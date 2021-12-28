Атаман Зелёный: погром под красными флагами и с портретом Тараса Шевченко впереди

Революция породила множество ярких и неоднозначных фигур, которые с одной стороны погрузили страну в кровавый хаос, а с другой - делали это ради возвышенных идей, ради которых не жалели ни себя, ни других. 135 лет назад родился атаман Зелёный, чьим именем назвали целое политическое движение быстро возникшее и ещё быстрее погибшее столетие назад.

28 декабря 1886 года в селе Триполье Киевской губернии в семье Ильи Лавровича и Варвары Павловны Терпил родился младший сын Даниил. Крестили его прямо в день рождения. Всего в семействе помимо него было четверо сыновей и пятеро дочерей.

Несмотря на такой выводок, Терпилы было среднего достатка — Илько Лаврович помимо того, что возделывал землю, ещё успевал столярничать: делал стулья, сундуки, комоды, двери, окна, строгал ложки, солонки, клюки. Последние пользовались на киевских и трипольских ярмарках особым спросом из-за своих набалдашников, которые делались в форме различных змей, львов, хищных птиц, или совсем фантастических существ. Одним словом, деньги в семье не переводились. Два поляка, два еврея и украинцы Штейнгель и Шольп. Кого Киевщина избрала в Государственную Думу России © Public domain

Вскоре отцу стали помогать Грыцько и Данила. Младшего отец нередко брал с собой в Киев, а это был путь неблизкий — 50 верст. Выезжали вечером, чтобы наутро уже быть на рынке — это если ехать возом. Чаще добирались пароходом.

Илько Лаврович старался, чтобы дети его росли грамотными, поэтому Даниил сначала закончил церковно-приходскую школу, а затем Трипольское двухклассное земское училище.

Значительную роль в становлении мировоззрения подростка сыграл его учитель — Иван Андреевич Гавриш. В выходные дни он совершал со своими учениками пешие прогулки по окрестностям. Нужно заметить, что Триполье являет собой наглядный срез целых исторических эпох, сменявших друг друга на Украине столетие за столетием. Не зря целая дописьменная археологическая культура называется в честь этого населённого пункта Трипольской.

Отметилось Триполье и в Средние века — это был далеко вынесенный на юг форпост Киевского княжества. Здесь гремели кровавые битвы с печенегами, половцами, а после гибели княжества — с татарами. После учинённой крымцами резни 1500 года в селении в живых осталось всего 7 человек.

Почти через столетие в 1596 году во время восстания Северина Наливайко в шести верстах южнее села в урочище Острый Камень между казаками и войском Жолкевского произошло масштабное сражение; 4 июля 1638 года казачий полковник Карп Скидан во главе 4-тысячного отряда казаков взял Трипольский замок, в котором закрепились поляки, и устроил там резню; через 10 лет трипольцы приняли самое активное участие в восстании Богдана Хмельницкого.

Во времена детства Даниила в селе об этом славном свободолюбивом прошлом своей малой родины все хорошо знали и помнили. День в истории. 16 июля: казнен один из самых опасных террористов России родом из Елисаветграда © Public domain

Терпило и сам готовился стать педагогом, но затем, в том числе и благодаря своему учителю — Ивану Андреевичу Гавришу, увлёкся идеями социалистов-революционеров. В революции 1905-07 годов он принял самое активное участие.

В Трипольской организации эсеров Даниил отвечал за проведение рискованных операций.

В спокойном, уравновешенном, задумчивом 19-летнем юноше сложно было заподозрить радикала, и он этим пользовался. Руководил же организацией его учитель — Иван Андреевич. Из Киева в Триполь революционную литературу привозили братья Щербины. Они встречались со своими товарищами в многочисленных приднепровских ярах — Волчьем, Ромашковом. Пароль был «Куда идти?», отзыв «На Зелёный (участок)».

Как утверждали потом родственники Даниила, именно отсюда появился его псевдоним «Зелёный», под которым он и вошёл в историю.

Однако царская охранка работала грамотно, 26 июля 1906 года в Киевское губернское управление жандармерии на Гавриша поступил донос — его арестовали и сослали в Сибирь, после чего руководство подпольной организацией принял Даниил.

