2 февраля 1945 года курень УПА* «Серые волки» убил почти две сотни человек в польских сёлах Барыш и Устье Золотое. А всего в феврале 1945-го на Тернопольщине бандеровцы уничтожили почти тысячу поляков.

2 февраля 1945 года курень УПА* «Серые волки» убил почти две сотни человек в польских сёлах Барыш и Устье Золотое. А всего в феврале 1945-го на Тернопольщине бандеровцы уничтожили почти тысячу поляков. Не только волынская резня. 75 лет со дня убийства боевиками УПА* поляков села Лановцы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Нападения украинских националистов на польские села Восточной Галичины (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области Украины) в 1944-1945 годах носили организованный характер, и явились следствием более раннего приказа командования Украинской повстанческой армии (УПА*).

Во второй половине 1944 года в регионе активизировалась преступная деятельность УПА* и поддерживавших ее отрядов украинской самообороны.

«Пацификация» польских поселений наиболее массовой была в Тернопольской области после её освобождения Красной Армией. Советские власти здесь боролись с УПА*, привлекая на свою сторону местное польское население, которое составило основу истребительных батальонов при НКВД.

Этому способствовал и тот факт, что в рамках соглашения об обмене населением между Польским комитетом национального освобождения (временное коммунистическое правительство Польши) с Советом министров Украинской ССР от 9 сентября 1944 года началась эвакуация поляков из районов, где им больше всего грозила смерть от рук украинских националистов.

В свою очередь, УПА* активно использовала в своей пропаганде участие поляков в истребительных батальонах (ИБ), которые зачастую были сформированы на основе отрядов польской самообороны, действовавших в годы нацистской оккупации. Боевики объясняли истребление мирного польского населения необходимостью мести за его якобы сотрудничество с «большевистскими оккупантами».

В конце 1944 года, особенно в период Рождества и Нового года, Тернопольская область пылала в буквальном смысле слова. «Пока последний поляк не будет уничтожен». Как бандеровцы устроили «Кровавый Сочельник» в селе под Тернополем © Public domain

Только за декабрь 1944-го украинские националисты 55 раз нападали на польские села. Особенно кровавой была атака УПА* на село Игровица рядом с Тернополем, совершенная 24 декабря, в католический Сочельник. Там от рук бандеровцев погибло около 80 поляков, причём многих из них убили прямо за рождественскими столами.

Ответственный за резню в Игровице курень «Бурлаки» до конца 1944 года совершил ещё одну расправу над поляками. В ночь с 28 на 29 декабря в селе Лозовая, также неподалёку от Тернополя, от рук бандеровцев погиб 131 поляк. В документах УПА* это преступление именуется «ликвидацией польско-большевистского центра».

В январе 1945 года произошли новые нападения боевиков УПА* на польские поселения, в основном на юге Тернопольской области — в Залещицком, Бучацком и Борщовском уездах. В Угриньковцах, Глубочке, Латаче, Блыщанке, Майдане и других сёлах было убито несколько сотен поляков.

Как написано в одном из польских донесений, «УПА* жгла и убивала в домах». В ходе боев бандеровцы устраивали многочисленные поджоги деревянных жилищ. Те, кто избежал смерти в огне, погибали от пуль или ударов хозяйственным инструментом — вилами, косами, топорами. Поляков насильно выводили из домов и убивали на глазах у детей, которых, как женщин и стариков, тоже не щадили.

За подавляющим большинством нападений на польские сёла в южной части Тернопольской области стоит курень УПА* «Серые волки» под командованием Петра Хамчука «Быстрого». Бойня в Островках и Воле Островецкой. Как бандеровцы убили более тысячи поляков в двух сёлах на Волыни © ipn.gov.pl

Этот уроженец Чортковского уезда в 1940-м был мобилизован в Красную Армию и даже окончил командирские курсы в Мариуполе. В начале войны он сдался нацистам, позже служил в одном из подразделений немецкой вспомогательной полиции (Schutzmannschaft). В ноябре 1943 года Хамчук дезертировал и сформировал на малой родине сотню (роту) УПА* «Серые волки». Сотня во второй половине 1944-го увеличилась до размеров куреня (батальона), действовавшего в рамках Военного округа УПА* «Лысоня».

