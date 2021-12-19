19 декабря 1906 года в поселке Каменское Екатеринославской губернии родился Леонид Брежнев. К молдавскому этносу он не принадлежал, однако во время его быстрого карьерного взлёта в начале 50-х годов в партийных верхах распространилась легенда, которая прочно увязала Брежнева с Молдавией

Шёл ХIX съезд ВКП(б), тот самый, в ходе которого правящая партия была переименована в КПСС. Брежнев, возглавлявший в то время (в 1950-1952 годах) компартию Молдавии, руководил на партийном форуме молдавской делегацией. Молодой и видный партийный лидер (Брежневу тогда было 45 лет) привлёк внимание всесильного Иосифа Сталина. Вождю сообщили, что это партийный руководитель Молдавии. «Какой красивый молдаванин», — произнес в ответ Сталин. Как Украина объединила Сталина и Хрущева © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Возможно, эта история имела под собой какие-то реальные обстоятельства. Однако значение бессарабского периода в жизни Брежнева было так велико, а его дальнейшая связь с этим регионом настолько сильной, что данная история стала восприниматься как неопровержимый факт.

На работу в Молдавскую ССР Брежнев был переведён с родной для него Днепропетровщины. Своим назначением в Кишинёв Брежнев был обязан протекции Никиты Хрущёва, быстро набиравшего силу в Москве.

С 1946 по 1950 год Брежнев возглавлял партийные структуры Запорожской и Днепропетровской областей. В обоих случаях он руководил регионами, уже пережившими сложный период реиндустриализации, восстановления сельского хозяйства. Брежневу, как первому секретарю обкомов партии, не требовалось мобилизовывать на восстановительные работы большие массы людей, организовывать в сложнейших условиях запуск больших производств. На нём лежала ответственность другого рода: стабилизировать социально-экономическую ситуацию, наладить по-настоящему мирную и относительно комфортную жизнь.

Для этого как нельзя лучше подходил либеральный стиль управления Брежнева, его способность устанавливать доверительные отношения и с региональными элитами, и с простыми тружениками. Характерным почерком этого руководителя было делегирование широких полномочий управленческому аппарату, избегание не популярных и репрессивных действий, склонность к компромиссным решениям.

В 1950 г. в Молдавии сложилась не простая ситуация, которая требовала, как раз такого спокойного, не конфликтного правления. Как Никита Хрущев стал украинцем

За год до приезда Брежнева преимущественно аграрная республика пережила основную волну болезненного процесса коллективизации. Были созданы 1 747 колхозов, объединивших 80,7% крестьянских дворов и более 85% пахотных земель. В первые месяцы 1950 г. коллективизация коснулась уже 89,5% хозяйств.

Как и в остальных частях Союза, коллективизация сопровождалась жёсткой кампанией раскулачивания и высылкой «классово чуждых» элементов. К тому же в условиях зачистки местных элит, запятнанных сотрудничеством с румынскими властями, создания республиканских органов власти, в Бессарабию на работу прибыло много управленцев из Левобережного Приднестровья, УССР и РСФСР. Среди них — будущий соратник Брежнева и глава СССР — Константин Черненко.

Новому лидеру Молдавии было особенно важно избежать назревавшего отчуждения партийно-советских органов от населения очень специфичного региона, совсем недавно присоединённого к Советскому Союзу.

«Я считал своим долгом четко сориентировать партийных руководителей среднего и низового звена, что мы не можем пока подходить к молдавскому колхознику с той же меркой, с какой ведем работу с людьми в других республиках…» — писал в своих воспоминаниях «Молдавская весна» уже ставший генеральным секретарём Леонид Брежнев.

В Кишинев Брежнев прибыл весной 1950 г. в качестве представителя ЦК ВКП(б), которому было поручено ознакомиться с положением дел и оказать помощь местному руководству. Без долгой раскачки молодой руководитель принялся изучать ситуацию на местах, побывал во многих районах республики. Летом Пленум ЦК КП(б) Молдавии избрал его Первым секретарем ЦК. «В Москву перебралось множество днепропетровцев». Как к власти в СССР пришёл клан Брежнева © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Новый руководитель не привёз с собой крупного управленческого десанта. Самым высоким назначенцем с подачи Брежнева стал первый заместитель председателя Совмина МССР Николай Щёлоков.

Брежнев в своих воспоминаниях среди начинаний на новом месте в первую очередь упомянул проведение первой выставки достижений сельского хозяйства. По словам автора, выставка была призвана убедить жителей в преимуществах колхозного строя.

Своим главным прорывным решением Брежнев считал укрупнение колхозов — артелей на основе обширных садовых хозяйств, создание межколхозных объединений механизации, электрификации и мелиорации.

А вот как он описывал свою весьма демократичную работу с местными кадрами:

«Д. С. Василати, Т. М. Ермураки, 3. И. Кройтор… — вот они, мои товарищи во многих полезных начинаниях. Я любил бывать в их хозяйствах… узнать что-то новое, посоветоваться, проверить их взглядом свои наблюдения. Бывало и так, что ехал не один, привозил из других районов секретарей райкомов. Садился в машину, брал с собой несколько человек и вез в передовой колхоз. Здесь же на месте разбирали, что сделано хорошего, а где мы недорабатываем. Вот так мы все коллективно и учились». День в истории. 14 мая: родился глава советского правительства из брежневского «днепропетровского клана» © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

В Молдавии имя Брежнева связывают с расширением посевов сахарной свеклы, площадей садов и виноградников. В феврале 1952 г. молдавский партийный лидер смог пролоббировать принятие постановления Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию пищевой промышленности Молдавии». Документ дал мощный импульс развитию плодоконсервного производства в республике.

