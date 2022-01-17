17 января 1948 года ушел из жизни князь Александр Долгоруков - последний главнокомандующий гетманскими войсками, не сумевший защитить Киев от нашествия армии Петлюры. Он стал прототипом генерала Белорукова в булгаковской «Белой гвардии».

Долгоруков родился в Петербурге в 1872 году. Он был представителем знаменитого княжеского рода, так что ему по статусу положено было учиться в элитном Пажеском корпусе. День в истории. 15 мая: в Германии родился будущий правитель Украины © ria1914.info

Там состоялось историческое знакомство с Павлом Скоропадским — будущим украинским гетманом, который был его сокурсником. После окончания учебы они вместе были выпущены в элитный Кавалергардский полк, а с началом русско-японской войны оба отпросились в забайкальское казачье войска ради участия в боевых действиях.

Оба дальнейшем принимали участие в Первой мировой войне. Долгоруков командовал Кавалергардским полком, затем Донской дивизией и наконец кавалерийским корпусом. Он заслужил репутацию отчаянно храброго офицера, получил несколько орденов и звание генерал-лейтенанта.

После Корниловского выступления против Временного правительства Долгоруков был арестован революционными матросами и некоторое время провел в петропавловской крепости. После освобождения он решил перебраться в Киев, где обстановка была поспокойнее чем в Петрограде.

В Киеве князь примкнул к одной из местных монархических организаций, сблизившись с другим её участников — бывший депутатом Госдумы от Киевской губернии и местным предводителем дворянства Федором Безаком.

Летом 1918 года Долгоруков стал участником в высшей степени загадочной истории, связанной с императорской семьей. В начале июля с ними установил контакт адъютант командующего немецкими силами на Украине граф Вернер фон Альвенслебен. Долгоруков так описывал эту странную встречу: «Значит, хохол – не русский?»: Василий Шульгин и украинский вопрос © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Альвенслебен сообщил нам, что император Вильгельм желает во что бы ни стало спасти Государя Императора Николая II и принимает к этому меры; что в целях спасения Государя Он куда-то перевозится, но что в настоящий момент немцы потеряли Его след. Альвенслебен предложил нам с Безаком прийти на помощь этому делу спасения Государя в следующей форме. Необходимо было, как он говорил, послать три пары офицеров для обнаружения места пребывания Государя, причем одна пара должна была отправиться в Москву, другая — в Котельнич, третья — в Екатеринбург. Офицеры должны были получить в немецкой комендатуре немецкие паспорта, а мы с Безаком должны были дать им 30 000 рублей».

Котельнич, — это городок на Волге, недалеко от Вятки (с 1934 г. по н.в. — г. Киров). Именно там, по данным Альвенслебена вероятнее всего должен был находиться низложенный император и его семья.

Что касается названной суммы то, высокопоставленный немецкий офицер подчеркивал, «что деньги на такое дело должны быть исключительно русские, он указал сумму, которая, по его мнению, была необходима: 2 000 000 рублей».

Объяснения Альвенслебена смутили Долгорукова:

«для чего нужно было посылать на розыски Государя русских офицеров во враждебную совдепию, когда немцы имели там свою громадную агентуру, свое официальное представительство в лице графа Мирбаха и свободно могли во всякую минуту иметь самые точные сведения о местопребывании Государя?»

Однако тот уверял, что в этом деле русские должны полностью довериться немцам, поскольку император Вильгельм всеми силами стремиться спасти Николая II. Но странности этим не ограничились: Лозунг «Единая неделимая Россия» имел киевское происхождение © из открытых источников

«Во время этого разговора — продолжает Долгоруков — Альвенслебен предупредил нас, что между 16 и 20 июля (по новому стилю) распространится слух или известие об убийстве Государя; что слух этот или известие не должен будет нас беспокоить: как и слух об убийстве Государя, имевший место в июне, он будет ложный, но что он необходим в каких-то целях именно Его спасения. Я хорошо помню, что при нашем разговоре с ним, имевшем место, как я уже говорил, 5 или 6 июля по новому стилю, граф Альвенслебен указывал как предел, когда должно будет распространиться известие об убийстве Государя, 16-20 июля. В то же время он просил нас держать разговор с ним в секрете, делая наружно вид, что мы верим известию о смерти Государя».

Несмотря на все странности Долгоруков и Безак решили использовать этот шанс для спасения царя и нашли запрошенную немцем сумму.

