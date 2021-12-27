В этот день в 1941 году при странных обстоятельствах погиб человек-загадка Александр Севрюк. Его подозревали в работе на несколько разведок. Он умудрился подписать Брестский мир с немцами от имени Украины, будучи мало кому известным. А в эмиграции Севрюк затесаться в правительственные учреждения Третьего Рейха.

Александр Севрюк родился в Киеве в 1893 году. О его детстве и юности известно мало. Образование он пытался получить на юрфаке Петербургского университета, однако так и не закончил учебу. Зато стал активистом местной студенческой громады — украинские учащиеся любили организовывать такие землячества в Петербурге и Москве. «Депутат с петлёй на шее». Выборы в Черниговской губернии за сотню лет до Ляшко © Public domain

По состоянию на февраль 1917 года Севрюк был абсолютно безвестным активистом студенческого общества. А уже через год — входил в ЦК украинских эсеров, возглавлял делегацию УНР на переговорах с немцами и австрийцами и подписывал Брестский мир от имени Украины.

Возникает только один вопрос — как безвестному прежде Севрюку удалось за один год взлететь так высоко, учитывая конкуренцию в украинском движении? Ответ прост — Михаил Грушевский.

Приятелем Севрюка по громаде был Николай Шраг. Его отец — настоящий мастодонт украинофилов, бывший депутат Госдумы, лично знавший абсолютно всех деятелей движения. Прослышав о создании Центральной рады, Севрюк и Шраг-младший помчались на родину. Там благодаря Шрагу-старшему Севрюк познакомился со многими знаменитостями.

Особенно важной стала встреча с Михаилом Грушевским — собственно, главой Рады. Смазливому Севрюку удалось охмурить единственную дочь патриарха украинской политики Екатерину и фактически получить права члена семейства.

С этого момента Севрюк начал расти не по дням, а по часам. Безвестный студент с ходу вошел в ЦК УПСР, созданной при непосредственном участии Грушевского, который де-факто стал лидером полунезависимой Украины. Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

После провозглашения независимости УНР, Севрюк был назначен главой последней украинской делегации, которая и подписала Брестский мир с Германией и Австрией. Формальным основанием для столь неожиданного назначения стало заявление Севрюка о том, что он знает иностранные языки.

Однако вскоре после этого немцы разогнали Раду, а Скоропадскому чужие протеже были ни к чему. Севрюка отозвали из Германии и отправили послом в Румынию. В Бухаресте прозябать не хотелось и Севрюк, подав в отставку, перебрался в Швейцарию.

Понимая, что время Грушевского закончилось, он видимо решил найти нового влиятельного родственника и быстро женил на себе дочь Владимира Степанковского.

Степанковский всю мировую войну просидел в Швейцарии на австро-немецком довольствии. От своего имени он создал сразу две полуфиктивных организации пронемецкой направленности: «Украинское бюро» и «Лигу нерусских народов России». Обе эти организации на щедрые субсидии от немцев издавали в Европе несколько журналов чуть ли не на всех европейских языках.

Ближе к концу войны Степанковский переориентировался на англичан и теперь пытался добиться у них поддержки для УНР. А Севрюку удалось убедить Петлюру, что он сможет добиться в Италии передачи большого числа пленных австро-венгерской армии из Галиции, которыми Директория пополнит свою армию. Так он был назначен послом в Италии. Петлюра у власти. «Борьба с московским нашествием во всех формах и проявлениях» © kiev-foto.info

На текущие расходы ему было выделено 2 млн лир. Как и следовало ожидать, ничего из этой затеи не вышло, 2\3 транша растворилось в карманах Севрюка, а сам он быстро соскочил с темы, даже не посетив ни одного лагеря военнопленных и не проведя ни одного раунда переговоров с итальянцами.

В Директории заподозрили Севрюка в том, что он мошенник. Ходили слухи, что он прогулял деньги не то в казино, не то на бирже.

Петлюра, однако, понимал, что достать его в Италии непросто и поэтому не стал преследовать авантюриста, несмотря на требования отдать его под суд.

После падения УНР Севрюк жил во Франции, где вращался в эмигрантских кругах, неизменно влипал в странные авантюры и занимался мутными делами. Некоторое время он издавал украинскую газету, в которой отстаивал необходимость объединения польской и советской Украины на советских основах, в результате чего возникли подозрения, что он работает на советскую разведку.

В 1928 году Севрюк повторил «подвиг Шульгина». Тайно проник в УССР и прожил там некоторое время, якобы поддерживая контакты с антисоветскими организациями. А впоследствии написал об этом серию очерков. Однако это только вызвало еще большее недоверие к нему в эмиграции.

Вскоре после возвращения во Францию он был объявлен там нежелательной персоной и перебрался в Германию. Приключения оборотня. Как еврейский мальчик Элияху Баршак работал украинцем © Public domain

После прихода нацистов к власти, Севрюк некоторое время был информатором гестапо, а затем прибился к Восточному отделу департамента НСДАП, который занимался изучением СССР.

Ему удалось втереться в доверие к Георгу Лейббрандту — русскому немцу из Одессы, который эмигрировал после гражданской войны и считался одним из ведущих советологов Третьего рейха.

После начала войны Лейббрандт по протекции другого русского немца Розенберга стал высокопоставленным чиновником в министерстве оккупированных восточных территорий. Ведомство должно было руководить захваченными землями, но по факту оказалось быстро затерто нацистскими силовиками на третьестепенные роли.

Севрюк же стал советником Лейббрандта. В его задачи входило поддержание контактов с украинскими эмигрантскими организациями и координация их деятельности в выгодном немцам русле.

Однако в декабре 1941 года он погиб при не до конца ясных обстоятельствах.

Официально считается, что он стал жертвой железнодорожной аварии. Однако есть и другие версии. Например, что Севрюка устранили немцы, разоблачив как советского агента. День в истории. 15 декабря: родился киевский историк, который сотрудничал с НКВД, гестапо и ЦРУ © univ.kiev.ua

Вообще, уже после войны, когда попытались наконец навести справки о Севрюке, открылась удивительная картина.

По польским документам он проходил как немецкий агент. По французским — как французский. В книге Олега Черенина «Очерки агентурной борьбы: Кёнигсберг, Данциг, Берлин, Варшава, Париж. 1920-1930-е годы» приводится утверждение вдовы чекиста Игнатия Порецкого-Рейсса, согласно которому Севрюк работал на советскую разведку и регулярно передавал данные её супругу. Ряд украинских эмигрантов тоже считали его советским агентом.

Вероятнее всего, Севрюк просто работал на всех понемногу, выполняя поручения то для одних, то для других и был авантюристичным агентом всех разведок мира.