В целях конспирации он переехал в Киев, устроился работать в железнодорожное депо. В 1907 году, из-за разногласий с товарищами, Терпило перешёл из российской в украинскую партию эсеров.

В первый раз его арестовали в 1907 году, дали три месяца. После второго ареста в 1908 году отправили на три года в ссылку в селение Усть-Цильма Архангельской губернии. После освобождения Терпило вернулся домой, но вскоре был мобилизован в армию, попал в 127-й Путивльский полк 32-й пехотной дивизии. День в истории. 20 ноября: во имя спасения России провозглашена Украинская Народная Республика © Провозглашение Третьего Универсала на Софийской площади в Киеве. В центре - Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко. 1917 год / Провозглашение Третьего Универсала на Софийской площади в Киеве. В центре - Симон Петлюра, Михаил Грушевский, Владимир Винниченко. 1917 год / Перейти в фотобанк

В 1914 году началась Первая мировая война, однако повоевать Даниилу не довелось — он служил писарем, так что война протекала для него буднично и в относительной безопасности. Вихрь событий подхватил его и понёс уже после Февральской революции 1917 года.

5 мая 1917 года Терпило представлял свой 127-й Путивльский полк на Первом всеукраинском войсковом съезде в Киеве, затем ровно через месяц — на втором. В сентябре он поехал делегатом от Украины на Демократическое совещание в Петроград, где решалось, какой быть новой России — исключительно социалистической, или коалиционной.

В октябре, как представитель Житомирской школы прапорщиков, где он в своё время проходил обучение, Терпило отметился в Бердичеве на съезде военных-украинцев Юго-Западного фронта. 20 октября он снова в Киеве на Третьем всеукраинском войсковом съезде. Здесь пришло известие об Октябрьской революции в Петрограде, после чего верхушка УНР заявила о независимости Украины.

Однако вся эта независимость быстро закончилось, когда украинская делегация фактически сорвала переговоры о мире в Бресте и спровоцировала немецкую оккупацию. «Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

В шинели без погон, при шашке и в шапке с красным шлыком весной 1918 года Даниил вернулся домой. Здесь он быстро организовал отряд и стал сражаться против немецких войск и «государственной стражи» гетмана Скоропадского. Сначала в лес вместе с ним ушли три брата и шестеро друзей детства. Однако уже в октябре вокруг Зелёного собралось около 170 человек — все конные и при оружии. Они нападали на охрану различных военных и промышленных объектов, на вернувшихся в свои имения помещиков, на небольшие немецкие отряды.

Атамана уважали не только за грамотность, но и за храбрость и силу: «Как здоровался, то руку так сдавит — не выдерживали… Отчаянный, никого не боялся».

Кроме того, идеи Зелёного были просты и легкодоступны для понимания его земляков — земля должна принадлежать только тому, кто её обрабатывает, а средства производства тому — кто на них работает. От Ленинского «Земля — крестьянам, заводы — рабочим» эта идеология отличалась только местечковостью — селяне категорически не хотели платить кому-либо налоги, они считали, что должны жить сами по себе и в лице Терпило и его сотоварищей видели защитников своих интересов.

Да, и ещё, их бытовой антисемитизм с началом Гражданской войны перерос в лютую ненависть. С большевистским интернационализмом у этого явления не было ничего общего.

Когда после окончания Первой мировой войны немцы стали с Украины уходить, и началось восстание против Гетманата, Зелёный его с готовностью поддержал: 20 ноября его «хлопцы» перебили в Триполье отряд гетманцев и взял власть в свои руки, 22 ноября 600 человек отряда Зелёного выбили из соседней Григорьевки, где находился сахарный завод, 120 гетманцев при 10 пулемётах.

Над заводом взвился красный стяг — да, первое время атаман Зелёный воевал не под жовто-блакытным флагом, а под красным. Как правитель Украины стал жертвой русских террористов © commons.wikimedia.org, Public Domain Фельдмаршал Эйхгорн в Киеве. 1918 год

Провозгласив на собравшемся митинге создание Днепровской дивизии, войско Терпило двинулось на киевское местечко Обухов. После него от гетманцев и немцев был зачищен Ржищев. По дороге «зелёные» попытались разжиться провизией в Кагарлыке, но получили там «по зубам» от «хлопцев» другого местного атамана Дьякова. Погибли 12 трипольцев, прошёл даже слух, что убит сам Зелёный, но он оказался преждевременным.

