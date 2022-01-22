По разным данным, в 1942-1944-м с территории Украины на работу в Третий рейх было угнано от 2,2 до 2,5 миллиона человек. Компенсационные выплаты от Германии и Австрии в 1990-х получили только 700 тысяч из них.

Третий рейх столкнулся с индустриальным кризисом уже в 1941 году. День в истории. 20 августа: создана нацистская Украина © russian7.ru

Он возник в связи с тем, что очень большое число работников-немцев ушло на фронт. При этом запросы государства, ведущего активную захватническую войну, только возрастали. Для предотвращения возможного коллапса экономики Рейха было принято решение ввезти в Германию людей с захваченных вермахтом территорий Восточной Европы. Их должны были использовать для нужд германской военной промышленности и в сельском хозяйстве в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы.

Именно эти работники и получили название «остарбайтер» (нем. Ostarbeiter) — восточный рабочий. Германские официальные лица (в том числе и непосредственный автор термина Герман Геринг) обозначали этим словом «рабочую силу с Востока», родом с территорий Восточной Европы, но в первую очередь — из УССР, БССР и РСФСР.

Хотя термин «остарбайтер» стали использовать только с февраля 1942 года, однако ещё летом 1941 года нацистское руководство начало разработку планов по вербовке жителей Украины для выполнения различных работ на территории Рейха. Программа вербовочной кампании была озвучена, когда на оккупированной части Украине началась перепись трудоспособного населения — с целью возобновить работу советских предприятий, которые не были эвакуированы.

Стоит отметить, что одним из важных звеньев немецкой системы управления оккупированной территорией СССР стала сеть бирж труда, предназначенных для регистрации рабочей силы и её распределения.

К началу 1942 года на Украине существовало уже 140 таких бирж. Украинские трудовые рабы в Германии: забытые ради новых рабов © Институт национальной памяти/112.ua

Все трудоспособные жители обязаны были два раза в неделю отмечаться на бирже по месту жительства, при этом каждому работающему человеку выдавалась так называемая «алфавитная карточка», в которой указывались его личные данные и владение определенной профессией. Другим способом учета были специальные анкеты, содержавшие вопросы о количестве человек в семье, а также количестве иждивенцев младше и старше 14 лет.

Начать трудиться человек должен был по повестке, высылаемой местной биржей труда, причем неявка по повестке влекла за собой привлечение к ответственности и конфискацию имущества. Первоначально планировалось также провести новую паспортизацию населения (оккупационные власти даже начали выдачу так называемых «опознавательных карточек»), однако затем от этой идеи отказались, и стали просто ставить отметки в советских паспортах.

Кроме того, все работоспособное население подлежало переписи, за уклонение от которой человек мог быть объявлен партизаном и расстрелян.

Поначалу нацисты планировали использовать трудовые ресурсы на месте.

Так, в циркулярном письме штаба «Ост» от 13 декабря 1941 года было сказано, что рабочую силу, «которая уже доказала свою способность к достижениям в подъеме неохватной русской промышленности», следует использовать при строительстве шоссейных и железных дорог, на расчистке, при разминировании, устройстве аэродромов, а также в сельском хозяйстве и разработке залежей угля непосредственно на оккупированной территории. Нацистская политика уничтожения евреев и особенности Холокоста на Украине © xxiveklnr.su

Желавшие выехать на работы в Германию также могли осуществить это, обратившись в местную украинскую управу. Однако растущие потребности армии в подкреплениях вынуждали нацистское руководство привлекать всё больше иностранной рабочей силы на территорию Рейха. Вскоре после полной оккупации территории Украины Управление по Четырехлетнему плану согласилось на отправку в Германию большой партии украинских рабочих.

Кампания по набору остарбайтеров была запущена на территориях, захваченных Германией, в январе 1942 года. Ответственным за её проведение был комиссар по рабочей силе Управления по Четырехлетнему плану Фриц Заукель. 11 января 1942 года в газете «Нове українське слово» появилось обращение за подписью генерал-комиссара Киева бригаденфюрера СА Гельмута Квитцрау такого содержания:

«УКРАИНСКИЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ!

Большевистские комиссары разрушили ваши фабрики и рабочие места, и таким образом, лишили вас зарплаты и хлеба. Германия предоставляет вам возможность для полезной и хорошо оплачиваемой работы.

