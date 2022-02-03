3 февраля 2009 года Международный суд ООН определил украинско-румынскую границу на Чёрном море в районе острова Змеиный, разрешив, тем самым многолетний территориальный спор. Это вероятно был первый случай, когда очевидная «зрада» Украины, была объявлена «перемогой»

Остров Змеиный отличается весьма скромными размерами (20,5 гектаров, расстояние между крайними точками — 615 и 560 метров), но стратегически важным положением — в 35 километрах от материкового побережья на широте дельты Дуная. История этого острова (в античные времена — Федониси) исключительно богата и заслуживает отдельного рассказа.

Предпосылки для территориального спора вокруг Змеиного возникли во время Второй Мировой войны. Весной 1944 г. на острове, который в тот момент принадлежал Румынии, высадились советские моряки. Румынский гарнизон сопротивления не оказал, сложил оружие, но был оставлен на острове до 1946 г. Три платежки за Бессарабию. Цена румынского натиска на восток © AFP, JOHN MOORE

В 1947 г. по Парижскому договору, закреплявшему территориальное разграничение в Европе, воссоздавались государственные границы Румынии на 1 января 1941 г. (за исключением участка границы с Венгрией).

Таким образом, Змеиный должен был вернуться под контроль Бухареста. Однако, учтя стратегическое его положение на коммуникации между Одессой и Стамбулом, советская дипломатия решила вернуть это былое завоевание Российской империи. Российским остров был после русско-турецкой войны 1828-1829 годов и до Парижского мира 1856 г.

После войны Румыния была не в том положении, чтобы игнорировать геополитические интересы Советского Союза. По соответствующему приложению к советско-румынскому договору о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 4 февраля 1948 г. Змеиный (по-румынски — Шерпилор) переходил к СССР.

23 мая 1948 г. состоялась официальная передача острова. В 1949 г. проведена демаркация материковой советско-румынской границы, подтверждённая новым советско-румынским договором от 1961 г.

Переговоры о делимитации морского шельфа начались только в 1967 г. К тому времени советский воинский контингент уже покинул Румынию, а Бухарест стал проявлять гораздо больше самостоятельности в международных делах. Эти переговоры между Бухарестом и Москвой не дали результата и были прерваны в 1987 г. Вначале 90-х они возобновились в новом формате: с участием получившей независимость Украины. Да дави его, дави! Как советские моряки таранили американцев у побережья Крыма © commons.wikimedia.org, Public Domain

В 80-х годах на шельфе у Змеиного были открыты месторождения нефти и газа, что мотивировало стороны к жёсткому отстаиванию своих территориальных амбиций в море. Однако в последнем десятилетии ХХ в. наступил момент, когда, казалось бы, Украина могла добиться от Румынии серьёзных уступок.

Сразу после свержения Чаушеску в 1989 г. Бухарест заявил о стремлении войти в состав блока НАТО. В 1994 г. Румыния, одной из первых среди стран Восточной Европы, присоединятся к Программе «Партнерство ради мира». Франция и Италия лоббировали приобщение Румынии к НАТО в рамках «четвёртой волны расширения» блока в 1997 г.

Однако, по мнению США, тогда Бухарест ещё не отвечал всем требованиям в отношении новых членов.

В том же году был заключён украинско-румынский договор об отношениях добрососедства и сотрудничества. Как известно, отсутствие территориальных споров с соседями — основное условие членства в Северо-Атлантическом альянсе. По договору, Румыния признала существующую государственную границу и государственно-правовую принадлежность острова Змеиный Украине.

Тем не менее, Бухаресту удалось внести в документ пункт, по которому, каждая из сторон имеет право обратиться в Международный суд, если в вопросе о делимитации границы не будет достигнут компромисс. День в истории. 10 мая: Россия назначила нового посла на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Более того, Киев обязался не размещать на острове наступательного вооружения, воздержаться от хозяйственной деятельности на шельфе.

В марте 2004 г. Румыния получила вожделенный статус члена НАТО, а уже в сентябре того же года подала обращение в Международный суд ООН.

Бухарест требовал считать Змеиный не островом, а скалой, непригодной для проживания и ведения хозяйства. В таком случае делимитация должна проводиться не в двухстах милях от его берегов, а всего в 12-ти. Это существенно расширяло размеры предполагаемого континентального шельфа и исключительной экономической зоны Румынии.