Вернувшись в Триполье, Зелёный объявил мобилизацию, и быстро собрал под своими знамёнами воинство числом в 4 тыс. человек. Очевидец вспоминал:

«Помню, как встречали Зелёного в Триполье. Мне тогда было 10 лет. Учительница вывела нас на улицу, дала в руки жёлто-голубые флажки, которые сама сделал из бумаги. Люди повыходили на улицу. Поп отслужил молебен. Зелёный ехал на коне, а остальные шли за ним пешком».

Под Белогородкой воинство Зелёного разгромило немногочисленные силы гетманцев. Далее последовало наступление на Киев.

По левому берегу через Борисполь двинулись два полка 2-й Днепровской дивизии под командованием Александра Данченко. 1-я дивизия, которую повёл сам Зелёный, 12 декабря захватила Софиевскую Борщаговку, а в ночь на 13 декабря — Беличи и Святошин. В это время полки Данченко зачищали левобережный район города Дарницу.

14 декабря, опередив и «сечевых стрельцов», и остальные войска Директории, «хлопцы» атамана Зелёного ворвались в Киев. Колонна 1-й Днепровской дивизии входила в город по Брест-Литовскому шоссе под красными флагами, транспарантами «Вся власть Советам!» и с большим портретом Тараса Шевченко впереди.

Тут же начались грабежи и еврейские погромы. Войска Директории прибыли в захваченный для них Зелёным Киев только 19 декабря.

Власти Директории хорошо понимали, что Терпило скорее стоит на позициях анархо-коммунистов, чем эсеров, поэтому парад своих войск провели без участия его «краснознамённых» полков. Понятное дело, «зелёным» это не понравилось. Также атамана разозлило, что комендантом города назначили не его, а пришлого «австрияка» Евгения Коновальца — в будущем одного из основателей и главу ОУН.

Кончилось тем, что Петлюра приказал Зелёному отправляться в Галичину на помощь союзнику — Украинской Галицкой армии. «Хлопцы» ехать непонятно куда и воевать непонятно за что не сильно рвались, и Терпило сначала отправился на запад только с 1-м полком. До Львова они доехали, но, посмотрев, как на новом месте деморализовалось его воинство, атаман плюнул, приказал грузиться в те же вагоны, и все отправились обратно в родное Триполье.

После этого последовал разрыв и с Петлюрой, и со всем правительством Директории.

22 января 1919 года, когда в Киеве торжественно провозглашали так называемую «Злуку» — политическое воссоединение Западной Украины с УНР, в направлении Триполья продвигался отряд «сечевых стрельцов» под командованием некоего Осипа Думина числом 850 штыков и 190 сабель. Он должен был привести к покорности своенравный регион и непокорного атамана.

Зелёный решил войны с недавними союзниками не начинать — 26 января трипольцы сдали 600 винтовок (оружия у них было и так более чем достаточно), и обе стороны посчитали инцидент исчерпанным.

Не договорившись с петлюровцами, Зелёный решил попробовать найти общий язык с пришедшими на Украину красными. 8 февраля в Киеве в Гранд-отеле он встретился с командующим Украинским фронтом РККА Владимиром Антоновым-Овсеенко. Тот описал в своих мемуарах его внешность: День в истории. 9 апреля: на Украину хлынул «зеленый потоп» © РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

«Зеленый невеликий ростом, коренастый, задумчивый. Сначала он заявил, что готов служить Советской власти, но рассчитывает на её расширение, теперь, как он сказал, «она односторонне-партийная». Атаман настаивал на том, чтобы его дивизии были гарантированы неприкосновенность и полная самостоятельность. На это ему было твёрдо заявлено, что нельзя допустить существование других частей, кроме регулярных советских… Не слишком уверенно Зелёный ответил, что должен переговорить со своими товарищами по командованию».