Далее Долгоруков описывает, как в Киеве начал работать монархический съезд («он открылся или 11 или 15 июля») и в это время пришли известия о гибели Николая II: «вероятно, 18 или 19 июля, — я прекрасно помню, что именно в пределах времени, указанного Альвенслебеном, т. е. между 16 и 20 июля, — я прочел в местных газетах известие, что Государь расстрелян в Екатеринбурге, а Семья куда-то вывезена. Как я помню, в этом сообщении инициатива убийства приписывалась местному уральскому совдепу.

Признаться, я был поражен осведомленностью Альвенслебена и, конечно, совершенно не поверил газетному сообщению».

В чем была истинная подоплека этой истории, откуда немец был настолько информирован и даже знал дату казни, зачем требовал денег от киевских активистов? Как правитель Украины стал жертвой русских террористов © commons.wikimedia.org, Public Domain Фельдмаршал Эйхгорн в Киеве. 1918 год

На эти вопросы трудно дать однозначный ответ. Альвенслебен позднее вернулся в Германию, где встал в оппозицию к Гитлеру и даже некоторое время провел в тюрьме в эпоху Третьего рейха.

А Долгоруков в итоге пошел на службу к старому приятелю Скоропадскому, став его последней надеждой. Долгое время власть гетмана обеспечивалась немецкими штыками. Но после поражения Германии и случившейся там революции, а также начавшегося наступления Директории на Киев, Скоропадскому пришлось искать альтернативные варианты.

В итоге гетман решил переориентироваться на Антанту и опереться на русское население, провозгласив федерацию Украины и России. Возглавить гетманские силы должен был «первая шашка империи» граф Келлер, а его заместителем стал Долгоруков.

Келлер ни в малейшей степени не сочувствовал идее независимости Украины и принял пост с политическим расчетом. В это время на окраинах империи создавались антибольшевистские формирования. Граф рассчитывал объединить их под своим началом и начать поход против большевиков. Вполне логично, что отправной точкой похода должен был стать Киев — один из крупнейших городов империи.

Однако Келлер продержался во главе армии всего несколько дней. Скоропадский просто-напросто стал побаиваться решительности графа, который в своих декларациях вообще и не вспоминал ни о какой Украине. Гетман начал подозревать его в том, что тот ненароком сместит его и возьмет власть в свои руки.

В итоге Келлер подал в отставку и должен был уехать в Псков, где формировался монархический Северный корпус. Новым главнокомандующим был назначен Долгоруков. С ним, однако, тоже возникли недоразумения. Янукович до Януковича. Как гетман Скоропадский федерализировался с Россией © commons.wikimedia.org, Public Domain

Хотя Киев и был наводнен офицерами, ситуация напоминала басню про лебедя, рака и щуку.

Во-первых, все они были разной ориентации. Одни ориентировались на Южную армию, в которую вербовали монархистов из украинских городов. Другие хотели примкнуть к Добровольческой армии, которая уже почти год сражалась на Дону и Кубани. Одни были монархистами, другие республиканцами. Одни ориентировались на немцев, другие на Антанту.

Во-вторых, они никак не могли определиться с основным врагом. Одни хотели воевать только с большевиками, считая Петлюру каким-то крестьянским недоразумением. Другие, наоборот, сначала хотели избавиться от Петлюры, а потом идти на Москву.

Долгоруков вообще не особо верил, что Киев удастся удержать и рассчитывал только на поддержку со стороны французов, которые обещали прислать подмогу из Одессы.

Ситуацию предельно осложнила еще и размолвка с белыми.

В конце ноября Долгоруков отправил под домашний арест представителя Добровольческой армии в Киеве Ломновского, обвинив генерала в том, что добровольцы собираются свергнуть его в интересах Деникина.

После переговоров арест был отменен, и князь даже принес извинения генералу. Но это наложило осадок и произвело деморализующий эффект на местное офицерство, в основном симпатизировавшее Добровольческой армии. Последний защитник белого Киева © lemur59.ru / Перейти в фотобанк

После того, как немцы отказались вмешиваться и открыли петлюровцам путь на Киев, Скоропадский отрекся и предпочел уехать вместе с ними. Долгоруков тоже все понял и решил не сопротивляться, а просто бежать. Этот поступок потряс всех знавших его, поскольку за две предыдущих войны князь заслужил репутацию отчаянного храбреца.

По одной версии Долгоруков уехал в Одессу, по другой в Германию вместе с немцами. Впрочем, в отличие от гетмана он еще вернулся.

Осенью 1919 года он добрался до расположения Северо-западной армии Юденича, в которой возглавил одну из дивизий. В конечном счете их наступление на Петроград было остановлено. Долгоруков эмигрировал во Францию, а затем работал в Африке. Последние годы жизни он провел в Марокко, где возглавлял местный отдел РОВС.

17 января 1948 года князь Долгоруков умер в столице Марокко в возрасте 76 лет.