не так уж часто встречались с ним во время работы над режиссерским сценарием, но когда прочитали разработку Быкова, то, возможно, впервые за долгую кинематографическую жизнь с удовольствием поставили свои подписи на последней странице».

Сценарий представили на Киевской киностудии им. Довженко. После обсуждения 27 октября 1975 года началась его режиссерская разработка, и уже 16 декабря фильм был запущен в подготовительный период. В течение двух последующих месяцев подыскивалась натура, готовились эскизы декораций, шли актерские пробы.

Быков знал, кого возьмёт на главную роль, а главным героем в фильме он считал именно лейтенанта Суслина: «Таких, как он, на фронте было большинство, и во многом благодаря их крепости духа, их стойкости и мужеству была добыта Победа».

Владимир Конкин, уже сыгравший к тому времени Павку Корчагина в многосерийном телефильме «Как закалялась сталь», но не успевший ещё стать Володей Шараповым из «Место встречи изменить нельзя» вспоминал, как Леонид Быков тактично предложил ему роль: 40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудии © Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

«В конце 1975 года, это опять был декабрь, он предложил мне прочитать новый сценарий — "Аты-баты, шли солдаты…" — сказав: "Любая роль, что тебе понравится, — твоя. И чтобы ты даже не сомневался! Если будет что-то греть, позвони мне домой". Мы с супругой, Аллонькой моей, прочитали. Через час с небольшим, ночью, звоню Быкову: "Леонид Федорович, дорогой вы мой Человечино, у меня к вам просьба: только Суслин, только этот "неоперившийся" мальчик, после десятилетки пошедший на фронт"».

Быков заранее знал, что Конкин выберет именно этого героя. Он потом так отзывался о его работе: «Володя Конкин точно и осмысленно передал философию, сверхзадачу образа…»

Исполнительницу главной роли в сюжетной линии 1974 года Евгению Уралову, сыгравшую дочь Кимки и Суслина, Быков пригласил по-другому:

«Позвонила ассистентка Быкова и сказала, что меня вызывают в Киев. Я отказалась. Потом после очередного спектакля мне передали, что внизу меня кто-то ждет. Это был Быков, который специально пришел пригласить меня на пробы. Пришлось вновь отказываться, объясняя это тем, что не люблю войну и не хочу сниматься в подобных фильмах, к тому же у меня маленький ребенок. Быков был непреклонен: "Евгения Владимировна, я вас прошу, приезжайте, пожалуйста, мы немного снимемся для начальника". Он так меня уговаривал, что отказаться было невозможно…

После этого мы долго созванивались с ассистенткой. Когда я приехала, меня встретили на машине, потом заехали за Быковым, и мы поехали вместе на студию. Мне дали текст. Это был монолог за столом. Я оказалась перед камерой, за которой рядом с оператором стоял и Быков. Он смотрел на меня с такой мольбой, с такой поддержкой… Я прочитала свой монолог и увидела, что Быков плачет… Потом он подошел ко мне, поблагодарил и сказал: "Не отказывайтесь, я вас очень прошу"».

И она не смогла отказать. Человек с «рубленым» лицом и рубцами на сердце. Памяти Николая Олялина © фильм "Освобождение"

Наконец, актёры на все роли были подобраны, кроме одной… центральной роли ефрейтора Святкина — Быков считал, что он слишком стар для неё. Сценарист Кирилл Раппопорт был иного мнения: «Посмотрев актерские пробы, я нисколько не сомневался, что Святкина должен играть не кто иной, как сам Леонид Быков. Все были за это. Против был только один человек — режиссер фильма». Наконец, сценаристам удалось его убедить принять их точку зрения.

9 февраля в Госкино СССР состоялось утверждение актёрских проб. Просмотр состоялся в присутствии зампреда Госкино Бориса Пашенка и главного редактора сценарно-редакционной коллегии Даля Орлова. Все актеры руководству понравились. Комитет кинематографии обратился к Министерству обороны, и министр маршал Андрей Антонович Гречко подписал приказ о выделении нескольких армейских взводов и боевой техники: танков, пушек, грузовиков.

Съёмки Быков специально начал сразу с одного из самых тяжёлых эпизодов — марш-броска взвода Суслина. Он хотел, чтобы актёры погрузились во все тяготы того времени, прочувствовали их на собственной шкуре. А морозы стояли настоящие, 30-градусные, да ещё дули пронизывающие ветра. Техника то и дело не выдерживала — глохла, иногда заболевали люди. Но никто не жаловался, все понимали ответственность момента. Актер Леонид Марченко вспоминал:

«Мы собрались в холле гостиницы. Актеры подошли к Быкову: "Леонид Федорович, может, отменим на этот день съемку, надо, ведь мороз, уже уши болят?.." А он ответил со всей честностью и детской непосредственностью: "А когда фашисты рвались к Москве, стояли такие же морозы. Ваши сверстники отстояли Москву, не думая о холоде. Вот теперь и подумайте…" Все тут же собрались и молча сели в автобусы. Съемка состоялась!»

При всём при этом Быков лично следил и проверял, каждый ли надел тёплое бельё, у всех ли завязаны на подбородке ушанки. Почему звезда фильма «В бой идут одни старики» так навсегда и остался «Кузнечиком» © РИА Новости, Осипов / Перейти в фотобанк

«А у него у самого по роли была ушанка завязана на затылке, — вспоминал Конкин, — короткая телогрейка, никакого белья. Лицо вишневого цвета, потому что оно было обморожено. Даже у нас носы лупились от мороза и ветродуев, а уж что говорить о нем. Он целый день на съемочной площадке. То новые мизансцены выстраивает, то камеру проверяют, то свет переставляют… И все время под этими ветродуями, так что у него струпьями кожа слезала. Мы как какой-то эпизодик снимем и сразу в автобус, он нас загонял. А сам все время на улице, практически круглосуточно. Мы все как огурчики, а у него это обветренное, будто фронтовое лицо».

