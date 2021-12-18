18 декабря 1896 года появился на свет Илья Струк - атаман, ставший обладателем поистине редкого достижения - о нем крайне отрицательно отзывались все без исключения участники Гражданской войны: красные, петлюровцы, зеленые, белые. Чем же он такое отношение заслужил?

Родиной Струка было село Грини Чернобыльского уезда Киевской губернии. Родители его были крестьянами, а сам он получил образование. Незадолго до мобилизации в армию (в связи с началом первой мировой войны) он успел поработать народным учителем (низшая категория преподавателей, которым позволялось вести уроки только в земских школах). Как уроженец Чернобыля создавал дальневосточный аналог Одесской и Донецко-Криворожской республик © из книги Бенгт Янгфельдт "Ставка-жизнь. Владимир Маяковский и его круг"

Некоторое время он прослужил на Балтийском флоте, затем был направлен в школу прапорщиков. На фронте он судя по всему так и не побывал. Хотя в некоторых источниках указывается, что он был награжден за храбрость аж несколькими «георгиями», это не соответствует истине. Более вероятно, что он служил в каком-то из тыловых запасных полков. Потому как уже в феврале 1917 года он находился в Киеве и принимал активное участие в политической деятельности. В частности, мелькал на войсковых съездах.

Однако после октябрьской революции будущий атаман исчез на целый год. Чем он занимался до конца 1918-го не совсем ясно. По всей видимости, не сумев сходу сделать головокружительную карьеру в Киеве он самодемобилизовался и вернулся домой. Хотя в некоторых источниках есть сведения, что он якобы принимал участие в подавлении большевистского восстания на киевском «Арсенале».

Так или иначе, Струк объявился в самом конце правления Скоропадского во главе одной из банд, которую он сколотил из земляков. К осени 1918 года такими отрядами была наводнена вся украинская глубинка.

После свержения гетмана он формально примкнул к Директории, но почти сразу же с ней рассорился, не найдя общего языка с присланным из Киева представителем УНР. В конце 1918 года Струк даже угодил под суд.

По наиболее распространенной версии — за грабежи. Сам Струк позднее утверждал, что на суде он был полностью оправдан, поскольку все дело было следствием клеветы и наговоров недоброжелателей. Однако более вероятно, что в условиях конфликта с большевиками Директория не решилась ссориться с самозваным «диктатором Чернобыля», который еще мог им пригодиться.

Струк отблагодарил их в своем стиле. Как только большевики начали наступление на Киев — переметнулся на их сторону. Однако у большевиков с их строгой дисциплиной он не продержался и месяца и вскоре взбунтовался, став частью т.н. зеленого потопа, когда целый ряд украинских атаманов, перешедших от УНР к большевикам, вышли из подчинения красным и сделались «зелеными». День в истории. 9 апреля: на Украину хлынул «зеленый потоп» © РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Струк наладил контакты с рядом таких же «батек» (к слову, ему самому чуть перемахнуло за 20) и заключил союз со знаменитым атаманом Зеленым (Терпило).

В апреле 1919 они подняли Куреневское восстание, атаковав красный Киев. Им удалось прорваться на Куреневку и Подол, но большевики в конце концов вытеснили их из Киева. Не в последнюю очередь провал восстания был связан с действиями подчиненных Струка, которые рассматривали поход на город не в политическом смысле, а имели сугубо материальный интерес — пограбить буржуев и евреев. И чрезмерно увлекшись этим, не смогли развить первоначальный успех.

К слову, по поводу грабежей и евреев у Струка были особые пунктики. Он был одним из немногих деятелей того времени, открыто декларировавшим антисемитизм и поощрявшим грабежи и погромы. В захваченных населенных пунктах евреев как правило вынуждали отдавать все ценности под предлогом необходимости «содержания повстанческой армии». Отказавшихся избивали, а нередко и убивали.

После Киевской неудачи Струк вернулся в родные края. Когда белые взяли Киев, он объявился в его окрестностях и начал напрашиваться в союзники. Белые выделили ему оружие на условиях участия в их операциях. Сам Струк позднее утверждал, что его отряд особо отличился при обороне Киева и будто бы лично он приказом Деникина был произведен в «атаман-полковники».

После отступления из Киева Струк оказался в Одессе, где, по его утверждениям, собрал 20-тысячную армию. Однако вся эта армия бесследно растворилась с приходом большевиков. Сам Струк с остатками отряда ушел в Румынию. Он утверждал, что в жарком штыковом бою его отряд пробился через границу, перебив румынских стражников. Однако большинство современных исследователей считает, что атаман просто подкупил румын, поделившись с ними часть награбленного. «Жиды, кацапы, коммунисты! Пять шагов вперед!» Киевские комсомольцы против атамана Зелёного © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Сделав крюк по румынской территории, Струк вернулся в Чернобыль, откуда попытался примкнуть теперь уже к полякам, наступавшим на Киев. После неудачи польско-петлюровской армии, Струк залег на дно в чернобыльских лесах и занялся пиратством. Его люди грабили ходившие по Днепру пароходы и баржи. К этому времени от его отряда осталось всего несколько десятков человек.

Дальнейшая судьба Струка неизвестна.

Согласно наиболее популярной, но не подтвержденной версии, в 1922 году ему удалось пробраться через польскую границу и осесть в Чехословакии, где он тихо и мирно дожил до 1969 года, не участвуя в политической жизни эмигрантов. Однако сомнительно, что после войны столь примечательным персонажем не заинтересовались бы СМЕРШевцы, хотя нельзя исключать, что он сумел сменить фамилию и легализоваться.

Также существует версия, что он жил в Польше и умер еще до начала Второй мировой.

Так или иначе, самый беспринципный украинский атаман «исчез с радаров» и больше не давал о себе знать.