Думал атаман месяц, сохраняя вооружённый нейтралитет.

Большевики же тем временем пытались распространить повсюду свою власть. Однако они недооценили антисемитизм местного населения, потому значительное число активистов и продотрядовцев, которых направляли в регионы, были евреями. В результате среди селян Киевщины росло недовольство — мало того, что их загоняли в коммуны и отбирали продовольствие, так ещё и чьими руками это делалось?

Зелёный решил выступить против красных.

Он провёл переговоры с чернобыльским атаманом Ильёй Струком, полтавским атаманом — Иваном Михно и перешедшим на сторону красных, но недовольным ими, Антоном Богунским, под началом которого был целый полк, связался с бывшим головой Васильковской уездной управы, а теперь атаманом, Овсеем Гончаром и действовавшим на Черниговщие батькой Ангелом. День в истории. 18 декабря: под Чернобылем родился самый беспринципный украинский атаман © Public domain

Общее совещание провели в Переяславе, где постановили выступить против большевиков в конце марта и взять Киев.

Сложилась целая «зелёная» коалиция, не имевшая ничего общего ни с большевиками, ни с деникинцами, ни с петлюровцами. Вполне может быть, что, если бы у Терпило и его союзников всё получилось, он смог бы впоследствии договориться и с атаманом Григорьевым, и с Махно, и на какое-то время Украина оказалась бы под «зелёной» властью. Но, не случилось.

Восстание в Триполье началось 20 марта с резни продотрядовцев и красных агитаторов. В течение 2-3 недель «запылала» почти вся Киевская губерния. Изданный в Триполье приказ №1 Всеукрревкома требовал «всем — всем — всем» двигаться на Киев.

Атаман Струк перекрыл движение по Днепру севернее украинской столицы. Бойцы Зелёного захватили два парохода, установили на них пулемёты и парализовали перевозки южнее города.

«Бюро украинской печати» сообщило Ленину в Москву: «…Зелёновцы осмелели, собираются обложить Киев. Бандиты усиливают свои конные части, направляют разведки для выбора удобных позиций, разведки проникают в город… Силы его исчисляются 4000, конница 1800… Противник располагает шестью орудиями…»

Украинскому Совнаркому Зелёный предъявил ультиматум, требуя сдать город, иначе грозился взять его силой. «Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

10 апреля началось движение, как они сами себя называли, «казаков» на «московско-жидовскую коммуну». Около 5:00 первые отряды проникли на Приорку и Куренёвку, с севера приблизились катера атамана Струка, ватаги селян появились на Подоле и в Святошине. Чтобы отличать друг друга от противника восставшие повязали на руки белые повязки. На Печерской пристани высадился десант трипольцев — 400 человек. На заводах появились агитаторы, которые убеждали киевских работяг перейти на сторону «зелёных».

Большевики действовали быстро и решительно.

В бой был брошен 15-й приграничный полк и отряд чекистов-железнодорожников. По железной дороге в город тут же стали стягиваться подкрепления. Не выдержав боестолкновений с регулярными частями Красной Армии и чекистами, плохо подготовленные к боям в городе селяне в беспорядке отступили.

Начатая «зелёными» война оказалась проигранной, так толком и не начавшись.

Дальнейший ход восстания можно охарактеризовать, как агонию.

Бойцам Зелёного удавалось одерживать верх в коротких стычках, больше похожих на партизанщину. Таков был устроенный ими 4 июля 1919 года разгром Трипольского отряда. Память о его убитых участниках — киевских комсомольцах, многие из которых тоже по национальности оказались евреями — потом, после окончания Гражданской войны, советские власти увековечили в литературе, кино, установили памятник. Метания атамана Таврического. К 100-летию григорьевского мятежа © kinoursa.ru

Но войну плохо подготовленные селяне выиграть не могли — не было за ними ни должной идеи, ни организации, ни промышленности.

Против атамана бросили корабли Днепровской флотилии, авиацию, регулярную армию.

