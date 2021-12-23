23 декабря 1910 года родился и спустя 43 года в этот же день был расстрелян генерал-лейтенант Павел Мешик - единственный украинец из близкого окружения Лаврентия Берии, который предпочитал опираться на грузин

Мешик появился на свет в Конотопе в семье служащих. Систематического школьного образования он не получил, поскольку на годы его детства пришелся хаос Гражданской войны. Позднее Мешик некоторое время работал слесарем на заводе, по комсомольской путевке попал на учебу в Самарский энергетический институт, но и его не окончил. День в истории. 7 июля: покончил с собой один из самых влиятельных украинизаторов © realgazeta.com.ua

В начале 1930-х состоялся очередной «партийный призыв» в силовые органы, и Мешик, как бывший комсомолец, а ныне член партии с более-менее правильным происхождением, был направлен в Высшую школу ОГПУ. Окончив ее, он попал в Экономическое управление ОГПУ.

Мешик был скромным оперуполномоченным в звании лейтенанта, пока его не присмотрел Берия. Тот искал команду на замену ежовцам.

Интересно, что многие из видных соратников Берии были выходцами из Экономического управления. Помимо Мешика, это были Амаяк Кобулов и знаменитый Всеволод Меркулов.

Как только Берия обратил на него внимание, карьера Мешика резко преобразилась.

В ноябре 1937 года он только получил звание лейтенанта госбезопасности, а в мае 1943 года уже стал генерал-лейтенантом. Вплоть до 1940 года Мешик возглавлял Следственную часть Главного экономического управления.

Перед войной в СССР разделили госбезопасность на НКВД и НКГБ. Берии удалось продвинуть Мешика на пост наркома госбезопасности УССР. Но едва тот приехал в Киев, началась война, и наркоматы обратно объединили в один, а Мешика отправили руководить Экономическим управлением НКВД. От ракетного щита Родины до американских подпевал © РИА Новости, Сергей Казак / Перейти в фотобанк

В 1943 году был создан СМЕРШ. Точнее, сразу два. Одно — Главное управление контрразведки при Наркомате обороны, второе просто Управление контрразведки при ВМФ. Гораздо большую известность получило первое из них, которое возглавлял Виктор Абакумов. Мешик был назначен его заместителем.

На последнем этапе войны Мешик по совместительству стал еще и заместителем командующего 1-м Украинским фронтом.

После войны как доверенный человек Берии он был направлен курировать атомный проект. Для решения организационных вопросов было создано 1-е Главное управление при СНК. Возглавил его нарком боеприпасов Ванников, а Мешик стал его заместителем.

Именно он отвечал за сохранение секретности проекта в целом и создание так называемых закрытых городов в частности.

Такие города с особым режимом создавались для обслуживания сопутствующей инфраструктуры, как правило, градообразующими предприятиями в них были заводы, работавшие на атомную отрасль. В поздние советские времена их нередко называли «почтовыми ящиками», поскольку их не было на карте, они не имели типичных названий, связь с ними по почте осуществлялась через специальные абонентские ящики, а попасть туда постороннему было просто невозможно.

Вот за создание этих секретных городов и общее сохранение советских атомных секретов и отвечал Мешик вплоть до смерти Сталина.

Кончина вождя народов спровоцировала крутые изменения в судьбе Мешика.

У Берии были далеко идущие планы, поэтому уже через несколько дней после смерти Сталина он выдвинул его на пост министра внутренних дел Украинской ССР. Надо отметить, что это было нечто гораздо большее, чем просто расстановка своих питомцев на ключевые должности. У Берии наготове была целая программа реформирования СССР, и ключевое участие в ней отводилось Украине как крупнейшей национальной республике.

