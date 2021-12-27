27 декабря 1918 года в селе Огиевка Житомирской области родился Виталий Федорчук. Человек, долгое время возглавлявший КГБ УССР, некоторое время бывший министром внутренних дел СССР и совсем недолго стоявший у руля КГБ Советского Союза.

Биография Федорчука типичная для своего времени. После окончания школы поработал в провинциальных газетах. Отслужил в армии. После службы был направлен в военное училище связи, а уже оттуда попал в военную контрразведку. Именно с ней была связана значительная часть его службы. День в истории. 17 марта: родился создатель украинского КГБ © nvdaily.ru

С начала Великой Отечественной и вплоть до конца 1960-х годов Федорчук неизменно служил в особых отделах. С укреплением Брежнева у власти он возглавил 3-е управление КГБ (военная контрразведка). Эту должность он получил благодаря протекции генерала Георгия Цинева, одного из самых близких и доверенных людей Брежнева, который был заместителем председателя КГБ и считался «государевым оком» в этом ведомстве.

В 1970 году Федорчук был отправлен в Киев, чтоб выжить основательно укрепившегося там первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Шелеста.

В Кремле к тому времени созрело мнение, что глава украинской компартии свое отработал, и пора его заменить на старого товарища Брежнева, выходца из днепропетровского клана Владимира Щербицкого. Федорчук был отправлен в Киев, чтобы помочь совершить эту рокировку.

Надо сказать, что о Федорчуке шла дурная слава.

Его сильно недолюбливали и коллеги по работе, и соратники по партии. Солдафонские манеры, особистские нравы, палочная дисциплина, непробиваемое упрямство — вот лишь часть отзывов коллег о Федорчуке.

Шелест, узнавший о том, что в Киев едет новый руководитель республиканского КГБ, только горько вздохнул: «ничего хорошего от этого ждать нельзя». За что глава Украины Петр Шелест навеки проклял Брежнева, Суслова и Щербицкого © UATV Russian

Отношения у Шелеста и Федорчука сразу же не сложились.

Секретарь КПУ позднее вспоминал, что Федорчук с самого начала приехал заряженный на аресты, постоянно критиковал его за мягкотелость и принялся разворачивать вширь и без того раздутый республиканский аппарат КГБ.

После отставки Шелеста УССР возглавил Щербицкий. С ним отношения у Федорчука были лучше, однако Щербицкий относился к главе республиканского КГБ настороженно. Сам Федорчук уже в постсоветские времена неизменно восторженно отзывался о главе УССР.

Ключевые для Федорчука события стали развиваться в 1982 год, сразу после смерти влиятельного идеолога партии Михаила Суслова.

Многолетний глава КГБ Андропов был передвинут на пост секретаря по идеологии, что резко повышало его шансы стать преемником Брежнева. Андропов, конечно же, мечтал оставить КГБ за собой, а во главе ведомства — своего многолетнего заместителя Чебрикова (к слову, выходца из Днепропетровска).

Однако у Брежнева было другое мнение. Новым главой КГБ СССР стал Федорчук, а Чебриков остался первым заместителем. Это огорчило Андропова. Когда кончилось лекарство от национализма: трагедия Украины начиналась с отставки Щербицкого © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Отношения между ним и Федорчуком были хуже некуда. Они почти открыто друг друга ненавидели.

Андропов считался чуть ли не интеллектуалом и любителем многоходовочек, вплоть до сознательного слива выгодной информации западным «радиоголосам». Федорчук же имел прямо противоположную репутацию дубового солдафона, на любые вопросы и возражения отвечавшего матерными тирадами. В московском аппарате КГБ совсем не обрадовались, когда узнали о назначении.

Федорчук стал обладателем уникального антирекорда.

Никто за всю советскую эпоху не руководил ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ меньше, чем он (если не считать временно исполнявших обязанности и последнего руководителя Бакатина, который сложил полномочия в связи с прекращением существования СССР). У руля Комитета Федорчук оставался всего шесть с половиной месяцев.

После смерти Брежнева Андропов, как и задумывал изначально, поставил во главе КГБ Чебрикова. А Федорчука из КГБ вообще убрали, поставив во главе МВД. Это он воспринял как личное оскорбление. День в истории. 19 октября: погиб главный брежневский кандидат на пост главы КГБ © commons.wikimedia.org,

Возможно, Федорчук не так обиделся бы, даже если бы Андропов прилюдно дал ему пощечину. Но назначение в МВД, на которое чекисты и особисты всегда смотрели, мягко говоря, свысока, было оскорблением, которое нельзя простить.

Федорчук был так взбешен, что первое министерское заседание демонстративно провел на Лубянке! А это, в свою очередь, оскорбило уже милицейское начальство. Началась затяжная война нового министра со своим ведомством, причем яростного Федорчука подзадоривал еще и Андропов, у которого с МВД были личные счеты со времен соперничества со Щелоковым.

Федорчук стал главным милицейским кошмаром. Ни в одних воспоминаниях милиционеров 80-х годов просто невозможно найти ни одного доброго слова об этом министре. Все вспоминают его исключительно с ужасом и отвращением.

Он однозначно самый ненавидимый подчиненными руководитель МВД в истории. Оскорбленный изгнанием Федорчук срывал злость на МВД, в котором он устроил форменный погром. Расформировал массу ведомств и управлений, инициировал массовые увольнения и т.д.

Милицейские генералы, привыкшие к подчеркнуто вежливому любителю искусства Щелокову, который дружил со всей богемой, падали в обморок, когда им приходилось идти на совещание к Федорчуку, который крыл их трехэтажным матом.

Особое недовольство милиционеры проявляли из-за проникновения в МВД особистских нравов. Из КГБ он привел доверенных людей, начались слежки, прослушивания, анонимки и т.п. вещи. День в истории. 1 июля: умер последний уроженец Украины во главе КГБ © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Конечно, можно допустить, что милиционеры несколько преувеличивали негативные качества Федорчука.

Но дыма без огня не бывает. Если сначала в Киеве устраивают празднования по поводу отъезда начальника в Москву, потом в аппарате КГБ ликуют после его назначения в МВД, а затем в МВД открывают шампанское после его отставки, значит, что-то с этим начальником не так.

Федорчука убрали из МВД уже при Горбачеве в 1986 году. Его перевели на почетную для отставников должность генеральных инспекторов Министерства обороны.

После распада СССР Федорчук остался в Москве, жил на пенсию, иногда давал интервью, в которых последними словами бранил Андропова.

Бывший глава КГБ тихо умер в Москве в феврале 2008 года в возрасте 89 лет.