Зелёный успел захватить Ржищев и Переяслав. В последнем его «хлопцы» разгромили местную коммуну, ограбили банк и устроили «спектакль» с официальным разрывом Переяславского соглашения. Всё это подавалось под таким «соусом», что, дескать, Богдан Хмельницкий ошибся, а мы теперь исправляем. Но на обратном пути, когда 20 июля Зелёный плыл с награбленным на буксирном катере «Шарлотта», его атаковала канонерская лодка «Верный». Против его пушек и брони четыре имевшихся у «зелёных» пулемёта ничего сделать не могли.

Снаряд снёс у катера трубу, после чего он тут же пристал к берегу. Подручные атамана и он сам благополучно скрылись. Морякам Днепровской флотилии достались и катер, и 4 пулемёта, и 4 пуда награбленных серебряных монет, и прочий атаманов скарб. Триполье подверглось бомбардировке:

«Сегодня… эскадрилия в составе 2-х самолетов произвела налёт на расположение банд Зеленого, сбросив 15-ть пудов фугасных и осколочных бомб. Триполье горит, деревне, где расположены зазнавшиеся бандиты, был нанесен жестокий, но заслуженный удар».

25 июля одновременным ударом с суши и с Днепра войско Зелёного было разгромленного. Сам он едва спасся с отрядом конницы численностью около 300 сабель. В новых условиях он снова присоединился к петлюровцам, воевал против красных, затем против сменивших их белых. В октябре войска Зелёного даже смогли освободить от них Кагарлык и вели ожесточённые бои за Канев. Последний шанс Петлюры. Киев, бабье лето 1919-го © photochronograph.ru

30 октября 1919 года Зелёный отправился на разведку. Он когда-то сам признавался: «Я — партизан, я на карту не смотрю. Так какой-то дядька расскажет, какая у них околица, где лесок, где могила, где мельница, где дороги… Обойду всё, огляну, с горы рассмотрю, и тогда мне уже видно, где будем драться».

Вместе с ним по некоторым данным поехал кагарлыцкий атаман Дьяков — тот самый, хлопцы которого на заре становления Зелёного не пустили трипольцев в Кагарлык, а дюжину даже убили. Сын Дьякова потом рассказывал, что во время этого поиска его отец застрелил Зелёного из-за старых обид.

По другой версии причиной гибели легендарного атамана стал осколок снаряда из деникинской пушки.

Как бы там ни было, Даниил Терпило окончил свой жизненный путь именно в этот день в возрасте Христа — до полных 33 лет ему оставалось прожить меньше двух месяцев. Тяжело раненого Зелёного его хлопцы повезли на подводе в Стретовку — село в 10 км южнее Триполья. Там он и скончался, хотя чекист Пётр Пташинский утверждал, что видел потом тело атамана ближе к Каневу в селе Масловке:

«При приближении к с. Масловка разведка донесла, что там стоят какие-то партизаны, а под Каневом идет бой. С небольшой группой разведчиков на рысях ухожу к Масловке. В центре небольшого села, вокруг дома с обширной усадьбой собралась большая группа вооруженных людей. На нас не обращают никакого внимания. Спешившись, подхожу к хате, заглядываю в окно через головы пришедших ранее и вижу лежащего на столе покойника. Спрашиваю у собравшихся: День в истории. 14 декабря: родилась петлюровская амазонка атаманша Маруся © Маруся на обложке одноименного романа Василия Шкляра

— Кто это?

Ответ неожиданно ошарашивает:

— Чи тобі повилазило?! Це ж батько Зелений!

Узнаю, что во время атаки на Канев его сразил осколок разорвавшегося в цепи артиллерийского снаряда… Чувствуется полная растерянность повстанцев и неспособность к каким-либо действиям вообще».

Похоронили Зелёного в Триполье на берегу речки Красной в углу Заброды. Могила его не сохранилась, поэтому тот памятник, что возвели во времена Ющенко, является кенотафом.

После распада СССР новая власть пытается «лепить» из атамана защитника петлюровской Украины, но этот воевавший под красными знамёнами анархо-коммунист, погромщик, защитник украинского селянства и ярый противник всех видов эксплуатации человека человеком не совсем на эту роль походит. Правда в Киеве на такие «мелочи» давно уже никто внимания не обращает.