Весной 1953 года Берия затеял масштабную ревизию прежней национальной политики, объявив новую политику коренизации. 25 сентября. Бандеровцам просят запретить возвращение на Западную Украину © Public domain

Эта неокоренизация, по его замыслу, должна была укрепить его позиции в национальных республиках и заодно успокоить их. Берии удалось продавить секретные постановления Президиума ЦК, подвергшие критике деятельность партии в западных окраинах страны. Отдельного критического постановления удостоилась и УССР («О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украинской ССР»), а в особенности западноукраинские регионы:

«Серьезное недовольство населения западных областей Украины вызывают имеющиеся там факты грубого искривления ленинско-сталинской национальной политики.

В руководящем партийно-советском активе кадры работников из западных украинцев составляют незначительную часть, а почти все руководящие посты в партийных и советских органах заняты работниками, командированными из восточных областей УССР и из других республик Советского Союза…

Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции…

ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей не понимают всей важности сохранения и использования кадров западноукраинской интеллигенции. Фактический перевод преподавания в западноукраинских вузах на русский язык широко используют враждебные элементы, называя это мероприятие политикой русификации…

ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей до сих пор не могут учесть, что борьбу с националистическим подпольем нельзя вести только путем массовых репрессий и чекистско-войсковых операций, что бестолковое применение репрессий лишь вызывает недовольство населения и наносит вред делу борьбы с буржуазными националистами». А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до «Дня незалежности» © Twitter,

Прямо скажем, шокирующее постановление. Прежняя политика была объявлена головотяпством и русификацией, а опираться теперь предстояло на местные кадры. В рамках борьбы с искривлениями «ленинско-сталинской политики» Берия настоял на отзыве секретаря ЦК КПУ Леонида Мельникова (русского) и его замене украинцем Алексеем Кириченко. Помимо этого, постановление предписывало осуществить следующие мероприятия:

«Обеспечить наличие в руководящем составе ЦК КП Украины и в Правительстве Украинской ССР работников из западных украинцев.

Признать необходимым, в целях дальнейшего хозяйственного укрепления колхозов, развития их общественного хозяйства и повышения материального благосостояния колхозного крестьянства западных областей УССР, провести снижение норм по государственным поставкам сельскохозяйственных продуктов и обязательным денежным платежам.

Обязать ЦК КП Украины и обкомы партии западных областей решительно покончить с извращениями ленинско-сталинской национальной политики нашей партии, с порочной практикой выдвижения на руководящую партийную и советскую работу в западных областях Украины преимущественно работников из других областей УССР и других республик Советского Союза, а также с недооценкой политического значения преподавания в вузах Западной Украины на украинском языке, серьезно улучшив дело подготовки и переподготовки кадров и смелее выдвигая работников из населения Западной Украины на руководящие посты в партийные, советские и хозяйственные органы.

Потребовать от руководителей партийных и советских органов Украинской ССР добиться изжития огульного недоверия к западноукраинским кадрам».

Так что Мешик приехал в Киев не просто руководить, а непосредственно курировать новую национальную политику в союзной республике. День в истории. 24 сентября: умер Павел Судоплатов © ruspekh.ru

Павел Судоплатов позднее вспоминал, что Мешик шокировал местный аппарат, демонстративно разговаривая с ними на украинском языке на заседаниях и требуя в кратчайшие сроки освоить мову.

Достаточно быстро бериевская борьба с перегибами сама по себе превратилась в перегиб.

Анатолий Мякшев в своей работе «Инициативы Берии в национальной области весной-летом 1953 года. Поворот в политике или борьба за власть?» приводит конкретные примеры настоящей дискриминации на местах:

«Решения ЦК КПСС по западным областям Украины, как писали из Тернопольской области коммунисты, также «создали среди населения обстановку растерянности, неправильного отношения к украинцам, прибывшим из восточных областей Украины».

На предприятиях и в учреждениях «восточники» увольнялись, переводились на низшие должности, популярным стал лозунг: «Москали! Убирайтесь. Прошло ваше владычество, теперь мы построим свою Украину!»…

Секретарь Закарпатского обкома партии Ваш «потребовал от окружкома партии в суточный срок представить ему список замены всех русских и не русских, прибывших из восточных областей, местными кадрами».