28 января первый транспортный поезд отправляется в Германию. Во время переезда вы будете получать хорошее снабжение, кроме того, в Киеве, Здолбунове и Перемышле — горячую пищу.

В Германии вы будете хорошо обеспечены и найдете хорошие жилищные условия. Плата также будет хорошей: вы будете получать деньги по тарифу и производительности труда. О ваших семьях будут заботиться всё время, пока вы будете работать в Германии. Зимняя война в Донбассе. Почему сорвалась первая попытка освобождения левобережной Украины © РИА Новости, Федор Левшин / Перейти в фотобанк

Рабочие и работницы всех профессий — предпочтительно металлисты в возрасте от 17 до 50 лет, добровольно желающие поехать в Германию, должны объявиться на БИРЖЕ ТРУДА В КИЕВЕ ежедневно с 8 до 15 часов.

Мы ждем, что украинцы немедленно объявятся для получения работы в Германии».

В Киеве, где оставалось почти 400 тысяч жителей, практически не было работы и продовольствия, потому количество желающих уехать на работу в Германию было настолько большим, что нацистам даже пришлось ускорить отправку первого эшелона с остарбайтерами.

15 января в киевских газетах появилось объявление:

«Все мужчины и женщины города Киева, к сегодняшнему дню согласившиеся работать в Германии, должны появиться с 16 до 19 января 1942 г. в 9 часов утра на бирже труда г. Киева для врачебного осмотра. Уже в четверг, 22 января 1942 г., лица, прошедшие врачебный осмотр, отъезжают в Германию».

Немецкие власти попытались использовать желание киевлян выехать на работу в Германию, пообещав приоритет тем мужчинам, которые предварительно шесть недель проработают на восстановлении мостов через Днепр.

«Если вы, мужчины Киева, докажете на строительстве киевских мостов что можете и хотите работать, тогда вы, как и лица, отъезжающие с первой партией, можете ехать в Германию. Тогда приходите на биржу труда. Рабочим на строительстве мостов будут предоставлены отапливаемые помещения и снабжение» — говорилось в объявлении от 15 января 1942 года. Шурф № 46. Почему нельзя забывать одно из самых страшных преступлений нацистов в Донбассе © donmining.info

Конечно, последнее обещание, несмотря на жуткие морозы, немцы выполнять не собирались, как и многие другие.

Так, «горячее питание» в дороге оказалось ковшом проса с немецких полевых кухонь, да и то не на всех станциях. Но 22 января 1942-го, когда с центрального железнодорожного вокзала (Kiew-Hbf) в закрытых товарных вагонах (так называемых телятниках) в Германию уезжали первые полторы тысячи людей, они обо всём этом не знали, и готовы были терпеть холод и неудобства.

В первые месяцы от желающих отправиться в Германию в Киеве отбоя не было, а местные газеты пестрели объявлениями типа:

«Германия зовет тебя! Уезжай в прекрасную Германию! 100 тысяч украинцев уже работают в свободной Германии. Как насчет тебя?» (3 марта 1942-го).

До середины апреля в Рейх ушло первых десять эшелонов остарбайтеров, а следующие начали отправлять каждые пять дней. С апреля 1942 года и до конца сентября 1943-го в Германию отправляли с улицы Львовской (сейчас — Сечевых стрельцов), 24, а медицинская комиссия находилась через дорогу — в здании школы №138.

Один из немецких врачей, который вместе с украинскими коллегами проверял состояние здоровья отправителей, с удивлением отмечал, что украинские городские девушки в большинстве были девственницами…

Но вскоре на территорию «Рейхскомиссариата Украина» пришли вести о том, что условия для остарбайтеров в Германии далеки от человеческих. Секретный объект: зачем «Гиммлер ежедневно совершал поездки по автостраде, связывавшей Житомир с Винницей...» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Речь шла не только об условиях жизни и работы или фактическом отсутствии заработной платы (после вычетов за питание и проживание от неё оставались крохи, которые в основном засчитывались на «сберегательный счёт»). Остарбайтер был обязан носить нашивку тёмно-голубого и белого цветов с надписью «OST», которая сообщала немцам, что этот человек — работник с Востока, и понижала его в правах (запрет пользоваться транспортом и т.п.).