Благодаря союзным инвестициям в МССР началось создание предприятий машиностроения, электротехники, приборостроения. В Левобережном Приднестровье, которое прошло первичную индустриализацию ещё в 20-30-х годах, промышленное производство модернизировалось и укрупнялось.

Если в вопросах сельского хозяйства Брежнев полагался на бессарабцев, то в развитии промышленности он опирался на приднестровские кадры. В воспоминаниях он много внимания уделил тому, как долго уговаривал перейти на работу в Совмин директора Тираспольского механического завода, уроженца украинского Ананьева — Ивана Шкорупеева.

Так сшивалась молдавско-славянская политическая и хозяйственная элита молодой республики, существовавшая вплоть до самоликвидации Советской Молдавии в начале 90-х годов.

Предметом соей особой гордости Брежнев считал программу массового жилищного строительства в Кишинёве и других крупных городах Молдавии. В начале 50-х годов был пересмотрен генеральный план молдавской столицы. Вместо 2-3-этажной застройки началось массовое возведение типовых пятиэтажных домов. Как украинцы управляли Советской Молдавией © commons.wikimedia.org, Ion Chibzii

Неказистость кишинёвских «брежневок» признавал и сам инициатор их возведения, считая приоритетной задачей — быстрое утоление «первого жилищного голода». Зато эти дома и по сей день отличаются сейсмической устойчивостью. Благодаря этому во время сильных землетрясений 1977, 1986 и 1990 годов больших разрушений в многоквартирном жилом фонде удалось избежать.

Статус лидера республиканской компартии позволил Брежневу выйти на уровень политика союзного уровня. В сентябре 1952 года в главном теоретическом журнале партии «Большевик» вышла статья Брежнева «Критика и самокритика — испытанный метод воспитания кадров». На уже упомянутом XIX съезде ВКП(б) — КПСС он вошёл в состав мандатной комиссии, выступил с докладом на четвёртый день партийного форума.

Избрание первых секретарей республиканских компартий в состав ЦК КПСС было вполне ритуальным мероприятием. Однако очень неожиданным стало включение молодого партийного лидера в состав Секретариата ЦК (всего 10 членов) и кандидатов в члены Президиума ЦК (25 членов и 11 кандидатов) КПСС. Причиной тому стала последняя (так и не завершённая) политическая реформа Сталина, направленная на снижение статуса «старых» вождей за счёт расширения состава высших партийных органов.

Интересно, что Хрущёв в своих воспоминаниях говорил о непричастности к появлению этих расширенных сталинских списков.

Работа Секретаря ЦК КПСС предполагала постоянное нахождение в Москве. В связи с этим Брежнев получил служебный кабинет в здании ЦК, служебную квартиру в столице. От обязанностей лидера Молдавской компартии Брежнев был освобождён «в связи с переходом на новую работу», однако он продолжал оставаться членом бюро ЦК КПМ. Брежнев с нами. Что вспоминают те, кто жил при втором украинском генсеке © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сам Брежнев позднее называл этот период своей жизни как «безработный», поскольку в качестве секретаря ЦК он чётких обязанностей так и не получил, а обновлённый Секретариат в полном составе не разу не собрался.

Первое хождение в Союзную политику закончилось для Брежнева в марте 1953 г. На следующий день после смерти Сталина составы Президиума и Секретариата ЦК были сокращены. Утратив высокие партийные ранги, бывший молдавский лидер был вынужден вновь одеть военную форму в качестве заместителя начальника Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. В 1954-1956 годах Брежнев руководил компартией Казахстана, после чего снова вернулся в Москву и стал быстро подниматься на партийно-советский Олимп.

На рубеже 50-60-х годов Брежнев возобновил своё влияние на молдавскую политику, но уже опосредованно. Высокопоставленный советский чиновник проявлял большой интерес к бывшему региону своей деятельности, воздействовал на расстановку сил в кишинёвских «коридорах власти».

После того как Брежнев возглавил Советский Союз, МССР и вовсе стала объектом его покровительства. Столь щедрых вложений, как в 1964-1982 годах, Молдавия ещё никогда не видела в своей истории. Инвестиции, которые Республика Молдова получила после начала Евроассоциации в 2014-м, выглядят на этом фоне жалкими крохами.

Именно в период «брежневского застоя» Молдавия превратилась в индустриально-аграрную республику, где промышленность (прежде всего лёгкая и пищевая) давала почти 40% валового регионального продукта. Сейчас в это трудно поверить, но в 80-е годы в Кишинёве производились трактора и телевизоры. Маленькая Молдавия удерживала лидерство в Советском Союзе по производству вина и виноматериалов, плодоовощных консервов и сахара, растительного и эфирного масел. В Молдавской ССР была создана образцово-показательная социальная инфраструктура. За что глава Украины Петр Шелест навеки проклял Брежнева, Суслова и Щербицкого © UATV Russian

Интенсивно развивалась наука, действовали 53 научных учреждения. Сам Брежнев особо отмечал разработанную в МССР экспериментальную установку «Оазис-2» — прообраз оазиса жизни на орбите, которая успешно действовала на борту космического корабля «Союз-13».

Ассортименту магазинов в молдавских райцентрах и даже сёлах могли позавидовать торговые заведения близлежащих областей Украины. Вполне распространёнными были, как сегодня бы их назвали, «шоп-туры» жителей УССР и РСФСР в Советскую Молдавию.

В позднесоветские годы молдаване любили подчёркивать, что «дорогой Леонид Ильич» был непосредственным руководителем их республики. Стоит ли удивляться, что очень многие жители Республики Молдова и сегодня с теплотой воспринимают период «брежневского застоя», а на выборах голосуют за левые политические силы, ратующие за восстановление сотрудничества с Россией и другими постсоветскими республиками?