Однако соперники Берии были опытными интриганами и понимали, куда клонит глава МВД. Без малого 30 лет назад благодаря такой же практике коренизации Сталин под благовидным предлогом ленинской национальной политики укрепился во всех национальных республиках, внедрив в республиканскую номенклатуру лично преданных ему людей. Похоже, Берия намеревался сделать примерно то же самое.

Но в одну реку дважды не войти. День в истории. 24 августа: расстрелян седьмой маршал Советского Союза © belayaistoriya.ru

Конкуренты Берии сумели быстро сколотить альянс против него и совершить превентивную атаку. 26 июня Берия был арестован при непосредственном участии военных. В течение следующих нескольких дней арестовали и все его ближайшее окружение.

Мешика взяли 30 июня прямо в здании ЦК КПУ. Как и в первый раз, главой украинских внутренних дел он успел побыть всего несколько месяцев.

Падению Мешика дополнительно поспособствовала жалоба Тимофея Строкача — его предшественника на посту главы МВД. Берия сослал Строкача руководить МВД Львовской области. Но тот быстро сориентировался и сразу после ареста Берии написал Маленкову и Хрущеву письмо с жалобой на Мешика:

«В апреле с.г. т. Мешик дал мне, как начальнику областного Управления МВД по Львовской области, указание собрать и донести в МВД УССР сведения о национальном составе руководящих кадров партийных органов, начиная от парторганизаций колхозов, предприятий и до обкома партии включительно. Одновременно т. Мешик предложил сообщить о недостатках работы партийных органов в колхозах, на предприятиях, в учебных заведениях, среди интеллигенции и среди молодежи.

Считая такие указания неправильными, так как органы МВД не должны и не имеют права проверять работу партийных органов, я позвонил по «ВЧ» лично т. Мешику и проверил, действительно ли он дал такое указание. Тов. Мешик подтвердил, что это его указание, и потребовал ускорить исполнение. Думая, что т. Мешик по ошибке или по неопытности дал такое указание, я попытался убедить его, что собирать такие сведения о работе партийных органов через органы МВД недопустимо. Тов. Мешик обрушился на меня с ругательством….

Зная особую приближенность к руководству МВД СССР генерал-лейтенанта Кобулова А.З., я однажды зашел к нему и рассказал о том, что меня сняли с работы и что я до сих пор не могу получить назначения, просил его совета. Генерал Кобулов А.З. сказал мне, что он обо всем осведомлен, и также упрекал меня в неправильных моих действиях, выразившихся в том, что я доложил секретарю обкома партии о полученных мною указаниях от т. Мешика. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

«Вы, — говорит т. Кобулов, — не учли того, что к руководству МВД СССР пришел т. Берия и что теперь органы МВД не будут в такой зависимости от партийных органов, как это было раньше. Вы не представляете себе, какими правами пользуется т. Берия. Он решительно ломает все старые порядки не только в нашей стране, но и в демократических странах. Не надо бояться, что начальник УМВД или министр республики попадает в опалу перед партийными органами. Вот Вам свежий пример: т. Мельников, секретарь ЦК КП Украины, напоролся на Мешика и полетел, полетел, даже несмотря на то, что он был в Президиуме ЦК КПСС».

Я думаю, Никита Сергеевич, что поведение указанных выше товарищей является неправильным, антипартийным. Эти действия со стороны таких людей, как министр внутренних дел УССР Мешик и др. ему подобных, идут вразрез с учением Ленина-Сталина о руководящей роли партии, и если действия не пресечь, то они могут нанести большой вред».

Строкач верно выбрал место и время. Мешика, как активного бериевца, арестовали, а его самого вернули в кресло министра внутренних дел.

Арестованного обвинили в заговоре с целью захвата власти, и 23 декабря 1953 года вместе с остальными ближайшими людьми Берии он был расстрелян. В постсоветское время Мешик был частично реабилитирован посмертно. Смертную казнь ему заменили 25 годами тюремного заключения.