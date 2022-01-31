В этот день в 1949 году во Львове при попытке задержания покончил жизнь самоубийством Александр Гасин, один из самых влиятельных лидеров бандеровской фракции ОУН*. Оперативники долго подбирались к нему, но так и не сумели захватить

В этот день в 1949 году во Львове при попытке задержания покончил жизнь самоубийством Александр Гасин, один из самых влиятельных лидеров бандеровской фракции ОУН* Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © commons.wikimedia.org,

Гасин родился в 1907 году в селе Конюхов (ныне Львовская область). Его будущее предопределила Стрыйская гимназия, где он подружился с будущими лидерами ОУН* — Охримовичем и Бандерой.

Дальше была стандартная биография активиста националистического подполья в Польше — активное участие в «Просвите», скаут в «Пласте», член УВО и наконец ОУН*. Единственным нехарактерным пунктом в биографии Гасина было обучение в польской школе подхорунжих (молодые радикалы, как правило, польскую армию не жаловали).

Уже в 1934 году Гасин вошел в высшее руководство ОУН*, став краевым проводником, хотя и всего на несколько месяцев. В этот период Польша активно взялась за подполье, националистов сажали одного за другим, некоторое время в тюрьме провел и Гасин.

Поскольку у поляков на него не было ничего существенного, через некоторое время его отпустили, и он перебрался в Германию, где по настоянию основателя организации украинских националистов Евгения Коновальца был введен в состав военной референтуры Провода, то есть вошел в число военных руководителей ОУН.

Однако после гибели Коновальца Гасин ожидаемо поддержал не «старую гвардию», сгруппировавшуюся вокруг Мельника, а Бандеру. Тот сделал Гасина сразу главой военной референтуры Провода ОУН(б) и отправил на офицерские курсы в Кракове. «Докажите, что вы дозрели до Государственной Жизни». Зачем бандеровцы обманули «украинского Моисея» © lechaim.ru

Фактически Гасин стал ответственным за план восстания в советской части Украины (именно этот вопрос и был главным камнем преткновения между враждующими фракциями. Мельниковцы рассчитывали опереться на немцев и в дальнейшем выторговать выгодные условия, а бандеровцы намеревались сразу развернуть национальное восстание и поставить немцев перед фактом).

Однако никакого восстания так и не случилось.

Зато Гасин вошел в состав виртуального украинского правительства, провозглашенного сторонниками Бандеры после вторжения немцев в СССР. Немцам эта идея не понравилась и большую часть членов виртуального правительства арестовали. Не избежал этой участи и «заместитель военного министра» Гасин, который был арестован в 1942 году, как только немцам удалось выйти на его след.

Но уже в следующем году ему удалось сбежать из тюремной больницы, куда он попал, прикинувшись больным. В этот период бандеровская фракция уже вынашивала идею создания УПА*. Гасин стал одним из самых ярых сторонников этой идеи, поддержав Шухевича.

Первоначально планировалось, что Гасин возглавит группу УПА*-Запад. Однако буквально через несколько дней после назначения он стал уполномоченным штаба УПА* и Провода ОУН* на Карпатах. Таким образом он стал не полевым командиром, а полномочным представителем Шухевича и политического руководства ОУН* в регионе. День в истории. 12 февраля: ликвидирован главный виновник Волынской резни © commons.wikimedia.org, Folkerman

Однако вскоре у него произошел серьезный конфликт с службой безопасности и лично Шухевичем.

За спиной командующего УПА Гасин попытался договориться с местными немецкими частями о нейтралитете и даже получить от них кое-какое оружие. Это самоуправство не понравилось Шухевичу, который велел СБ потолковать с излишне самостоятельным руководителем. Однако конфликт удалось замять.

А уже после завершения войны оставшийся в подполье Гасин стал фактически вторым человеком в УПА* после Шухевича. С 1946 года он занимал пост начальника генерального военного штаба УПА*. Как и прочие фигуры, оставшиеся в подполье, Гасин, действовавший под псевдонимом "Лицар" т.е. "Рыцарь", постоянно перемещался между селами Львовской области, периодически наведываясь во Львов.

Там его и удалось обнаружить.

После того как советские спецслужбы вышли на женщину, которая присматривала за детьми Гасина, они узнали день, когда он в следующий раз прибудет в город. Однако Гасин был крайне осторожен и даже параноидален. Подойдя к дому в назначенный день (31 января), он насторожился и почуял неладное. Заходить к детям он не стал и развернувшись стал уходить от дома. День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

Однако его уже заметили наблюдавшие за домом оперативники. Они отправились вслед за ним. Гасин, судя по всему, заметил «хвост» и, когда один из оперативников поравнялся с ним, чтобы более пристально его рассмотреть, тот, не говоря ни слова, достал пистолет и выстрелил в него (однако стрелял не прицельно и промахнулся), а затем бросился бежать.

Гасин рассчитывал уйти от погони на трамвае. Однако в проходившем вагоне трамвая находился милиционер, который столкнул его с подножки, видя, что за ним идет погоня. Осознав, что не успевает уйти, Гасин застрелился.

Жена Гасина, также активистка националистического подполья, после его самоубийства была приговорена к 10 годам заключения. Однако ее отпустили досрочно, после 7 лет пребывания в заключении. Позднее она вернулась в УССР и жила в Броварах под Киевом, где и умерла в конце 70-х годов.



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