В ночь с 2 на 3 февраля 1945 года две сотни УПА* из куреня «Серые волки» под личным командованием «Быстрого» напали на село Червоногород Залещицкого уезда (ныне не существует). Там укрывалось около 1500 поляков из близлежащих населённых пунктов, поскольку Червоногород защищал истребительный батальон численностью в 100 человек.

Боевики УПА* в белой маскировочной одежде вошли в село и начали врываться в дома, где ножами и топорами убивали людей вне зависимости от пола и возраста, после чего поджигали дома и хозяйственные строения. Те, кому удалось убежать, укрылись в местном замке, костёле и Народном доме, где их защищали бойцы ИБ. В результате атаки погибло от 49 до 60 поляков и 7 «истребков».

«Быстрый» вместе с соратниками по льду перешёл Днестр и некоторое время находился на территории Черновицкой области.

В то же самое время ещё одна сотня куреня «Серые волки» атаковала польское село Устье Зелёное в Бучацком уезде.

Тут, как и в Червоногороде, также находился истребительный батальон и несколько сотен польских беженцев из соседних польских поселений. Первая атака УПА* на Устье Зелёное в ноябре 1944-го была отбита, тогда погибло 7 бойцов ИБ и 7 гражданских. Но к нападению 2 февраля 1945 года бандеровцы подошли серьёзнее, им удалось захватить «истребков» врасплох и значительную часть из них взять в плен. Через Краков на Освенцим. О мыле, абажурах и благодарности © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Бойцов ИБ вместе с десятками мирных поляков раздели донага и вывели на середину замерзшего Днестра. Сначала бандеровцы расстреливали людей, а потом начали стрелять и подрывать лёд, сбрасывая в образовавшиеся полыньи мёртвых, раненых и живых.

Всего в тот день погибли 133 человека, среди которых большинство составили польские беженцы. Из постоянных жителей Устья Зелёного было убито 35 человек, в том числе украинцы. В частности, местный житель Славко Голуб был жестоко убит за отказ присоединиться к УПА*.

Аналогичная ситуация была и в селе Залесье Коропецкое, которое подручные «Быстрого» атаковали 7 февраля 1945 года.

Собственник местной мельницы, украинец Славомир Данилевич, отказался вместе с бандеровцами убивать односельчан-поляков, за что был буквально разрублен на куски. В этом селе боевики УПА* уничтожили от 60 до 70 поляков, причём часть из них, в том числе женщин и детей, сожгли в сушильне табака.

Сам же Пётр Хамчук в ночь с 5 на 6 февраля возглавил атаку «Серых волков» на село Барыш (ныне предместье городка Бучач), где было убито 135 поляков. Всего же в феврале 1945 года УПА* и поддерживающее ее украинское население убили в Тернопольской области более тысячи поляков, и сожгли более 50 населенных ими деревень.

Пётр Хамчук «Быстрый» погиб в боях с подразделениями НКВД в 1948 году возле села Коропец (ныне Чортковский район Тернопольской области). В 1994-м он был с почестями перезахоронен в родном селе Великие Черноконцы. А в 2002 году в центре Чорткова был установлен памятник Петру Хамчуку, который через три года объявили памяткой монументального искусства. День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

Памятника жертвам резни в Устье Золотом до сих пор нет, а на памятнике полякам в Барыше, который установили их выжившие родственники, местные власти разрешили написать лишь «Трагически погибли в ночь с 5 на 6 февраля 1945 года». Как саркастически заметил публицист Богдан Пентка в издании «Польская мысль», наверное, они утонули или совершили коллективное самоубийство.

Правда, на коллективное самоубийство скорее тянет позиция части польских интеллектуалов.

Так, один из ведущих представителей проукраинских кругов в Польше, публицист и бывший начальник отделения Института национальной памяти Польши в Щецине Казимеж Вуйцицкий, написал в 2014 году, что командующий УПА* Роман Шухевич «является героем, и должен быть для поляков личностью с чертами героя».

«Петр Хамчук для него тоже персонаж с чертами героя? Подчиненные Хамчука, убивавшие топорами и сжигавшие заживо беззащитных людей, тоже герои для Вуйцицкого?» — риторически вопрошает Богдан Пентка.

* организация запрещенная в Российской Федерации