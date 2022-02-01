1 февраля 1717 года Речь Посполитая фактически стала протекторатом России. Это признал первый в её истории Сейм, прошедший без дискуссий, причём его решение готовил и российский посланник Григорий Долгорукий.

Польский король Август II Сильный с момента восшествия на престол в 1697 году считался пророссийским правителем. Отдельные польские историки (например, Мария Дерналович) даже утверждают, что шляхта, голосовавшая за его избрание на Сейме, была подкуплена по личному поручению царя Петра I. «И грянул бой, Полтавский бой!» Как 310 лет назад Петр I выиграл свое самое знаменитое сражение © commons.wikimedia.org, Public Domain

Однако на самом деле Август II вёл очень непоследовательную политику, которая определялась тем, что он в первую очередь был курфюрстом Саксонии.

Так, подписав от имени Речи Посполитой военный союз с Петром I в Северной войне, он неоднократно заключал тайные соглашения королём Швеции Карлом XII. А после того, как во время Польского похода 1706 года войска Августа II были разбиты шведами, он был принужден заключить с ними Альтранштедтский мир. Согласно этому документу, Август II расторг союз с Россией, отрёкся от польского престола в пользу Станислава Лещинского и уехал в родную Саксонию.

Как отмечает член учёного совета Института истории Варшавского университета доктор Урсула Косиньская после этого на территории Польши остались шведские и русские войска и конфликтующие между собой поляки.

«Это было время, когда Сандомирская конфедерация, которая была верна Августу II, оставшись без монарха, начала общаться с русскими самостоятельно. Здесь также очень важен 1709 год. Пётр I, разгромив шведов под Полтавой, получил решающий перевес в Северной войне и стал диктовать условия своему союзнику» — считает Косиньская.

После поражения своего шведского патрона Станислав Лещинский и его сторонники были вынуждены эмигрировать. С другой стороны, Август II вернулся на престол при значительной поддержке не только польской шляхты, но и русского царя. День в истории: 18 июня: родился малоросс, формировавший государственные институты Российской империи © Public domain

По Торуньскому договору от 20 октября 1709 года Пётр I обязался сохранить Августа II на престоле Речи Посполитой, а в 1712-м даже наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Естественно, эта поддержка не была бескорыстной. С этого момента польский король должен был советоваться с русским царем относительно своих действий.

Таким образом, победа на левом берегу Днепра дала возможность усилить влияние России на Правобережье.

При этом Август II, чтобы закрепить свое положение, ввёл в Речь Посполитую саксонскую армию, содержание которой легло на шляхту. К лету 1714 года количество саксонских военных в Польше достигло 25 тысяч человек. Комиссары саксонских войск действовали так, будто находились в завоеванной ими стране, что ещё больше усугубляло ситуацию.

Кроме того, король, который в Саксонии был абсолютным монархом, пытался так же править и на берегах Вислы. Эта ситуация привела к вспышке многочисленных восстаний.

При этом Август II вместе с саксонскими министрами готовил в Речи Посполитой масштабные реформы — ограничение права liberum veto (то есть возможности одного депутата Сейма заблокировать любое его решение), повышение роли сеймиков (региональных парламентов), а также отмена свободных выборов монарха и определение преемника престола при жизни действующего короля.

Однако этим реформам не суждено было осуществиться. «Чтоб Москва и Крым была одна земля». Упущенный шанс Петра Первого © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

В 1714 году малопольская шляхта выступила против саксонской армии, оставшейся в Польше. Несмотря на все попытки, саксонским полководцам не удалось усмирить поляков.

26 ноября 1715 года в Тарногроде (Люблинское воеводство) была создана всеобщая конфедерация, и Станислав Ледуховский был избран её маршалком (главой). Среди целей конфедератов был защита вольностей, отстранение саксонских министров от польских дел и вывод саксонских войск из Речи Посполитой. После этого в стране началась очередная гражданская война.

Царь Пётр I решил воспользоваться сложной внутренней ситуацией в Речи Посполитой, опасаясь самостоятельности и усиления власти Августа II. Конфликт между правителем и его подданными был для него очень выгоден. По этой причине русский царь заверил конфедератов в своей поддержке, и в феврале 1716 года они попросили его выступить посредником в конфликте с королём.

Переговоры начались в июне 1716-го в Люблине. Королевскую сторону представляли епископ Краковский Константин Хенрик Шанявский и Якуб Флемминг, а среди представителей Тарногродской конфедерации был русский посланник в Варшаве Григорий Долгорукий — кстати, отличившийся в Полтавской битве.

Переговоры шли тяжело, поскольку ни одна из сторон не хотела уступать, а Долгоруков изображал нейтралитет.

