230 лет назад, 9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.

230 лет назад, 9 января 1792 г. (29 декабря 1791 г. по ст. стилю) в городе Яссы был подписан мирный договор, заключенный по итогам русско-турецкой войны 1787-1791 гг. И если на море и полях сражений русские одерживали убедительные победы, то вынудить турок принять условия Екатерины Великой оказалось весьма непросто.

Ключевым дипломатическим противником России в тот момент была не битая на суше и море Османская империя, а Британия. Стремление не дать России воспользоваться «навечно» отходят к Россиизаслуженными плодами победы привело к так называемому «Очаковскому кризису».

Еще в январе 1791 г. британцы предложили Петербургу свои посреднические услуги, суть которых сводилась к предложению заключить мир с Турцией на условиях сохранения предвоенного status quo, закрепленного Георгиевским трактатом 1783 г. и Кючук-Кайнарджийским мирным договором 1774 г.

Естественно, что Россию такое предложение устроить не могло. В посредниках она не нуждалась, война была практически выиграна, от победы ожидали очередных территориальных приобретений, и вообще, у Екатерины были далеко идущие планы в регионе.

Фактически кабинет Уильяма Питта-младшего перешел от предложений к ультиматумам. Дабы подкрепить их силой, премьер-министр планировал направить флот в Балтийское и Черное моря, обратившись к палате общин за дополнительными субсидиями. День в истории. 17 декабря: русскими войсками штурмом взят Очаков © commons.wikimedia.org, Public Domain

Русскому послу в Лондоне Семёну Воронцову стоило огромных усилий разрушить эти планы. В Британии разразился правительственный кризис, и Питт вынужден был отказаться от идеи вооруженного давления на Россию.

Таким образом, внешних препятствий к заключению с турками мира на русских условиях больше не было. Оставалось только поставить победную точку в войне.

Князь Николай Васильевич Репнин, командовавший в отсутствие Потёмкина русскими войсками на Дунае, 9 июля нанес туркам поражение при Мачине, а контр-адмирал Федор Ушаков 11 августа разбил их флот при Калиакрии.

В тот же день Репнин и великий визирь Юсуф-паша подписали предварительные условия перемирия, которое объявлялось сроком на 8 месяцев.

Мирные переговоры между двумя державами начались 11 ноября 1791 г. в Яссах — столице Молдавского княжества, где с 1790 г. находилась ставка Потемкина. Именно светлейший князь, организатор и вдохновитель победы над османами, представлял Россию на мирном конгрессе. Однако 16 ноября по дороге из Ясс в Николаев Григорий Потемкин скончался.

После этого переговоры возглавил второй член коллегии иностранных дел, имевший решающее влияние на внешнюю политику империи, Александр Андреевич Безбородко. С российской стороны итоговый текст мирного трактата подписали племянник Потемкина генерал-поручик Александр Николаевич Самойлов, генерал-майор, командующий гребной флотилией Осип Дерибас и дипломат, статский советник Сергей Лашкарёв.

Документ состоял из преамбулы и 13 пунктов.

Договор заключался как «вечный мир». Подданным Российской и Османской империй, действовавшим на стороне противника, объявлялась полная амнистия (ст. 1). Этот пункт касался, прежде всего, многочисленных христианских подданных султана, традиционно поддержавших русские войска. Григорий Потёмкин - некоронованный господарь Молдавии © Public domain

Восстанавливалось действие актуальных положений Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., изъяснительной Айналы-Кавакской конвенции к нему 1779 г., торгового трактата и акта о присоединении к России Крыма и Тамани и установления границы по р. Кубань 1783 г. (ст. 2).

Закреплялось положение перемирия о том, что границей между двумя империями «на веки» будет р. Днестр, а «все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, имеют остаться вечно в совершенном и безпрепятственном владении Всероссийской Империи». Земли на правом берегу, возвращаются Россией Порте и должны остаться в ее владении — так же «вечном и безпрепятственном» (ст. 3.)

Россия обязалась вернуть «Бессарабию с крепостями Бендерами, Акерманом, Килиею и Измаилом, со всеми местечками, слободами, деревнями и всем прочим, что оная в себе содержит» а также Молдавское княжество.

В отношении Валахии и Молдавии восстанавливалось положения договоров 1774, 1779, 1783 гг. Они освобождались от всяких долгов и выплат в пользу Порты накопившихся до войны или в ее ходе. Молдавия освобождалась от выплат еще на два года.

В той же статье договора (ст. 4) касавшейся Бессарабии, Молдавии и Валахии содержался пункт, игравший большую роль в колонизации Новороссии. Несмотря на объявленную амнистию многие из христианских подданных порты, тесно сотрудничавшие с русской администрацией или воевавшие на стороне России, не желали оставаться под османским владычеством.

«Фамилиям желающим оставить свое отечество и в другия места переселиться позволить свободный выезд со всем их имением». На все хлопоты, связанные с переездом, желающим дается четырнадцать месяцев. Акунин и история Новороссии: умолчания, заблуждения и просто ложь © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Далее следовали пункты, касающиеся безопасности других пограничных или дружественных России земель, либо российских подданных: царства Картли от набегов «Ахалцыкского губернатора» и прочих пограничных османских начальников (ст. 5), русских территорий к северу от Кубани от набегов «народов на левом берегу реки Кубани обитающих при границе» (ст. 6); купцов на Средиземного море от «корсеров Алжирсого, Тунисского и Трипольского кантонов» (ст. 7).

Наконец особым пунктом (ст. 8) оговаривалось освобождение всех военнопленных, исключая тех, кто по собственной воле сменил вероисповедание и хочет остаться. Кроме того, освобождались все находящиеся в турецкой неволе христиане, не являющиеся российскими подданными «то есть Поляки, Молдавцы, Волохи, Пелопонесцы, Островские жители и Грузинцы», а также те подданные обоих держав, которые окажутся захвачены уже после подписания мирного договора.

Пять последних статей (ст. 9 — 13) описывали порядок действий войск (отдельно упоминалась русская гребная флотилия Дерибаса) и дипломатов после подписания договора. В частности, стороны должны обменяться «чрезвычайными послами», статус которых в обеих державах будет соответствовать «наиболее почтительными от них Европейским Державам» (ст. 10).

Непосредственным результатом этого договора стало не только признание за Россией Крыма, но и присоединение к Новороссии территорий между Южным Бугом и Днестром. На землях, завоеванных у турок, были основаны такие города, как Тирасполь (сегодня — столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) и Одесса, превратившаяся после пережитого ею в прошлом расцвета в областной центр Украины.