В связи с эти поток добровольцев быстро иссяк.

Поэтому немцы начали прибегать к массовому силовому захвату людей, пришедших на церковные службы, спортивные соревнования или просто на базары. Толпы людей под прицелами автоматов шли к грузовикам, которые доставляли их к эшелонам, увозящим их в Третий рейх.

Кроме того, план по набору остарбайтеров был доведён всем местным властям — на основе данных переписи трудоспособного населения. Рейхскомиссар Эрих Кох получил приказ: обеспечить приток с территории Украины 450 тысяч новых работников в год любым способом — и значительно перевыполнил его.

Несмотря на формальную нижнюю возрастную планку для остарбайтеров — 16 лет, известно, что задержанию подвергались и лица более младшего возраста. Так, по распоряжению начальника СД на Украине Макса Томаса от 15 августа 1942 года вывозу в Германию подвергались дети 10-11 лет. Доля женщин среди остарбайтеров была несколько выше доли мужчин.

Всего же, по разным данным, с 1942 по 1944 год с территории Украины на работу в Третий рейх было угнано от 2,2 до 2,5 миллиона человек. «Еврейский лагерь Лемберг». Как нацисты уничтожали евреев Львова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Всего рабский труд остарбайтеров использовали более 200 компаний, включая Daimler-Benz, Deutsche Bank, Siemens-Schuckertwerke, Volkswagen, Hoechst, Dresdner Bank, Krupp, Allianz, BASF, Bayer, BMW и Degussa. Несмотря на то, что большинство остарбайтеров были заняты на крупных военных предприятиях Рейха, некоторым доставалась работа на мелких и средних частных фабриках, а также в сельском хозяйстве. Кроме того, более 15 тысяч украинских девушек были взяты в немецкие семьи для работ по дому.

В октябре 1944 года было создано Управление уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран, которое занималось возвращением на родину миллионов советских граждан, вывезенных во время немецкой оккупации на принудительные работы в Третий рейх.

Репатриантам пришлось пройти через сито советских проверочно-фильтрационных лагерей, где они допрашивались сотрудниками НКВД или СМЕРШа. Часть бывших остарбайтеров была отправлена в лагеря, однако статистики по этому поводу нет. Однако и многие, наконец, вернувшиеся домой, были духовно и физически сломлены.

Кроме того, они официально считались лицами, чья лояльность существующему режиму была сомнительной, и это снова подвергало их дискриминации. В последующем и вплоть до 1991 года все, побывавшие на принудительных работах в Германии, в плену, или проживавшие на временно оккупированной территории, были обязаны указывать это в своих анкетах, при поступлении на службу, работу или учёбу. Это же касалось и родственников этих лиц. Как результат, люди часто получали отказ в приёме на определённую работу или учёбу, а из-за особенностей советского общества, они также были подвержены общественному осуждению. «Матч смерти». Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 года © кадр из фильма "Матч" / Kinopoisk.ru

В советское время «репатриантам» не платили никаких компенсаций за бесплатный труд и моральный ущерб в годы войны из-за того, что Советский Союз в 1953 году отказался от репарационных претензий к ГДР. Бывшие остарбайтеры не вписывались в официальную советскую память о войне: их не считали ни узниками фашизма, ни ветеранами войны. После распада СССР для выплат остарбайтерам в Германии был создан фонд «Память, ответственность, будущее». Часть средств давали правительства Германии и Австрии, а часть — фирмы, на заводах которых во время войны трудились советские граждане (например, Siemens и Volkswagen).

Подтверждёнными и квалифицированными как имеющих право на получение выплат были признаны 700 тысяч бывших остарбайтеров — граждан Украины, каждому из которых было назначено единовременное пособие в сумме 4300 немецких марок. Позже, с переходом на единую европейскую валюту, средняя сумма компенсаций составляла около 2500 евро. Однако немалая часть из этих денег не достигла своих получателей, которые умерли, не дождавшись уже назначенных компенсаций.

При этом бывшие украинские остарбайтеры получили в 5 раз меньше, чем их польские «братья по несчастью», а в 2006 году выплаты прекратились. Сколько бывших остарбайтеров до сих пор живут на Украине — неизвестно.