Тем самым, Змеиный, по сути, исключался из береговой линии Украины. Островной же статус Змеиного согласно нормам международного права, напротив, позволял Киеву получить основную часть спорного морского участка к югу от острова. Против амбиций Румынии могло сыграть и то, что она рассчитывала своё побережье с учётом Сулинской дамбы, являющейся искусственным образованием.

Уже в ходе конфликта Украина как могла, пыталась закрепить островной статус Змеиного его застройкой и заселением. Здесь был возведён жилой комплекс, вошедший в качестве посёлка Белое в состав Килийского района Одесской области в 2007 г. Против этого энергично протестовали румынские власти. День в истории. 26 декабря: на Украине состоялся «третий тур» президентских выборов © Сергей Гунеев

Также был обновлён комплекс пограничной заставы, построен причал для судов с осадкой до 8 метров, открыты почта, отделение банка, музей. Создана научно-исследовательская станция «Остров Змеиный», на которой постоянно работают учёные Одесского национального университета.

В ходе судебного процесса большинство экспертов сходилось во мнении, что доводы Киева в защиту островного статуса Змеиного более убедительны.

Чрезвычайный Посол Украины, профессор Киевской Дипломатической академии Юрий Кочубей тогда заявлял: «Дело по острову Змеиному достойно того, чтобы стать хрестоматийным примером последовательной защиты украинской дипломатией государственных интересов».

Международный суд попытался принять компромиссное решение, но оно оказалось гораздо более выгодно Бухаресту, нежели Киеву.

Змеиный объявлялся островом, но он не стал учитываться в пользу Украины при определении её континентального шельфа и исключительной экономической зоны. В результате значительная часть открытых месторождений газа и нефти отошла Румынии. По данным Черноморнафтогаза того времени на спорном участке находились залежи около 10 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубометров газа. День в истории. 17 января под Харьковом погиб самый известный сторонник федерализации Украины © commons.wikimedia.org, Igor Kruglenko

Линия разграничения была определена Гаагским судом таким образом, что Румыния получила около 80% (9,7 тыс. кв. километров) от оспариваемого участка шельфа. В официальном заявлении МИДа Румынии достигнутый результат оценивался не просто как фактор укрепления энергетической безопасности страны, но и как залог успеха европейской энергетической политики.

Поразительно, но повод для удовлетворения таким решением Международного суда нашли и дипломаты Украины.

Владимир Василенко, представлявший Украину в суде, объяснил это тем, что на оставшейся за Киевом части шельфа у Змеиного находилась основная часть разведанных месторождений.

Существует соблазн объяснить исход данного территориального спора в контексте традиционного противостояния «Запад — Восток». Мол, Украина пострадала от того, что ещё не была достаточно проевропейской и воспринималась, как союзник России.

Однако, в 2009 г. отношения между Киевом и Москвой находились в глубоком кризисе. За год до оглашения решения Международного Суда Украина пыталась добиться принятия Плана действий по членству в НАТО на 20-м саммите блока (правда, тщетно и по злой иронии — в Бухаресте).

По сути, к моменту оглашения вердикта Гаагского суда Украина не имела влиятельных союзников на Европейском континенте, которые помогли бы отстоять Киеву свои территориальные интересы в споре с Румынией. Бухарест же пользовался поддержкой романских стран (в первую очередь Франции и Италии), активно использовал образ «жертвы пакта Молотова — Риббентропа». День в истории. 4 февраля: Юлия Тимошенко стала премьер-министром © AP, Sergei Grits

Особую колоритность ситуации в Черноморье начала «нулевых» придаёт то обстоятельство, что как раз во время судорожных попыток застолбить островной статус Змеиного Киев пошёл на обострение малоперспективного территориального спора с Москвой из-за острова Тузла.

Этот конфликт с демонстрацией военной силы сильно охладил отношения между двумя славянскими государствами и сделал маловероятным их альянс в вопросе о шельфе у Змеиного.

Ретроспективный взгляд на изменение границ Украинской республики (советской и современной) приводит к весьма парадоксальному, на первый взгляд, выводу.

В периоды, когда Киев находился в союзе с Москвой, территория Украины как правило расширялась. Когда же Киев с Москвой враждовал, Украина несла существенные территориальные потери. Последнее обстоятельство можно конечно попытаться объяснить кознями «москалей», если бы не было истории с потерей значительного черноморского пространства, богатого углеводородными ресурсами, у острова Змеиного.