Для Владимира Алексеевича этот фильм чуть не стал последним.

Снимались кадры, в которых танк наезжает на его сжимающего в руках гранаты героя. Для актёра вырыли яму, в которую он должен был спрыгнуть, когда бронированная машина подъедет на опасное расстояние. Механик-водитель мог вовремя машину не остановить, так как с определённого момента актёр для него находился в «мёртвой зоне». «Камера! Мотор!» — бронированная туша наползает на Конкина… и тут его «переклинивает». Он только отмечал про себя, что его сейчас раздавят, но это не страшно. Быков толкнул локтем своего ассистента. Тот уже был с ним не на первом проекте, и всё понял в доли секунды. Он сделал невероятный прыжок и ударом ноги в спину столкнул актёра в окоп. Не успел тот ещё долететь до его дна, как сверху солнечный свет закрыло бронированное танковое подбрюшье.

Наконец все батальные и натурные сцены отсняли и отправили полтора километра плёнки на проявку в Киев. И вот через несколько дней раздаётся звонок, от которого обветренное лицо Быкова становится белее мела: весь материал абсолютный брак. Когда на студии готовили в экспедицию камеру, забыли поменять на ней рамку с обычного кадра на широкоэкранный. Вся работа насмарку…

Леонид Фёдорович срочно полетел в Москву на приём к маршалу Гречко. День в истории. 17 октября: родился самый украинский министр обороны СССР © biographe.ru

Тот уже обо всё знал — доложили, и как только Быков переступил порог его кабинета, начал на него орать: «А-а, явился! Что, Министерство обороны для вас — лакей? Бюро добрых услуг? Да вы все, б…», — и обложил семиэтажным матом съемочную группу. Быков стоял по стойке смирно ни живой ни мёртвый, то бледнея, то краснея и ждал, когда маршал наконец выкричится. Наконец, когда тот уже охрип от непрерывно ора, Быков тихо и вежливо попросил его выслушать. Гречко подумал, закурил, кивнул… и начался разговор «по душам». Когда Быков вышел из кабинета, у него снова было несколько взводов солдат, танки, пушки и всё остальное необходимое.

Чего это стоило Леониду Фёдоровичу, он когда-то высказал сам: «Если вы хотите иметь мозоли на ладонях, идите на завод, а если мозоли на сердце — идите в режиссеры».

Снова под Загорском начались съёмки, и новые «приключения» с плёнкой — по недосмотру ассистента оператора 300 метров улетело в брак. Быков никому ничего не сказал, он только молча закурил и уехал в гостиницу — нужно было спланировать пересъёмку сразу нескольких дней.

Все эти неудачи он не выплёскивал наружу, а переживал в себе, как держал там же сложнейшие отношения с сыном, со студией, с Госкино УССР. Это не могло не сказаться на его здоровье.

В апреле 1976 года после экспедиции в Загорск в самый разгар съёмок у Быкова случился второй инфаркт. Тогда же он написал своё известное «Завещание», в котором в том числе расписал сценарий собственных похорон. Но в тот раз обошлось — он выздоровел, и съёмки возобновились.

Пока Быков лежал в больнице, съёмочная группа строила на студии в павильоне декорации, готовилась продолжить работу, которая возобновилась 10 мая. К общему удивлению, снимать начали с самой сложной для Леонида Фёдоровича сцены, той, в которой ефрейтор Святкин лихо отплясывает «цыганочку с выходом». Он повторял дублю за дублем, нервно курил, а за софитами в это время дежурила бригада врачей. Наконец съёмка закончилась, все, кто знал о болезни, спокойно выдохнули — на этот раз пронесло. День в истории. 11 апреля: в автокатастрофе погиб легендарный Маэстро © скриншот с видео CVL 71 / скриншот с видео CVL 71 / Перейти в фотобанк

«Стиль» работы Быкова отличала стоявшая на площадке тишина. Он сам никогда не то что не ругался, даже не повышал голос. Если ему требовалось подправить актёра, он отводил его в сторонку и говорил по душам. Глядя на него, так же работали остальные. Однажды из-за стоявшей в павильоне тишины, съёмочную труппу вахтёры даже закрыли, посчитав, что он пуст.

Наконец съёмки закончились. 21 июня Быков сед за монтаж и монтировал фильм два месяца. 27 августа лента была сдана руководству киностудии, причём практически без поправок. В Москве в Госкино история практически повторилась.

На широкий экран фильм вышел 25 апреля 1977-го и сразу стал пользоваться невероятной популярностью. За время проката он собрал 35,8 млн зрителей. Последний раз у Киностудии им. Довженко подобное было в 1974 году с другим фильмом Быкова «В бой идут одни "старики"» (44,4 млн). Лента прокатывалась и за рубежом, причём не только в странах коммунистического блока, но и в Латинской Америке. Фильм в сезоне 1977 года стал восьмым, Леонида Быкова удостоили Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко.

Быков о собственном отношении к своей работе высказался так: «Я не попал на войну. Это мой долг, а долги надо отдавать». Вот он и отдал всего себя без остатка. Отдал так, что навсегда остался в людской памяти, а фильмы его стали неразрывной частью не только украинской культуры, но и культуры народов тех земель и народов, которые когда-то назывались СССР.