Конфедераты, разочарованные отношением российского посланника, безуспешно искали прямого контакта с царём. Тупиковая ситуация в переговорах была прервана вступлением российской армии на территорию Речи Посполитой — что, очевидно, было изначальным сценарием Петра I.

Следующий раунд переговоров начался в Варшаве, где 3 ноября 1716 года было достигнуто соглашение между монархом и руководством Тарногродской конфедерации. Его утверждение должно было состояться на сейме, созванном на 1 февраля 1717 года. Чего на самом деле нет, а что есть в грамоте Петра I, возвращенной в Киев из Германии © nahnews.org / nahnews.org / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать срыва Сейма через использование права вето, он был объявлен пацификационным (примирительным), а само заседание охраняли российские солдаты. Своё прозвище «Немой Сейм» получил из-за того, что право выступить на нём имели только маршалок сейма Станислав Ледуховский и несколько специально отобранных депутатов, речи которых были посвящены изложению условий соглашения.

Так, историк Юзеф Шуйский отмечал, что заседание Сейма началось с долгой речи Ледуховского, высказаться также позволили маршалкам провинциальных сеймиков, которым отвечал канцлер Ян Себастьян Шембек. При этом гетману Станиславу Матеушу Ржевускому было отказано в праве выступить, несмотря на его требование. Глава католиков Польши архиепископ Станислав Шембек «выбежал в бешенстве», жалуясь на невозможность озвучить своё мнение в дискуссии.

Сейм продлился всего шесть часов, единственным вопросом было утверждение соглашения между королём Августом II и Тарногродской конфедерацией, за что проголосовали без дискуссий.

Соглашение содержало, в частности, такие условия: Сандомирская и Тарногородская конфедерации прекращали своё существование, право на создание конфедераций в будущем упразднялось; «золотые вольности» шляхты получали подтверждение (то есть право liberum veto сохранялось в полном объёме); король не имел права арестовывать людей на основе собственной прихоти; гетманы и сеймики утрачивали некоторые полномочия (например, больше не влияли на местные налоги), причём созывать сеймики мог только король.

Последний пункт даёт основания польским историкам называть «Немой Сейм» концом «сеймиковой эпохи».

Кроме того, несмотря на общего монарха, Польша и Саксония не должны были вмешиваться во внутренние дела друг друга; базировавшиеся в Польше саксонские войска теперь ограничивались в численности до отряда королевской гвардии в 1 200 человек, куда не допускались иноземные рекруты; саксонские чиновники в основном покидали Польшу, их число не должно было превышать шести человек, и король больше не мог дать иностранцу официальную должность. Как «бендеровцы» против Петра I воевали © Public domain

Также создавалась смета доходов и расходов государства (по сути — один из первых бюджетов в Европе). Армия Речи Посполитой сокращалась до 24 тысяч человек (18 тысяч в коронных землях, и 6 тысяч — в Литве), при этом её эффективная численность едва достигала 12 000 человек. Это вполне соответствовало ещё одному условию соглашения — король должен был избегать войн.

Фактическим гарантом утверждённого на «Немом Сейме» соглашения была Россия, о чём свидетельствует подпись князя Григория Долгорукого под этим документом.

Польские историки, особенно современные, акцентируют внимание на том, что формально такие гарантии прописаны не были. Однако именно после «Немого Сейма» Август II из союзника превратился в вассала Петра I. Русские войска, поддерживающие оппозицию, а не короля, оставались на территории Речи Посполитой ещё два года, пока Россия не договорилась с другими державами о прекращении попыток реформирования и усиления этого государства.

Первое время польский монарх пытался выйти из этого положения, он искал союза с другими государствами.

Так, 5 января 1719 года в Вене был подписан направленный против Росси договор между Августом II, императором Карлом IV Габсбургом и королём Великобритании Георгом I. Однако договор предусматривал ратификацию в Сейме, а шляхта, инспирированная Россией, в 1720-м дважды срывала их проведение.

При этом именно 1720 год считается началом скоординированной политики России и Пруссии в отношении Речи Посполитой. Как Россия получила Правобережную Украину. Краткая история разделов Речи Посполитой © Public domain

«Она состояла в недопущении каких-либо позитивных изменений в политической системе или укрепления польского государства, в стремлении сохранить изоляцию Речи Посполитой на международной арене и поддержке постоянного конфликта между королём и обществом под предлогом защиты прав и свобод дворянства. Немецкий историк Клаус Зернацк ввёл даже специальный термин для этого — negative Polenpolitik» — говорит Урсула Косиньская.

Таким образом, «Немой Сейм» стал одним из первых прецедентов навязывания Речи Посполитой внутренней политики, выгодной иностранным державам, и предшественником трёх её разделов между Россией, Пруссией и Австрией.

Известный британский историк польского происхождения Норман Дэвис назвал этот сейм «эффективным уничтожителем независимости Польши и Литвы».